Dọn dẹp đống sách vở lấm lem bùn đất, em Tô Văn Thương (học sinh lớp 11C11, Trường THPT Quỳ Châu) cho biết: "Khi phát hiện nước lên, chúng em đã kê sách vở, đồ đạc lên cao phía sát mái. Tuy nhiên, mực nước mỗi lúc một dâng cao, chỉ trong phút chốc đã chạm mái nhà. Khoảng 5h ngày 27/9, ngoài trời mưa xối xả, nước lũ dâng cao, chạm mái nhà. Chúng em hốt hoảng dỡ mái ngói, trèo lên nóc nhà để cầu cứu. Một số bạn đi men theo bờ tường để vào trường. Khi nước dâng, thấy nhiều rắn nên chúng em cũng vô cùng sợ hãi”, Thương nhớ lại.

Trước đó, trận mưa lớn đêm 26 rạng sáng ngày 27/9 khiến nước lũ dâng nhanh, dãy phòng trọ của bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1945, trú khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bị ngập sâu.

Theo em Thương, đến khoảng 5h30, nhiều học sinh mắc kẹt ở khu vực nhà trọ đã được lực lượng chức năng giải cứu, đưa lên khu vực trường học để tá túc an toàn.

Bà Vinh cùng các em học sinh dọn dẹp bùn đất và rác sau khi nước rút - Ảnh: Báo Giao thông

Các em học sinh rửa lại sách với hi vọng sau khi hong khô có thể sử dụng được - Ảnh: Báo Giao thông

Em Lương Thị Thủy (học sinh lớp 10C11, Trường THPT Quỳ Châu) thuê trọ cùng với một người bạn cùng khóa. Trận mưa lũ qua đi, nhưng đến nay Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Mực nước lên quá nhanh khiến em và các bạn trở tay không kịp. Mọi người hô hoán, cùng nhau di tản lên khu vực trường học để tạm trú. Toàn bộ đồ đạc, sách vở chúng em không kịp chuyển lên nơi cao ráo”, Thủy tâm sự.

Cascm em học sinh dọn dẹp lại đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đồ đạc cùng sách vở của các em lấm lem bùn đất - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Giao thông, ông Cao Thanh Lưu, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Châu cho biết, toàn trường có gần 280 học sinh đang ở trọ nhiều khu vực khác nhau. Nước lũ dâng cao khiến sách vở, đồ áo, tư trang của em đa phần bị hư hỏng. Nhà trường đang kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân... hỗ trợ sách vở, quần áo để các em tiếp tục công việc học tập.

Đến nay, việc thống kê thiệt hại do mưa lũ ở Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu vẫn chưa hoàn thành. Bà Nguyễn Thị Bình - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu cho biết: “Thiệt hại của cơn lũ đối với các trường học, các giáo viên và học sinh trên địa bàn là rất lớn.

Thậm chí, có nhiều giáo viên sáng nay mới về được đến nhà nên chưa thống kê được đầy đủ những thiệt hại. Trước mắt, Phòng đã đến trực tiếp tại các nhà trường để kiểm tra và đề nghị các nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng cùng tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Sau khi thống kê thiệt hại, huyện mới đề xuất các phương án hỗ trợ”.