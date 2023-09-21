Người dân 'nô nức' xem xét xử bà Phương Hằng như 'trẩy hội': Cụ bà dậy từ 2h sáng để nấu cơm mang đi theo dõi phiên toà

Từ 4 giờ sáng 21/9/2023, nhiều người dân đã đến Tòa án nhân dân thành phố để theo dõi diễn biến phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.
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Theo thông tin từ VTC News, sáng nay (21/9), Toà án Nhân dân TP.HCM mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Đúng 6h, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng xe đặc chủng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến toà. Để phục vụ xét xử, Tòa án triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và ông Nguyễn Đình Kim.
Dẫn tin từ Tiền Phong, từ sáng sớm, nhiều người đến sớm để phát trực tiếp lên mạng xã hội. "Tôi rất quan tâm đến phiên toà nên từ 2h sáng đã đi từ huyện Nhà Bè lên đây", một người có mặt trước cổng tòa án cho hay.
Chia sẻ với Thanh Niên, bà Diệu Thuận (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đã đến Tòa án nhân dân thành phố từ 4h30 sáng để theo dõi diễn biến phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng, cơm cũng được bà nấu từ lúc 2h để mang theo cho tiện theo dõi vụ xét xử.
Ngoài bà Diệu Thuần, chị Đậu Thanh Tâm đến từ Hà Nội, cũng đã 2 lần book vé máy bay vào TP.HCM để theo dõi sự việc. "Khi chị nghe 21/9 xét xử, vừa thấy thông tin trên báo là chị book vé luôn", chị Tâm chia sẻ với nguồn trên.
TAND TPHCM tiến hành xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam và 4 đồng phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” trong sáng 21/9.
Bốn đồng phạm là Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam), Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường đại học luật TPHCM).
Theo cáo buộc, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bị cáo Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream.
Bị cáo Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm: Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Ðinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà.
Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai rằng, đã nằm mơ, tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc... thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.
Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm Tiến sĩ luật - giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.