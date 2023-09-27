Hơn 100 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một đám cưới vào tối ngày 26/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ Reuters, Phó Thống đốc khu vực Hasan al-Allaq, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một địa điểm tổ chức đám cưới ở quận Hamdaniya thuộc tỉnh Nineveh vào tối 26/9 (giờ địa phương). Ông al-Allaq xác nhận 113 người đã thiệt mạng trong vụ cháy. Các kênh truyền thông Iraq đưa tin, số người chết ít nhất là 100 người và 150 người khác bị thương.

Cô dâu và chú rể được cho là nằm trong số nạn nhân. Các nguồn tin địa phương cảnh báo con số thương vong còn gia tăng. Thủ tướng Iraq Muhammad Shiaa Al-Sudani đã chỉ đạo bộ trưởng nội vụ và y tế nước này triển khai mọi nỗ lực để ứng phó thảm kịch ở quận Hamdaniya. Cháy tại đám cưới ở Iraq, hơn 100 người chết - Ảnh: Reuters Theo thông tin từ VNExpress, các quan chức phòng vệ dân sự cho biết, ngọn lửa bùng phát sau khi pháo hoa được đốt tại đám cưới. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan ra khắp hội trường tiệc cưới.

Giới chức địa phương nhận định, hội trường "có nhiều tấm đúc sẵn rất dễ cháy" khiến khu vực này bị sập nhanh chóng. Họ cũng cho biết các vật liệu này đã vi phạm các quy định an toàn. Các đội cứu hộ đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Thủ tướng Iraq Muhammad Shia al-Sudani đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và Bộ Y tế huy động lực lượng cứu trợ các nạn nhân của vụ cháy. Thủ tướng cho biết ông sẽ liên hệ với Thống đốc Nineveh "để tìm hiểu hậu quả của vụ hỏa hoạn". Xe cấp cứu chở người bị thương trong vụ cháy tại đám cưới ở Nineveh, Iraq - Ảnh: Reuters Tòa nhà nơi tổ chức lễ cưới được làm từ vật liệu dễ cháy - hành vi bất hợp pháp ở Iraq - Ảnh: Reuters Dẫn tin từ AFP, các tiêu chuẩn về an toàn trong xây dựng và giao thông ở Iraq thường xuyên bị phớt lờ. Hạ tầng tại Iraq cũng đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ xung đột, khiến nước này thường xảy ra những vụ cháy và tai nạn chết người.

Chàng shipper mỗi ngày đưa vợ con cùng đi giao hàng, nguyên nhân khiến nhiều người rơi nước mắt Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin một anh chàng shipper này đã đưa cả vợ con đi giao hàng cùng mình để tiện chăm sóc cho hai mẹ con bất cứ lúc nào.

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