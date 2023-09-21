Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập 12 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên chỉ có bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, ông Nguyễn Đình Kim, bà Trương Thị Việt Hà có mặt tại phiên toà, những người còn lại vắng mặt.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng 21/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối với những đơn kiến nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan, Chủ toạ phiên toà cho biết đây là thẩm quyền của HĐXX cho nên những yêu cầu này sẽ được HĐXX xem xét và đánh giá trong bản án.

HĐXX cho biết, việc vắng mặt những người đã được toà triệu tập không thuộc trường hợp hoãn phiên toà nên phiên toà vẫn tiếp tục.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, hồ sơ vụ án nêu rõ, bà Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự 10 cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã trình bày với cơ quan điều tra nguyên nhân dẫn đến xúc phạm các cá nhân trên. Cụ thể:

Đối với nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Khi bà yêu cầu ông Hoài Linh cùng lên tiếng hành vi lừa đảo của ông Yên thì Hoài Linh im lặng.

Với ca sĩ Vy Oanh, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng trong một bình luận trên bài viết Facebook của Vy Oanh có nội dung xỉa xói việc bà Hằng ủng hộ đất để ủng hộ chống dịch COVID-19.

Ca sĩ Vy Oanh vào phiên xử sáng nay - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo bà Nguyễn Phương Hằng, bà Đặng Thị Hàn Ni đã có nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm cá nhân bà và "chống phá" Công ty Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Đối với nhà báo Đức Hiển, bà Hằng cho rằng ông Hiển trả lời phỏng vấn trên VOV quy kết bà Hằng về tội danh theo điều 331 và ông Hiển có những bài viết trên Facebook, YouTube cá nhân đưa ra những thông tin làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và Công ty Đại Nam.

Về lý do xúc phạm ca sĩ Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh, bà Hằng khai là do Thủy Tiên hoạt động từ thiện không minh bạch, ăn chặn từ thiện của dân.

Còn đối với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng chơi thân với nghệ sĩ Hoài Linh, khi bà Hằng phát ngôn liên quan đến Hoài Linh thì Đàm Vĩnh Hưng lên mạng phát ngôn xúc phạm bà Hằng trước.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Dân Trí

Đối với bà Đinh Thị Lan, bà Hằng cho rằng bà Lan livestream trên kênh YouTube "Đinh Lan 1", "Đinh Lan 2" và đăng lên mạng xã hội nhiều clip có nội dung vu khống, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự của bà Hằng.

Bà Hằng cũng trình bày nguyên nhân xúc phạm bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà là vì cho rằng hai người này là một nhóm tổ chức chống phá ngầm Nguyễn Phương Hằng và Công ty Đại Nam, còn tạo ra trang Facebook để chia sẻ nội dung xúc phạm bà Hằng.