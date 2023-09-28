Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 28/9, tại cửa hàng kinh doanh vàng mã thuộc tổ 12, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
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Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 11h30 ngày 28/9, tại tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Cụ thể, camera an ninh tại hiện trường ghi lại, người chồng bóp cổ vợ dẫn đến tử vong; sau đó, tiếp tục định bóp cổ người cháu nhưng sau một hồi giằng co, người cháu đã chạy thoát.
Nghi phạm được xác định là Nguyễn Trung T và nạn nhân là bà Đoàn Thị L (cùng SN 1958) - là vợ của nghi phạm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an, Viện Kiểm sát đã có mặt bảo vệ hiện trường, bắt giữ nghi phạm và thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ.
Theo thông tin từ báo Lao Động, các nhân chứng - hàng xóm của nạn nhân cho biết, vợ chồng ông T và bà L ở tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên - cách hiện trường vụ án khoảng 10 km. Tuy nhiên, thời gian qua, bà L lên TP Điện Biên Phủ ở tại nhà con gái có cửa hàng kinh doanh vàng mã.
Trước khi vụ việc xảy ra, ông T đi bộ từ nhà ở xã Pom Lót, lên TP Điện Biên Phủ để tìm gặp vợ và sau đó, xảy ra án mạng. Người nhà của nạn nhân có mặt tại hiện trường cho biết, ông Nguyễn Trung T có tiền sử bệnh tâm thần, phải điều trị từ nhiều năm nay.
Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Công an Phường Mường Thanh cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, hiện Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp điều tra, thụ lý.