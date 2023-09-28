Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt N.P.T. (32 tuổi) về hành vi đưa thông tin sai sự thật, tin giả.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 26/9, Công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận trình báo của anh D.H.G (SN 1990, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) về việc vợ N.P.T. (32 tuổi), con trai là chị N.P.T (SN 1991) và cháu D.Q.A (SN 2020) bị bắt cóc, yêu cầu chuyển khoản 10 tỷ đồng tiền chuộc.

Chị N.P.T tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Nhận được báo cáo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp các lực lượng Công an Thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc

Sau 2 giờ, lực lượng công an phát hiện vợ và con anh D.H.G không bị bắt cóc mà đang chờ khám bệnh tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Nội dung tin nhắn mà chị T. nhắn cho chồng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, tại cơ quan công an, chị N.P.T khai nhận mục đích nhắn tin cho chồng với nội dung "chuẩn bị 10 tỷ chuộc vợ con, báo công an sẽ giết cả hai rồi tự tử" nhằm mục đích thử thách tình cảm, phản ứng của chồng.

Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt hành chính đối với N.P.T về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nghị định số 15 của Chính phủ.

Công an thành phố khuyến cáo người dân không đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Cá nhân đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm.

Sạt lở đất ở Sơn La khiến 2 người phụ nữ mất tích, 1 cháu bé nghi bị vùi lấp Vào khoảng 7h15 ngày 28/9 tại bản Đung, xã Mường Lang xảy ra vụ sạt lở đất đã làm mất tích 3 người (trong đó có 1 trẻ em, 2 phụ nữ).

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