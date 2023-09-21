Bà Nguyễn Phương Hằng vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa lên tòa, nhiều nghệ sĩ xác nhận có mặt tham gia phiên xét xử

Đời sống 21/09/2023 08:39

Trước giờ diễn ra phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều người dân hiếu kỳ đến. An ninh nơi đây được siết chặt, chỉ có người cấp thẻ mới được vào dự.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng nay (21/9), Toà án Nhân dân TP.HCM mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương hằng cùng 4 đồng phạm. Đây là vụ án được rất nhiều người quan tâm nên từ 5h sáng, hàng trăm người đã tập trung trước cổng tòa theo dõi phiên xử.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung trước cổng Tòa án Nhân dân TP.HCM theo dõi phiên xử. Nhiều Youtuber cũng có mặt trước toà án TP.HCM từ sớm để livestream (phát trực tiếp). Họ thi nhau quay chụp bằng điện thoại mỗi khi có người dân phát biểu hoặc xe công vụ ra vào cổng.

Đúng 6h sáng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng hai xe đặc chủng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến toà.

Bà Nguyễn Phương Hằng vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa lên tòa, nhiều nghệ sĩ xác nhận có mặt tham gia phiên xét xử - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng hai xe đặc chủng - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VnExpress, bà Phương Hằng mặc sơ mi trắng, vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa đến tòa. Nhiều lực lượng cảnh sát giám sát khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào. Bà Hằng bị cáo buộc tổ chức 57 buổi livestream có nội dung xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm hàng loạt người. 

Trước phiên xử, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh cho biết sẽ tham gia phiên tòa để trình bày quan điểm, làm rõ nhiều nội dung liên quan. Ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Đức Hiển và một số người liên quan khác uỷ quyền cho luật sư tham gia tố tụng.

Bà Nguyễn Phương Hằng vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa lên tòa, nhiều nghệ sĩ xác nhận có mặt tham gia phiên xét xử - Ảnh 2
Bà Phương Hằng mặc sơ mi trắng, vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa đến tòa - Ảnh: VnExpress

Là một trong 10 người bị bà Hằng xúc phạm, nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni (đang bị tạm giam về hành vi xúc phạm vợ chồng bà Hằng) sẽ được cảnh sát trích xuất đến tòa để đối chất nhiều nội dung.

Ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, chồng bà Hằng) được tòa triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan nhưng không tham gia phiên xử mà ủy quyền cho luật sư.

Bà Nguyễn Phương Hằng vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa lên tòa, nhiều nghệ sĩ xác nhận có mặt tham gia phiên xét xử - Ảnh 3
Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung trước cổng Tòa án Nhân dân TP.HCM theo dõi phiên xử - Ảnh: Dân Trí

Trước phiên xử, 5 trong số 10 người có quyền, nghĩa vụ liên quan trên đã gửi đơn kiến nghị tòa xác định lại tư cách tố tụng. Họ cho rằng đã bị bà Hằng có những hành động, lời nói tác động trực tiếp, gây thiệt hại về thể chất và tinh thần - đáp ứng đủ điều kiện để được xác định là bị hại trong vụ án theo quy định ở khoản 1 Điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Theo những người này, việc xác định đúng tư cách tố tụng của họ không chỉ ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của họ.

Bà Nguyễn Phương Hằng vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa lên tòa, nhiều nghệ sĩ xác nhận có mặt tham gia phiên xét xử - Ảnh 4
Trước phiên xử, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh cho biết sẽ tham gia phiên tòa để trình bày quan điểm, làm rõ nhiều nội dung liên quan - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VOV, phiên tòa được xét xử công khai, do Thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 3 bị cáo là cấp dưới có 1 luật sư bào chữa. Riêng bị cáo Đặng Anh Quân có 3 luật sư là ông Nguyễn Ngọc Lâm, ông Nguyễn Tri Thắng, bà Lê Thị Quỳnh Anh thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

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