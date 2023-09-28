Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 28/9, Hà Nội mưa to khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Mưa ngập đúng thời điểm đầu buổi sáng khiến giao thông hỗn loạn, nhiều tuyến đường ùn tắc, người dân phải chật vật tới nơi làm việc.

Theo thông tin từ VOV, đến trưa 28/9, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Dựa vào bản tin lúc 8h30 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay khu vực nội thành Hà Nội đang mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30-40cm; Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 50-70cm, bao gồm:

Quận Tây Hồ: Thụy Khuê (Chu Văn An-Dốc La Pho), Trích Sài...; Quận Ba Đình: Cao Bá Quát (đoạn trước Cty Môi trường đô thị Hà Nội); đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát…; Quận Hai Bà Trưng: Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc...; Quận Thanh Xuân: Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn…; Quận Hoàn Kiếm: Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành-Bát Đàn-Nhà Hỏa, ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, Quang Trung, Nguyễn Hữu Huân, phố Nguyễn Gia Thiều (ngã tư Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều), Phùng Hưng...; Quận Đống Đa: Hầm Kim Liên, Lê Duẩn, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng...; Quận Cầu Giấy: Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Nam Trung Yên, Hoa Bằng... Quận Hoàng Mai: Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính, Trương Định, Linh Đàm, Lĩnh Nam...; Quận Nam Từ Liêm: Ngã ba Lê Trọng Tấn - hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Trần Bình, Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình... Quận Hà Đông: Mỗ Lao, khu đô thi ̣Văn Phú, Lê Trọng Tấn, ngã 3 Quang Trung-Phan Đình Giót, bến xe Yên Nghĩa…; Quận Long Biên: Phố Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, ngã tư Aeon Long Biên…

Đường Hà Nội ngập sau mưa, lên nắp ca pô ngồi chờ giải cứu - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Một chiếc ô tô bị chết máy đang được xe cứu hộ cẩu đi - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Nhiều người phải dừng xe do chết máy giữa đường - Ảnh: Báo Phụ nữ mới

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng lưu ý trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Cảnh báo tác động của ngập lụt: Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.