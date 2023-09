Quảng Bình: Thầy hiệu trưởng cõng học sinh lội bùn đến trường

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, mạng xã hội tại Quảng Bình đang lan truyền hình ảnh thầy giáo xắn cao quần cõng nhiều học sinh qua ngầm tràn ngập ngụa bùn lầy gần khu vực cổng trường. Hình ảnh đẹp này nhận được nhiều bình luận đánh giá cao từ cộng đồng mạng.

Thầy giáo Hoàng Thế Hiển, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận mình chính là người trong ảnh, hình ảnh đó được người đi đường ghi lại rồi lan truyền trên mạng xã hội. Thầy Hiển cho biết, vào sáng nay học sinh của trường trở lại học tập sau 1 ngày phải nghỉ do ảnh hưởng của mưa lũ. Khu vực gần cổng trường có cầu qua sông không có lan can. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy Hiển cùng một số giáo viên có mặt ở gần cầu để nhắc nhở học sinh.