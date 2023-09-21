Lời khai đầu tiên của bà Nguyễn Phương Hằng trước toà: Có 2 quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng

Xã hội 21/09/2023 09:39

Đúng 8h, Chủ toạ thông báo bắt đầu phiên xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm hầu tòa sơ thẩm.

Từ sáng sớm 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và bị cáo Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng xe đặc chủng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến toà.

An ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào.

Đúng 8h, Chủ toạ thông báo bắt đầu phiên xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Là người được gọi lên kiểm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết có 2 quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng.

Lời khai đầu tiên của bà Nguyễn Phương Hằng trước toà: Có 2 quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng - Ảnh 1
bà Nguyễn Phương Hằng trong phần kiểm tra lý lịch tại phiên tòa - Ảnh: VTC News

Sau Nguyễn Phương Hằng, lần lượt các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân trình bày về lý lịch.

Ông Võ Hoài Linh, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên- Công Vinh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Luật sư Nguyễn Thành Công, người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM), cho biết, trước đó vào ngày 12/9 đã gửi đơn khiếu nại đến HĐXX và TAND TP.HCM về việc xem xét lại tư cách của ông Hiển là bị hại của vụ án thay vì người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, ngày 14/9, Toà đã có bản thông báo kết quả giải quyết, xác định tư cách tố tụng của ông Hiển là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là đúng pháp luật.

Ngày 15/9, ông Hiển tiếp tục khiếu nại đến Toà Cấp cao về cùng nội dung trên. Từ đó, luật sư đề nghị hoãn phiên xử để xác định chính xác tư cách tham gia tố tụng của các đương sự.

Gần 9h, HĐXX kết thúc phần kiểm tra lý lịch trước phiên xử, chuyển sang phần công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát.

Lời khai đầu tiên của bà Nguyễn Phương Hằng trước toà: Có 2 quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng - Ảnh 2
Rất đông người dân, youtuber có mặt theo dõi phiên xử - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, theo cáo buộc, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream.

Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm: Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Ðinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng, đã nằm mơ, tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc... thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm Tiến sĩ luật - giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.

Người dân 'nô nức' xem xét xử bà Phương Hằng như 'trẩy hội': Cụ bà dậy từ 2h sáng để nấu cơm mang đi theo dõi phiên toà

Người dân 'nô nức' xem xét xử bà Phương Hằng như 'trẩy hội': Cụ bà dậy từ 2h sáng để nấu cơm mang đi theo dõi phiên toà

Từ 4 giờ sáng 21/9/2023, nhiều người dân đã đến Tòa án nhân dân thành phố để theo dõi diễn biến phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng xét xử bà Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 37 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 48 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới