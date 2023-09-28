40 học sinh ở Nghệ An trèo lên nóc nhà cầu cứu do nước lũ dâng cao

Đời sống 28/09/2023 06:10

Chiều 27/9, lãnh đạo Trường THPT Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, khu vực phòng trọ, nơi hơn 40 học sinh của nhà trường đang thuê ở, bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 27/9, lãnh đạo Trường THPT Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, khu vực phòng trọ, nơi hơn 40 học sinh của nhà trường đang thuê ở, bị ngập sâu trong nước lũ. Các em học sinh đã phải trèo lên nóc nhà cầu cứu lực lượng chức năng.

Sau khi biết tin, giáo viên nhà trường cùng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, đưa các em ra khỏi khu vực ngập nước và bố trí để các em nghỉ tạm trong các phòng học của nhà trường.

40 học sinh ở Nghệ An trèo lên nóc nhà cầu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 1
40 học sinh trèo lên nóc nhà cầu cứu do lũ lên nhanh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bộ phận nhà bếp của trường cũng hỗ trợ nấu ăn cho các em. Ngoài ra, giáo viên nhà trường cũng kêu gọi cộng đồng, người dân khu vực xung quanh hỗ trợ áo quần cho các em.

 

Hiện, các em chưa có sách vở để học. Các em học lớp 12 đang học sách giáo khoa chương trình cũ sẽ được nhà trường bố trí cho mượn. Còn các em lớp 10 và 11 vì học theo chương trình sách giáo khoa mới nên hiện chưa có sách để hỗ trợ các em học tập.

40 học sinh ở Nghệ An trèo lên nóc nhà cầu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 2
Các em học sinh đội mưa chờ lực lượng chức năng ứng cứu - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, từ đêm 26/9, trên địa bàn thị trấn Tân Lạc xuất hiện mưa lớn, nước dâng cao liên tục, lại vào thời điểm ban đêm nên các em không kịp trở tay. Sách vở, quần áo, các vật dụng cá nhân đều bị nhấn chìm trong "biển nước".

Đến sáng 27/9, khu vực phòng trọ bị nước lũ dâng cao, ngập tới nóc nhà. Để bảo đảm an toàn, các em học sinh đã leo lên nóc nhà cầu cứu.

Đến khoảng 16h30 chiều nay (27/9), nhiều tuyến đường ở thị trấn Tân Lạc vẫn bị chia cắt, ngập sâu. Do đó, việc đi lại, hỗ trợ các học sinh gặp nhiều khó khăn.

40 học sinh ở Nghệ An trèo lên nóc nhà cầu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 3
Đồ dùng học tập, sách vở, quần áo của các em học sinh bị ngập trong lũ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
40 học sinh ở Nghệ An trèo lên nóc nhà cầu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 4
Các em học sinh mắc kẹt trong nước lũ đã được đưa về phòng học Trường THPT Quỳ Châu ở tạm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trong khi đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị thủy điện trên địa bàn đã có thông báo về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện.

Các nhà máy thuỷ điện Nậm Mô (Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển năng lượng Nghệ An) thông báo, dự kiến tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện từ 8h sáng 27/9. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 140-350 m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện).

Công ty cổ phần thuỷ điện Bản Vẽ cũng đã thông báo sẽ vận hành hồ chứa, điều tiết qua đập tràn vào lúc 11h30 trưa nay. Theo đó, vào lúc 6h sáng, mực nước hồ Bản Vẽ ở cao trình 196,8m (thấp hơn mức nước cao nhất trước lũ 2,2), lưu lượng nước về hồ 970m3/s, lưu lượng nước xả qua tổ máy phát điện là 160m3/s.

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