Bà Nguyễn Phương Hằng nói gì về vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng trong các buổi livestream?

Bốn bị cáo đã giúp sức cho bà Hằng gồm: ông Đặng Anh Quân (SN 1978, Tiến sĩ Luật), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Còn bị cáo Đặng Anh Quân khai mục đích tham gia 11 buổi livestream cùng với bà Hằng là để phản biện những hiện tượng tiêu cực trong xã hội và phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật tới người nghe.

Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều khai nhận đã hỗ trợ cho bà Hằng thực hiện các buổi livestream và cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết hành vi đang thực hiện là vi phạm pháp luật.

Đối với ông Nguyễn Đình Kim khai tham gia livestream hai buổi với bà Hằng vì là ông người đang bảo vệ cho các bị hại trong vụ việc của ông Võ Hoàng Yên xảy ra tại Bình Thuận nên tham gia chung với bà Hằng là để khuyến cáo mọi người không nên chữa bệnh theo phương pháp của ông Yên.

Khai tại toà, bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng cáo trạng đã nêu không đầy đủ, không nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng). Ông Dũng đã từng ngồi livestream với bà Hằng và có những phát ngôn giúp sức cho bà Hằng xúc phạm người khác. Bà Đặng Thị Hàn Ni dẫn chứng những câu như: “Tôi ủng hộ vợ tôi đi khiếu nại tới cùng, bán 1 căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà để khiếu nại”...



Bị cáo Hằng cho biết, ông Dũng biết về những buổi livestream của bà, ông Dũng có can ngăn nhưng bị cáo thấy bị cáo không làm gì sai cả. Bà Hằng nói thêm vì ông Dũng đi làm suốt, lâu lâu mới về nhà thăm con nên không can thiệp được vào việc của bà - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, khi HĐXX hỏi bị cáo Hằng rằng chồng bị cáo - ông Huỳnh Uy Dũng có biết những buổi livestream vi phạm pháp luật của bị cáo và đồng phạm không?

Bị cáo Hằng trả lời, ông Dũng biết về những buổi livestream của bà, ông Dũng có can ngăn nhưng bị cáo thấy bị cáo không làm gì sai cả. Bà Hằng nói thêm vì ông Dũng đi làm suốt, lâu lâu mới về nhà thăm con nên không can thiệp được vào việc của bà.

Toà hỏi những nội dung các buổi livestream của bà có được xác thực không? Bà Hằng trả lời "có cái dẫn chứng, có cái không dẫn chứng". Bị cáo nói thêm, một số nội dung trong các buổi livestream là do bị cáo đọc được trên mạng, sau đó nói lại chứ không nghĩ đó là xúc phạm.

Toà hỏi bị cáo nhận thức như thế nào về hành vi của mình, bị cáo Hằng nói bị cáo không biết về Luật an ninh mạng.

"1 thời gian dài bị cáo livestream không thấy ai nói gì nên chủ quan, sau đó mới biết mình sai. Bị cáo không kiềm chế được cảm xúc, bị kích động, bị phản ứng theo kiểu tiêu cực vì bị mấy chục, mấy trăm người công kích. Bị cáo cũng là con ng bình thường..." - bị cáo Hằng nói.

Bị cáo Hằng khai thêm việc livestream bắt đầu từ thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không ai làm việc. Các buổi livestream này không có chuẩn bị trước về nội dung, công cụ hỗ trợ là điện thoại - Ảnh: Cắt từ clip

Bị cáo Hằng khai thêm việc livestream bắt đầu từ thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không ai làm việc. Bị cáo cùng nhân viên tụ tập thành nhóm nhỏ để ca hát và "nổi hứng" livestream. Các buổi livestream này không có chuẩn bị trước về nội dung, công cụ hỗ trợ là điện thoại.

Trước đó, khi đại diện VKS công bố cáo trạng, bị cáo Hằng nói rằng không thấy oan sai nhưng bị cáo thấy buồn vì cáo trạng không nêu động cơ thúc đẩy bị cáo làm việc này.

Tuy nhiên, HĐXX phân tích cho rằng từ đầu cáo trạng đã nêu rõ động cơ của những buổi livestream vi phạm pháp luật bắt đầu từ việc là bà Hằng biết ông Hoài Linh quen với ông Hoàng Yên nên mới dẫn đến kết quả vụ việc.

Nghe HĐXX phân tích, bà Hằng đồng ý rằng đây là nguyên nhân bà bắt đầu những buổi livstream. "Bị cáo là bị hại, bị rất nhiều người, hàng chục, hàng trăm người tấn công trên mạng, xúc phạm bị cáo. Không lẽ bị cáo phải trình cho HĐXX xem những tin nhắn bị cáo bị người khác xúc phạm. Khi bị người khác tấn công bị cáo đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã lên mạng livestream phát ngôn"- bị cáo Hằng nghẹn lời khi trình bày.