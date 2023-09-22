Một giáo viên tiếng Anh 35 tuổi đã quên hết từ vựng tiếng Anh trong vòng 3 ngày và thực sự sốc khi biết nguyên nhân mắc bệnh.

Mới đây, một nữ giáo viên dạy tiếng Anh 35 tuổi ở Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc đã được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra vì cô đã quên sạch từ vựng chỉ trong vòng 3 ngày. Cô thậm chí còn không nhớ mình là ai. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng xứ Trung.

Chỉ trong vòng 3 ngày, giáo viên tiếng Anh 35 tuổi này đã quên sạch từ vựng tiếng Anh - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nữ giáo viên có triệu chứng sa sút trí nhớ. Tình trạng bệnh phát triển nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 ngày cô gái 35 tuổi đã quên sạch vốn từ vựng tiếng Anh, khi được kiểm tra, cô không còn nhớ một từ tiếng Anh nào nữa. Thậm chí bản thân mình là ai cô cũng không biết. Sau khi kiểm tra MRI, bệnh nhân được chẩn đoán bị mất trí nhớ do viêm màng não tự miễn. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân mắc bệnh này thường có triệu chứng giống như cảm lạnh trước khi phát bệnh, sau đó suy giảm khả năng nhận thức và hành vi, khả năng ghi nhớ cũng suy giảm, co giật và ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ.

Các bác sĩ chẩn đoán cô bị mất trí nhớ do viêm màng não tự miễn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tìm ra nguyên nhân, các bác sĩ tiến hành điều trị cho cô gái, tình trạng mất trí nhớ của bệnh nhân nhanh chóng thuyên giảm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết chưa tìm được căn nguyên của căn bệnh nên có khả năng sau này sẽ tái phát. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia, nữ giáo viên 35 tuổi được xác định mắc bệnh viêm não tự miễn do hội chứng Sjogren nên đã gây ra triệu chứng giảm trí nhớ. Trong trường hợp này bệnh nhân phải được điều trị bằng thuốc điều trị bệnh mãn tính.

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