Nước lũ tràn vào một trang trại lợn ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khiến hơn 1.000 con lợn bị chết và cuốn trôi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 28/9, ông Lang Thế Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, mưa lớn nhiều ngày qua khiến một trang trại lợn trên địa bàn bị nước lũ tràn vào, cuốn trôi cả đàn lợn hơn 1.000 con.

Nước lũ ập vào trang trại, cuốn trôi hơn 1.000 con lợn ở Thanh Hóa - Ảnh: Báo Dân trí

Sáng ngày 27/9, nước lũ dâng cao, tràn vào trang trại lợn của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân, đóng trên địa bàn bản Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn. Theo thống kê ban đầu, có 1.108 con lợn bị chết và bị nước cuốn trôi.

"Trong số lợn bị thiệt hại, có khoảng 300 con bị đuối nước, còn lại bị trôi theo dòng nước ra khu dân cư. Đàn lợn có trọng lượng trung bình 25-30kg/con, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Chúng tôi đang vận động, tuyên truyền người dân, ai bắt được số lợn bị trôi thì trả lại cho chủ trang trại", ông Sơn cho biết thêm.

Lợn bơi bì bõm trong trang trại khi nước tràn vào - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Sơn chia sẻ thêm, trên địa bàn những ngày qua có mưa lớn, nước lũ trên suối Hón Tỉnh dâng cao, lũ ập đến khiến chủ trại lợn không kịp xử lý.

Trang trại lợn này có 14 chuồng, quy mô mỗi chuồng khoảng 700 con. Thời điểm chiều ngày 28/9, nước trong trang trại đã rút. Chủ trang trại và lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý sự cố.

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