Người dân 'nô nức' xem xét xử bà Phương Hằng như 'trẩy hội': Cụ bà dậy từ 2h sáng để nấu cơm mang đi theo dõi phiên toà

Đúng 6h, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng xe đặc chủng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến toà. Để phục vụ xét xử, Tòa án triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và ông Nguyễn Đình Kim.

Theo thông tin từ VTC News, sáng nay (21/9), Toà án Nhân dân TP.HCM mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Dẫn tin từ Tiền Phong, từ sáng sớm, nhiều người đến sớm để phát trực tiếp lên mạng xã hội. "Tôi rất quan tâm đến phiên toà nên từ 2h sáng đã đi từ huyện Nhà Bè lên đây", một người có mặt trước cổng tòa án cho hay.

Rất đông phóng viên, người dân, youtuber có mặt để theo dõi phiên xử - Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Diệu Thuận (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đã đến Tòa án nhân dân thành phố từ 4h30 sáng để theo dõi diễn biến phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng, cơm cũng được bà nấu từ lúc 2h để mang theo cho tiện theo dõi vụ xét xử.

Bà Diệu Thuần mang cơm để tiện theo dõi phiên toà. - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài bà Diệu Thuần, chị Đậu Thanh Tâm đến từ Hà Nội, cũng đã 2 lần book vé máy bay vào TP.HCM để theo dõi sự việc. "Khi chị nghe 21/9 xét xử, vừa thấy thông tin trên báo là chị book vé luôn", chị Tâm chia sẻ với nguồn trên.

Chị Đậu Thanh Tâm - Ảnh: Thanh Niên