Kinh hoàng chồng sát hại vợ rồi lao vào bóp cổ cháu trai học lớp 7 ở Điện Biên

Đời sống 29/09/2023 12:21

Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Trung T. (SN 1958, trú tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 11h30 ngày 28/9, khi bà Đào Thị L. (SN 1958) đang ở nhà con ở tại tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì bất ngờ bị chồng là ông T. dùng tay siết cổ đến chết.

Sau khi sát hại bà L., Nguyễn Trung T. tiếp tục dùng vũ lực vật lộn, bóp cổ người cháu trai đang học lớp 7. Sau một lúc vật lộn, người cháu trai may mắn đã đẩy ngã được T. và thoát thân ra ngoài. Ngay sau đó Nguyễn Trung T. đã bị người dân và cơ quan chức năng bắt giữ.

Kinh hoàng chồng sát hại vợ rồi lao vào bóp cổ cháu trai học lớp 7 ở Điện Biên - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, T. là người có tiền sử bệnh tâm thần khoảng 20 năm nay. Nguyễn Trung T. sống cùng vợ là bà L. tại thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Trong buổi sáng xảy ra vụ án mạng, bà L. lên trông nhà cho con. Nguyễn Trung T. đi bộ từ xã Pom Lót lên TP Điện Biên Phủ và gây ra vụ án mạng.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an TP Điện Biên Phủ điều tra, làm rõ.

Nữ giáo viên lùi xe bất cẩn khiến 1 học sinh văng vào tường tử vong

Nữ giáo viên lùi xe bất cẩn khiến 1 học sinh văng vào tường tử vong

Ban giám hiệu trường THCS Thanh Dương (Thanh Chương - Nghệ An) cho biết, một học sinh lớp 6 của trường vừa bị tử vong do ô tô lùi trong khu vực sân trường.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ tin nóng tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng