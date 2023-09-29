Cháy lớn chợ Ba Đồn ở Quảng Bình: Hàng trăm người dập lửa, Ủy ban thị xã họp khẩn ngay trong đêm

Khoảng 18h30 tối ngày 28/9, tại chợ Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã bùng phát đám cháy tại 1 kiosk trong chợ.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 28/9, UBND thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại chợ Ba Đồn, khiến 3 gian hàng chăn ga gối đệm bị thiêu rụi và ảnh hưởng đến nhiều quầy xung quanh.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày. Theo những người sống gần chợ, ngọn lửa bùng phát tại dãy quầy bán chăn ga gối đệm phía trước chợ. Trong quầy chủ yếu hàng dễ bén lửa, nên đám cháy bùng phát rất nhanh và lan sang các gian bên cạnh.

Dập tắt kịp thời vụ cháy chợ Ba Đồn - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Bắc Quảng Bình nhanh chóng điều động hàng chục chiến sĩ và xe cứu hỏa đến hiện trường. Đến khoảng 19h, đám cháy được dập tắt.

Ông Trần Việt Châu cho biết, Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, nguyên nhân ban đầu có thể do tiểu thương thắp hương ngày rằm, do sơ ý nên dẫn đến hỏa hoạn.

Nhiều ki ốt bị cháy lan, trong đó 3 ki ốt bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong tối nay, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức họp khẩn về vụ cháy chợ và giao công an điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chợ Ba Đồn là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Quảng Bình với diện tích 5ha, trên 1.200 quầy sạp. Vào tháng 1/2015, chợ cũng từng xảy ra vụ cháy lớn khiến 24 gian hàng của 19 hộ kinh doanh bị lửa thiêu rụi, gây thiệt hại gần 50 tỷ đồng.

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