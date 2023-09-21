Khoe khả năng ăn của vợ lên mạng xã hội, chàng trai nhận được nhiều đồng cảm từ cộng đồng mạng

Không mất tiền sính lễ nhưng vẫn cưới được vợ, chàng trai tưởng kiếm được món hời nhưng đã bị vỡ mộng ngay sau đó.

Tại Trung Quốc hiện nay, tiền sính lễ ảnh hưởng khá nhiều đến việc kết hôn của giới trẻ. Nhiều cặp đôi không thể kết hôn vì nhà gái đòi tiền sính lễ quá cao. Vậy nhưng có một người đàn ông cưới được vợ mà không mất tiền sính lễ, vốn nghĩ rằng mình may mắn hơn rất nhiều người, chẳng thể ngờ chàng trai đã bị vỡ mộng ngay sau khi làm đám cưới. Chàng trai cảm thấy may mắn khi lấy được vợ mà không mất tiền sính lễ Mặc dù chàng trai này đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có cô gái nào đồng ý kết hôn. Một ngày, chàng trai bất ngờ khi có một cô gái chịu lấy mình. Mặc dù cô gái hơi mập nhưng phía nhà gái nói rằng chỉ cần chàng trai có thể nuôi con gái mình, họ không cần tiền sính lễ. Người đàn ông cảm thấy bản thân quá may mắn, dù vợ có hơi mập nhưng anh vẫn có thể chấp nhận được.

Dưới sự giúp đỡ của mẹ vợ, cuối cùng hai người cũng đã đăng ký kết hôn. Chàng trai luôn tự hào về người vợ của mình. Vậy nhưng thời gian tươi đẹp không kéo dài được bao lâu, một tháng sau, chàng trai bắt đầu hối hận. Nguyên nhân được cho là anh không nuôi nổi vợ mình vì cô ăn quá nhiều. Khi nói ra việc này, mọi người đều cười nhạo anh không có năng lực. Vậy nhưng anh đã tỉnh mộng ngay sau khi kết hôn Sau đó, chàng trai đã quay một đoạn video cảnh vợ đang ngồi ăn, khi hàng xóm xem được cảnh này, họ đều đồng cảm với người đàn ông. Người vợ ăn nhiều như thế, chắc chắn anh ta sẽ không đủ tiền mua đồ ăn cho cô ấy. Trong video, người phụ nữ một tay cầm một chiếc tô lớn, một tay cầm chiếc bánh cho vào miệng. Người đàn ông chia sẻ, mỗi bữa vợ anh đều ăn một tô lớn, dù là cơm hay bánh đều phải ăn một tô mới đủ.

Người đàn ông rất căng thẳng vì không đủ tiền mua đồ ăn cho vợ Vì việc này, anh chàng cảm thấy rất căng thẳng và đăng hình ảnh của vợ lên mạng xã hội. Ngay lập tức chủ đề này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, chàng trai có phúc mà không biết hưởng nhưng cũng có người sự đồng cảm với chàng trai.

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