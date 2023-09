Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 28/9, Hà Nội mưa to khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Mưa ngập đúng thời điểm đầu buổi sáng khiến giao thông hỗn loạn, nhiều tuyến đường ùn tắc, người dân phải chật vật tới nơi làm việc.

Dựa vào bản tin lúc 8h30 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay khu vực nội thành Hà Nội đang mưa vừa, mưa to đến rất to.

Đường Nguyễn Trãi ùn tắc nghiêm trọng trong sáng 28/9 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Đường đã biến thành sông - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, đến trưa 28/9, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.