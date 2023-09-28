Nỗi đau của người ở lại sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Em phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng'

Sang phòng anh trai, Hoà thấy những đồ vật lưu niệm của Công và chị dâu tương lai Thái Thị Kim Thoa cũng gần như còn nguyên (Thoa cũng mất trong vụ cháy). Đó là những tấm ảnh kỷ niệm, những bó hoa khô, những con thú nhồi bông mà hai người mua tặng cho nhau… Bên trong một chiếc tủ gỗ, bộ sưu tập những đồ vật, mô hình tự làm bằng thạch cao của Công vẫn còn. Hoà nhận ra mô hình Người Sắt – một nhân vật cậu yêu thích - mà anh đã làm tặng mình nhân dịp sinh nhật.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bà Hoàng Thị Vân và anh Ngô Chí Công - hai nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). 3 ngày sau thảm hoạ, anh Ngô Văn Hoà quay trở về căn chung cư để kiểm kê tài sản còn sót lại của gia đình. Hoà bất ngờ khi thấy mọi thứ trong căn hộ gần như vẫn còn nguyên. Chỉ có gian bếp bị cháy sém và những mảng khói, bụi màu đen bám loang lổ trên tường nhà.

Hiện giờ, Hoà đang ở nhờ tại nhà ông bà ngoại. Những kỷ vật của mẹ và anh chị cũng đang “tạm trú” cùng cậu ở đây. Bình thường, Hoà thật sự không mấy để ý đến chúng. Nhưng giờ đây, đó là những tài sản vô giá với Hoà.

Nhìn chúng, những ký ức về người thân của Hoà lại hiện về. Hoà vẫn nhớ lần cuối gặp mẹ là buổi chiều ngày 13/9, khi mẹ tới chỗ cậu làm để đưa đồ ăn tối do Công và Thoa làm cho cậu. Đêm đó, Hoà cũng trở về nhà với một túi bánh mì làm quà sáng cho cả nhà. Nhưng mọi người chưa kịp quây quần cùng nhau, thì… âm dương cách trở.

Ngô Văn Hoà (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ và anh trai - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chia sẻ với báo Tiền Phong, anh Hoà cho biết Công và Thoa mất khi vẫn còn nhiều dự định, hoài bão lớn lao. Công từng là quay phim tại một công ty truyền thông về golf, còn Thoa vừa tốt nghiệp đại học, từng là nhân viên thử việc tại một thẩm mỹ viện. Trước mắt, hai người muốn dành dụm tiền mua một bộ ghế sofa để tiện tiếp khách hơn và dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay.

Lớn hơn nữa, họ dự định sẽ góp tiền cùng Hoà để mua một căn nhà riêng cho mẹ ở. Nhưng điều mà Công, Thoa và cả bà Vân mong muốn nhất là Hoà sẽ sớm ổn định được tương lai, vì trong nhà chỉ có mình Hoà là chưa vững vàng. Hoà đang bước những bước đầu tiên của sự nghiệp tại một cửa hàng bán quần áo. Cậu vừa làm quản lý cửa hàng, vừa bán hàng nên thường đi sớm về hôm. Cậu ước mơ sau này sẽ trở làm chủ một thương hiệu thời trang...

Nếu được gặp lại mẹ và anh chị lần cuối, Hòa chỉ muốn ôm mọi người thật lâu, nói rằng cậu yêu họ rất nhiều và mong họ hãy tiếp tục tin tưởng vào cậu. Hoà nói chắc nịch rằng cậu sẽ làm chủ một thương hiệu thời trang, sẽ tự mình mua một ngôi nhà để đưa bàn thờ của mẹ và anh về. Hoà còn dự định xây riêng một căn phòng, hay ít nhất là làm một chiếc tủ gỗ để trưng bày những kỷ vật của mẹ và hai anh chị. Đó là cách giúp Hoà cảm thấy mình vẫn ở gần những người thân yêu.

Vụ cháy khiến 56 người tử vong, hàng chục người khác bị thương - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào đêm 12/9, "bà hỏa" xuất hiện tại tòa nhà dạng chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả 9 tầng, bao vây 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống.

56 người tử vong, hàng chục người khác bị thương là hậu quả vô cùng thương tâm của vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Về nguyên nhân vụ cháy, Công an Hà Nội căn cứ vào kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), xác định là chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy, thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng.