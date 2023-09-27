Bé gái 4 tuổi bị cửa cổng tự động chèn ép dẫn tới hôn mê, mặt tím tái

Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, vừa cấp cứu thành công trường hợp bé gái tên P.A. (4 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hoà) bị cửa cổng tự động ở nhà chèn ép vào người gần 5 phút gây hôn mê, mặt tím tái.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 27/9, sau khi được cấp cứu kịp thời, tình trạng bé A. đã hoàn toàn tỉnh táo, sức khoẻ ổn định, có thể đi lại, chơi đùa bình thường và đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Chấn thương chỉnh hình – Phục hồi chức năng. Trước đó, chiều tối ngày 26/9, bé A. chơi trong sân nhà thì bị cửa cổng tự động (loại lùa ngang) chèn ép người vào tường và cán ngang qua bàn chân, khoảng 5 phút sau mới có người phát hiện và mở cổng. Lúc này, bé gái đã hôn mê, tím mặt và có dấu hiệu thở hước (doạ ngưng thở). Người nhà ngay lập tức đưa bé vào Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai để cấp cứu.

Bé gái 4 tuổi bị cửa cổng tự động chèn ép gần 5 phút dẫn tới hôn mê - Ảnh: Báo Lao Động Theo bác sĩ CKI Trần Đức Anh – Trưởng khoa Hồi sức – Cấp cứu - Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè. Ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện ổn định đường thở bằng canuyl, thở oxy, truyền dịch và thực hiện các thăm dò hình ảnh để chẩn đoán các chấn thương có thể xảy ra như chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng hoặc chấn thương các chi. Ngoài ra, bé A. được làm thêm các xét nghiệm máu nhằm phát hiện ra những rối loạn sinh hoá có thể xảy ra trong những trường hợp bị đè ép.

Rất may, lực ép có thể không quá lớn nên hiện tại chưa phát hiện ra những tổn thương cơ học nặng có thể ảnh hưởng tới tính mạng, tình trạng chủ yếu là thiếu oxy não kéo dài do bị đè ép lồng ngực làm hạn chế động tác thở. Lúc này chủ yếu là tiếp tục hồi sức ổn định hô hấp, tuần hoàn và theo dõi tình trạng của bé, đồng thời xử lý vết thương ở bàn chân phải của bé. Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 28/8. Trong đoạn clip, bé gái đứng chơi đùa tại vị trí cửa, sau đó bấm nút để cửa đóng lại, trong khi bản thân vẫn đang ngồi ở dưới. Cửa cuốn cứ thế dần kéo xuống, khi chạm vào bé gái cửa không dừng lại mà tiếp tục ghì chặt. Chơi đùa với cửa cuốn khiến bé gái gặp tai nạn đáng tiếc - Ảnh: Báo Phụ nữ số Lúc này, bé gái cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, trong suốt thời gian này không có ai phát hiện sự việc. Bé gái được cho đã gặp chấn thương rất nặng. Chứng kiến sự việc, đông đảo dân mạng bày tỏ sự xót xa trước tai nạn đáng tiếc xảy đến với bé gái.

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