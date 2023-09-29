Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Trung T. (SN 1958, trú tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 11h30 ngày 28/9, khi bà Đào Thị L. (SN 1958) đang ở nhà con ở tại tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì bất ngờ bị chồng là ông T. dùng tay siết cổ đến chết.

Sau khi sát hại bà L., Nguyễn Trung T. tiếp tục dùng vũ lực vật lộn, bóp cổ người cháu trai đang học lớp 7. Sau một lúc vật lộn, người cháu trai may mắn đã đẩy ngã được T. và thoát thân ra ngoài. Ngay sau đó Nguyễn Trung T. đã bị người dân và cơ quan chức năng bắt giữ.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, T. là người có tiền sử bệnh tâm thần khoảng 20 năm nay. Nguyễn Trung T. sống cùng vợ là bà L. tại thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Trong buổi sáng xảy ra vụ án mạng, bà L. lên trông nhà cho con. Nguyễn Trung T. đi bộ từ xã Pom Lót lên TP Điện Biên Phủ và gây ra vụ án mạng.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an TP Điện Biên Phủ điều tra, làm rõ.

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