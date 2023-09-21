Cập nhật phiên xét xử bà Phương Hằng: Nữ đại gia cười liên tục, luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, HĐXX nói gì?

Luật sư Trương Anh Tú bảo vệ quyền lợi cho ca sĩ Vy Oanh đề nghị HĐXX giải quyết ngay việc xác định tư cách tố tụng thân chủ của mình.

Liên quan đến phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, dẫn tin từ Dân Trí, Luật sư Nguyễn Thành Công cho biết sau khi nhận được thông báo, ông Nguyễn Đức Hiển đã khiếu nại lên Chánh án TAND Cấp cao xem xét lại tư cách mình là bị hại và đang chờ kết quả giải quyết. Từ đó, luật sư bảo vệ cho ông Hiển đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX thông báo, không hoãn phiên tòa theo đề nghị của các luật sư. Chủ tọa cho biết các luật sư có quyền đề nghị bảo vệ quyền lợi cho những người liên quan ngay tại phiên tòa và sẽ được HĐXX xem xét.

Luật sư Lê Thị Hoài Giang bảo vệ cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đề nghị HĐXX xác định tư cách tố tụng của thân chủ mình là bị hại.

Trong quá trình cơ quan công tố công bố bản cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng đã cười rất nhiều lần.

Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện tại phiên tòa sáng 21/9 - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, dẫn tin từ VietNamNet, phiên tòa dự kiến diễn ra từ 21-22/9, do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện VKSND TP.HCM là ông Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Quang Duyệt, Võ Thành Đủ.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng và 3 nhân viên của bà Hằng là Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà; bào chữa cho ông Đặng Anh Quân là luật sư Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Tri Thắng và bà Lê Thị Quỳnh Anh.

TAND TP.HCM cũng triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo - luật sư, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Côg ty CP Đại Nam), ông Nguyễn Đình Kim.

Tuy nhiên, hầu hết những người này ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa, chỉ có ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ tới tòa. Bà Đặng Thị Hàn Ni (hiện đang bị tạm giam) cũng sẽ tham dự phiên tòa.

Vy Oanh có mặt tham dự phiên toà - Ảnh: Dân Trí

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại TAND TP.HCM - Ảnh: báo Lao Động

Do vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận nên an ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người được tòa án triệu tập mới được tham dự.

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream.

Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm: Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Ðinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng, đã nằm mơ, tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc... thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm Tiến sĩ luật - giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.