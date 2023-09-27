Quảng Bình: Thầy hiệu trưởng cõng học sinh lội bùn đến trường

Vào ngày 27/9, hình ảnh thầy hiệu trưởng cùng một số giáo viên cõng học sinh lội qua lớp bùn đất đến trường được chia sẻ trên các trang mạng xã hội khiến nhiều người cảm động.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, mạng xã hội tại Quảng Bình đang lan truyền hình ảnh thầy giáo xắn cao quần cõng nhiều học sinh qua ngầm tràn ngập ngụa bùn lầy gần khu vực cổng trường. Hình ảnh đẹp này nhận được nhiều bình luận đánh giá cao từ cộng đồng mạng. Thầy giáo Hoàng Thế Hiển, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận mình chính là người trong ảnh, hình ảnh đó được người đi đường ghi lại rồi lan truyền trên mạng xã hội. Thầy Hiển cho biết, vào sáng nay học sinh của trường trở lại học tập sau 1 ngày phải nghỉ do ảnh hưởng của mưa lũ. Khu vực gần cổng trường có cầu qua sông không có lan can. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy Hiển cùng một số giáo viên có mặt ở gần cầu để nhắc nhở học sinh.

Thầy giáo cõng học sinh qua vùng bùn lầy - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống Bên cạnh đó, khu vực ngầm tràn hai bên cầu ngập trong bùn sau trận lũ đầu mùa nên nhiều học sinh khó khăn khi phải băng qua, trong đó có học sinh có vết thương ở chân. Để giúp các học sinh của mình, thầy Hiến quyết định xắn quần cõng người học trò đau chân và các cháu có thân hình nhỏ qua vùng bùn lầy.

"Mình thấy có trò bị đau chân nên xắn quần để cõng sang. Một số em khác người nhỏ thó muốn sang cũng rất khó khăn nên cũng cõng luôn. Cõng qua đó cũng giúp các em đỡ bẩn, sớm vào học cho đúng giờ", thầy Hiến chia sẻ thêm. Một số thầy cô khác cũng tham gia dọn bùn đất, nhờ có máy múc nên tạm thời đường đã thông - Ảnh: VietNamNet Thầy giáo Hoàng Thế Hiển cũng cho biết, những bức ảnh này do một người đi đường chụp lại. Lúc mọi người chia sẻ trên mạng xã hội thì thaayf Hiển mới biết. Thầy Hiển hoàn toàn bất ngờ vì hành động nhỏ của mình lại được mọi người quan tâm như vậy. Ở đây thấp, hay ngập nên thầy Hiển thấy việc này rất bình thường. Theo thông tin từ VietNamNet, đến sáng ngày 27/9, toàn tỉnh Quảng Bình còn 9 thôn bản bị chia cắt, Quốc lộ 15 đoạn đi qua Ngầm Bùng đang ngập từ 1,5-2m. Các tuyến đường khác cơ bản đã thông, nhiều địa phương huy động cán bộ và người dân dọn dẹp để trở lại sinh hoạt bình thường.

Thanh Hoá và Nghệ An là tâm điểm mua lớn, nguy cơ lũ trên nhiều sông đạt đỉnh Trong các ngày 27-28/9, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn đang hứng những cơn mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm, sáng nay lũ trên nhiều sông đạt đỉnh.

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