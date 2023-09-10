Khoảnh khắc kinh hoàng được camera giám sát ghi lại cho thấy một hành khách bị thuyền viên trên tàu đẩy xuống khi người này đến muộn.

Theo thông tin từ báo Ngôi sao, dẫn tin từ Mail, một người đàn ông 36 tuổi (chưa được tiết lộ tên), chạy thục mạng về phía con phà Blue Horizon trên cảng Piraeus hồi đầu tuần. Anh này điên cuồng nhảy lên đoạn cầu nối với đất liền khi con phà đang chuẩn bị rời cảng. Tuy nhiên, hai nhân viên làm việc trên phà đã ngăn vị hành khách đến muộn, không cho phép anh đi lên. Họ đẩy anh ta lùi lại. Người đàn ông cố gắng lên phà lần thứ hai, nhưng anh bị các thành viên thủy thủ đoàn xô về phía sau một cách thô bạo. Trong video có thể thấy nam hành khách bị mất thăng bằng, ngã xuống vùng biển đang cuồn cuộn bên dưới và chật vật ngoi lên mặt nước.

Cảng Piraeus nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Mail Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ tờ Protothema của Hy Lạp, một video khác cho thấy sau đó người đàn ông bị hút xuống làn nước sủi bọt do sức mạnh của chân vịt đang tăng tốc lực. Hiện chưa rõ nạn nhân có bị đập đầu do rơi từ phà xuống hay không nhưng anh này được kéo lên khỏi biển chỉ một lát sau. Trước đó, hai thuyền viên đứng nhìn người đàn ông vật lộn dưới nước trong khi phà vẫn tiếp tục rời cảng. Các nhân chứng cho biết thủy thủ đoàn đẩy hành khách đến muộn khỏi phà vì anh ta không có vé. Tuy nhiên, quy định vẫn cho phép hành khách mua vé trên phà.

Thuyền viên đứng nhìn khi thấy hành khách rơi xuống nước - Ảnh: X Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết nạn nhân được vớt lên khỏi mặt nước trong tình trạng bất tỉnh và được xác định đã qua đời khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa bang Nikaia. Tờ Protothema của Hy Lạp đưa tin, phà Blue Horizon đã được lệnh quay trở lại cảng Piraeus sau vụ việc kinh hoàng. Cả thuyền trưởng và các thành viên thủy thủ đoàn đều bị bắt giữ. Ngay sau đó, bộ Vận tải Hy Lạp cũng lên tiếng về vụ việc. Ông Miltiadis Varvitsiotis, Bộ trưởng Vận tải Hy Lạp, cho biết: "Tôi rất buồn trước vụ việc bi thảm khiến một người thiệt mạng ở cảng Piraeus. Giới chức ở càng Piraeus đang làm việc hết sức để điều tra vụ việc và làm rõ trách nhiệm".

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