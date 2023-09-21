Lời khai đầu tiên của bà Nguyễn Phương Hằng trước toà: Có 2 quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng

Từ sáng sớm 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và bị cáo Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng xe đặc chủng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến toà.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm hầu tòa sơ thẩm.

An ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào.

Là người được gọi lên kiểm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết có 2 quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng.

bà Nguyễn Phương Hằng trong phần kiểm tra lý lịch tại phiên tòa - Ảnh: VTC News

Sau Nguyễn Phương Hằng, lần lượt các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân trình bày về lý lịch.

Ông Võ Hoài Linh, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên- Công Vinh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Luật sư Nguyễn Thành Công, người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM), cho biết, trước đó vào ngày 12/9 đã gửi đơn khiếu nại đến HĐXX và TAND TP.HCM về việc xem xét lại tư cách của ông Hiển là bị hại của vụ án thay vì người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, ngày 14/9, Toà đã có bản thông báo kết quả giải quyết, xác định tư cách tố tụng của ông Hiển là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là đúng pháp luật.

Ngày 15/9, ông Hiển tiếp tục khiếu nại đến Toà Cấp cao về cùng nội dung trên. Từ đó, luật sư đề nghị hoãn phiên xử để xác định chính xác tư cách tham gia tố tụng của các đương sự.

Gần 9h, HĐXX kết thúc phần kiểm tra lý lịch trước phiên xử, chuyển sang phần công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát.

Rất đông người dân, youtuber có mặt theo dõi phiên xử - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, theo cáo buộc, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream.

Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm: Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Ðinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng, đã nằm mơ, tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc... thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm Tiến sĩ luật - giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.