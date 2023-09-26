Tá hỏa phát hiện bé gái 5 tuổi cơ thể tím tái trong hồ bơi bỏ hoang lâu ngày

Lực lượng chức năng huyện Bình Chánh (TP HCM) đang làm rõ vụ bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong khuôn viên chung cư HQC Plaza.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 11h30 ngày 26/9, cư dân sống ở chung cư HQC Plaza, đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh thấy bé gái cơ thể tím tái trong hồ bơi rộ/ng 100 m2 của chung cư. Họ sơ cứu ban đầu rồi đưa đến Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Bé gái 5 tuổi ngạt nước trong hồ bơi bỏ hoang lâu ngày - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, nhân chứng gần đó cho biết, họ thấy khoảng 3 đứa trẻ vào bên trong hồ để nghịch nước. Bé gái bị ngạt nước sống ở một nhà trọ gần đó. Hồ nước này đã bỏ hoang lâu ngày, nước trong hồ nông và bẩn. Mấy ngày gần đây mưa lớn nên nước đã tràn hồ.

"Người dân đã kiến nghị đến các đơn vị liên quan lấp hồ từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thì xảy ra sự cố trên" - một cư dân nói.

Hồ bơi được chủ đầu tư cải tạo từ hồ cảnh quan trong thiết kế ban đầu, tuy nhiên không làm tới nơi tới chốn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước thắc mắc của người dân về việc nơi xảy ra vụ việc là hồ bơi hay hồ cảnh quan, vị lãnh đạo này khẳng định: "Chung cư này là nhà ở xã hội. Theo quy hoạch và thiết kế khu vực nơi xảy ra vụ việc là hồ cảnh quan của chung cư, nước trong hồ thường được người dân dùng tưới cây", lãnh đạo xã nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Vào lúc 14h30 cùng ngày, lãnh đạo UBND xã An Phú Tây cho biết bé gái 5 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bình Chánh. Cha của bé gái cũng cho biết đang chuyển bé gái từ Bệnh viện huyện Bình Chánh đến Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

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