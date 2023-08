Vào mùa, ai ăn loại quả này nhớ ngay 8 lợi ích được ví như 'ba chén thuốc bổ': Giúp giảm cân, tăng cường miễn dịch, tốt cho răng, nướu

Dâu da đất. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Tiền Phong, dâu da đất hay còn gọi là bòn bon - theo tiếng địa phương Hà Tĩnh là cây du da. Đây là loại cây ăn quả thân gỗ, xuất hiện nhiều ở miền sơn cước ở huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê.

Với đặc tính quả kết thành chuỗi trên thân từ gốc đến ngọn, cây dâu da mùa quả rất đẹp, được nhiều gia đình lựa chọn trồng để làm cây cảnh. Tầm giữa tháng 5 đã bắt đầu có quả chín bói.

Những lợi ích của dâu da đất

Theo Xe và Thể Thao, người xưa có câu “1 quả dâu da bằng 3 chén thuốc” như một lời khẳng định về lợi ích của loại quả này đối với sức khỏe. Trong số rất nhiều những loại dâu da khác nhau, thì quả dâu da đất cực kỳ tốt cho sức khỏe nếu biết ăn đúng cách với chế độ ăn hợp lý.

Dâu da tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

- Hỗ trợ giảm cân

Các loại trái cây và nước ép trái cây giàu vitamin C có lợi ích rất nhiều trong việc duy trì và giảm cân hiệu quả. Vì vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất béo, nếu bạn tăng các hoạt động thể chất nhưng lại không cũng cấp đủ vitamin C thì bạn cũng không thể đốt cháy lượng mỡ thừa, và việc giảm cân cũng khó đem lại hiệu quả. Mỗi ngày cơ thể bạn cần 80 – 90mg vitamin C thì để giảm béo bạn cần nạp một lượng gấp 4 lần như vậy. Trong khi đó, quả dâu da đất có hàm lượng vitamin C khá cao, sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc giảm cân.

-Tăng cường hệ miễn dịch

Trong quả dâu da đất chứa đến hàm lượng sắt khá cao. Qua đó, loại quả này sẽ giúp duy trì hệ thống miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy tuyến phòng thủ để bảo vệ chúng ta khỏi những vi khuẩn gây bệnh khác nhau.

Ăn dâu da thường xuyên sẽ giúp làm giảm mức độ nghiêm trọng của các cơn cảm lạnh và cúm vì loại quả này rất giàu hàm lượng vitamin C.

Loại quả tăng cường miễn dịch, phòng cảm cúm. Ảnh: Internet

Ngoài ra, vitamin C cũng làm giảm sự buồn nôn của cảm lạnh thông thường, bao gồm cả chứng viêm và sổ mũi. Vì vậy, tiêu thụ dâu da chính là một trong những lựa chọn tốt nhất để vượt qua cảm lạnh thông thường. Vì vậy, bạn nên bổ sung quả dâu da đất trong chế độ ăn hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

- Ngăn ngừa táo bón

Trong 100g quả dâu da đất có đến 2,3g chất cơ, cung cấp từ 8-11% hàm lượng chất xơ cần thiết hàng ngày cho nữ giới và 6-8% cho nam giới. Vì vậy, việc ăn quả dâu da đất sẽ giúp bạn ngăn ngữa các vấn đề về đường tiêu hóa, chống táo bón hiệu quả.

- Tốt cho tim mạch

Như bạn đã biết thì vitamin B1 và B2 có khả năng loại bỏ đường trong cơ thể, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch mà trong quả dâu da đất lại có chứa hàm lượng hai loại vitamin này khá cao. Ngoài ra, các dưỡng chất trong quả dâu da đất còn tham gia vào quá trình sản xuất tế bào hồng cầu, làm tăng số lượng hồng cầu, rất phù hợp với những người có số lượng hồng cầu thấp.

- Giúp xương chắc khỏe

Quả dâu da chứa nhiều canxi nên có tác dụng ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra, canxi là chất dinh dưỡng quan trọng nhất để phát triển xương chắc khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em và thanh niên. Việc cung cấp đủ lượng canxi và vitamin D cũng sẽ giúp tăng khối lượng xương ở trẻ trong giai đoạn phát triển.

Dâu da chứa nhiều vitamin C và sắt. Ảnh: Internet

- Đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh

Thông thường, các bác sĩ khuyên phụ nữ mang thai nên tăng cường bổ sung sắt từ thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng. Và dâu da là một trong những nguồn cung cấp chất sắt tốt nhất, do đó, bổ sung loại quả này trong chế độ ăn uống hàng ngày rất có lợi cho phụ nữ mang thai.

- Có lợi cho nướu và răng

Vitamin C có trong quả dâu da giúp tăng cường sức mạnh của nướu và giúp chống lại sự tấn công của vi khuẩn. Nếu cơ thể bị thiếu hụt vitamin C sẽ gây nên tình trạng viêm và chảy máu chân răng. Cùng với đó photpho là chất giúp bảo vệ men răng cực tốt. Mà cả hai chất này đều được tìm thấy trong quả dâu da đất, cho thấy lợi ích rất lớn của loại quả này đối với răng miệng chắc khỏe.

- Chống oxy hóa, làm đẹp da

Ngoài những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, quả dâu da đất cũng có công dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp của các chị em, làm đẹp da, trắng sáng, mịn màng. Trong quả dâu da chứa hàm lượng vitamin E khá cao, giúp cung cấp độ ẩm cho da, ngăn ngừa lão hóa cũng như giúp làn da khỏi các tác nhân gây hại cho bên ngoài.

Cách ăn dâu da đất

Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam dẫn nguồn từ Healthbenefitstimes, mọi người có thể ăn dâu da đất như một loại trái cây hoặc cũng có thể làm nước uống hoặc dùng để nấu canh chua. Tuỳ vào mỗi vùng miền có thể sẽ có những cách ăn khác nhau.

- Chưa có khuyến cáo liều lượng ăn dâu da đất mỗi ngày, nhưng các bạn nên ăn với lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hoá.

- Không nên ăn cả vỏ cũng như hạt của loại quả này. Vì trong hạt của quả dâu da đất có chứa alkaloid độc, nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe.

- Vỏ dâu da đất có thể giúp người bệnh chữa một số loại bệnh nhất định, tuy nhiên đó là khi đã qua chế biến, nhưng nó sẽ rất có hại nếu tiêu thụ trực tiếp. Vì trong vỏ dâu da đất có chứa các chất gây hại cho tim là acid lansium.

– Những người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn loại quả này vì trong quả dâu da đất có chứa hàm lượng đường khá cao, không phù hợp với những người bị bệnh tiểu đường.

– Không nên ăn quá nhiều rất dễ gây nên tình trạng bị nặng bụng.