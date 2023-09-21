Bán con gái sơ sinh với giá 100 triệu, người mẹ hối hận báo cảnh sát để tìm lại con

Sau 4 tiếng đồng hồ nỗ lực không ngừng nghỉ, các đồng chí cảnh sát đã phá thành công một vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em.

Theo Baijiahao, ngày 15/9/2023, một người phụ nữ họ Tiền đến đồn cảnh sát Nguyên Bảo Sơn thuộc thành phố Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc trình báo một vụ án. Tiền khai rằng, đứa con gái sơ sinh của mình đã bị bắt cóc với giá 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Sau khi nhận được thông tin, phía cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra với quyết tâm giải quyết vụ án này trong thời gian ngắn nhất. Vì lo sợ không đủ tiền nuôi con, Tiền đã đồng ý trao đứa con mới sinh cho vợ chồng Tôn Ngay sau khi điều tra, phía cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nghi phạm. Sau 4 giờ đấu tranh, cuối cùng cảnh sát đã giải cứu thành công em bé và bắt giữ cùng lúc 5 nghi phạm, trong đó có Tiền – mẹ ruột của nạn nhân và cũng là người trình báo vụ án.

Tiền khai rằng, cô gặp một người đàn ông khi đi làm việc ở một nơi khác. Sau một thời gian quen biết, cả hai xác lập mối quan hệ và bắt đầu chung sống. Tuy nhiên, khi biết Tiền có thai, người đàn ông này lại không muốn có đứa trẻ. Vào tháng 5 năm nay, Tiền quay trở lại Nguyên Bảo Sơn và quyết định sinh đứa bé. Tuy nhiên, cô thường than thở về việc không đủ khả năng chu cấp cho đứa con sắp chào đời. Lúc này Châu và Trịnh biết được tình hình của Tiền, hai người chủ động liên hệ với cô và đảm bảo rằng sẽ tìm cho đứa trẻ một gia đình tốt và đồng ý trả cho Tiền một khoản tiền. Sau khi thương lượng, Tiền đồng ý đưa con cho vợ chồng Tôn và nhận về 30.000 nhân dân tệ. Ngày 13/9, Tiền hạ sinh thành công một bé gái tại bệnh viện. Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, Tiền “bỏ” đứa trẻ trên ghế rồi bỏ đi, sau đó vợ chồng Tôn nhanh chóng đến bế đứa trẻ. “Người trung gian” là Châu và Trịnh cũng nhận được 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng) “phí cảm ơn”.

Không thể liên lạc với vợ chồng Tôn, Tiền đã đến báo cảnh sát và thừa nhận mọi việc Tuy nhiên, hai ngày sau, Tiền cảm thấy vô cùng hối hận và mong tìm được con gái ruột của mình, cô không liên lạc được với vợ chồng Tôn nên đã đến công an trình báo hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, Tiền và 4 nghi phạm còn lại đã bị bắt giữ, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-con-gai-so-sinh-voi-gia-100-trieu-nguoi-me-hoi-han-bao-canh-sat-de-tim-lai-con-618399.html