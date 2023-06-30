Loại quả dễ mọc ở Việt Nam, được ưa chuộng làm xôi, bánh lại là 'thuốc thần' cho mắt, chống ung thư, ngừa oxy hóa: Biết dùng là vô vàn lợi ích

Dinh dưỡng 30/06/2023 14:23

Như một loại 'thuốc bổ' cho mắt lại chứa hàng loạt đặc tính chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể, quả gấc được trồng nhiều tại Việt Nam có rất nhiều lợi ích mà ai cũng phải ưa thích.

Trong gấc màu đỏ sánh, ngọt béo chứa rất nhiều vitamin. Trong đó hàm lượng Lycopen, beta carotene, Alphatocopherol…cao gấp 68 lần cà chua. Trong lớp màng đỏ bao quanh hạt gấc còn chứa rất nhiều vitamin E chất chống oxi hóa, chống lão hóa tế bào. Các chất thiên nhiên này góp phần giữ gìn sự thanh xuân, chống sạm da, khô da, rụng tóc,...

Không chỉ vậy hiện nay dầu gấc còn được chiết suất để chữa các loại mụn trứng cá có nhân. Vì vậy, gấc trở thành loại quả dùng trong công nghiệp mỹ phẩm.

- Gấc có tác dụng làm sáng mắt, tốt cho sức khỏe

Trong dầu gấc chứa khá nhiều hàm lượng Beta carotene. Là tiền sinh tố của Vitamin A. Chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A, loại vitamin tuyệt vời đối với mắt. Nếu teen hay thức khuya ôn bài, hoặc làm việc lâu trước máy vi tính, mỏi mắt, nhức mắt… nên bổ sung dầu gấc thường xuyên để có một thị lực tốt hơn.

Loại quả dễ mọc ở Việt Nam, được ưa chuộng làm xôi, bánh lại là 'thuốc thần' cho mắt, chống ung thư, ngừa oxy hóa: Biết dùng là vô vàn lợi ích - Ảnh 1
Quả gấc phổ biến ở Việt Nam. Ảnh: Internet

- Gấc giúp phòng chống ung thư

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, chất Lycopen trong cà chua có khả năng phòng chống ung thư, hạn chế sự phát triển các tế bào ung thư. Không chỉ vậy, gấc còn chứa nhiều chất khác như vitamin E, carotene… làm vô hiệu hóa 75% các chất gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt…

- Làm đẹp da, trị bệnh ngoài da

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (cơ sở 3) thông tin trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, gấc mọc hoang và được trồng khắp nơi ở nước ta. Người dân thường lấy phần màng của quả gấc chín để nấu xôi, làm bánh hoặc tách riêng màng để chiết dầu.

Màng gấc là lớp màng đỏ bao quanh hạt. Màng gấc chứa rất nhiều vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa tế bào, được sử dụng nhiều trong sản xuất dược mỹ phẩm như kem dưỡng da, son môi, cho làn da mịn màng, chống sạm da, khô da, rụng tóc.

Loại quả dễ mọc ở Việt Nam, được ưa chuộng làm xôi, bánh lại là 'thuốc thần' cho mắt, chống ung thư, ngừa oxy hóa: Biết dùng là vô vàn lợi ích - Ảnh 2
Gấc có rất nhiều lợi ích cho da, tóc. Ảnh: Internet

Theo Đông y, hạt gấc vị đắng, hơi ngọt, tính ấm, có độc, dùng chữa các chứng bệnh ung thũng, mụn nhọt độc, eczema, viêm da thần kinh, trĩ, phụ nữ sưng vú. Hạt gấc có thể chế thuốc viên hay tán bột uống, liều uống từ 0,8-1,2g. Tuy nhiên, hạt gấc thường dùng đắp ngoài da để điều trị mụn nhọt, dân gian còn dùng để đắp chữa chai bàn chân.

Y học hiện đại đã phân tích thành phần của hạt gấc có khoảng 6% nước; 8,9% chất vô cơ; 55,3% acid béo; 16,5% protein; 2,9% đường; 1,8% tanin; 2,8% cellulose và một số enzym. Hạt gấc chứa acid momordic, gypsogenin, acid oleanolic, acid a- elacostearic, còn có acid amin, alcol. Lưu ý, lưu ý nhân hạt gấc (phiên mộc miết) theo Đông y có tính rất lạnh, ăn phải thì cấm khẩu nguy hiểm.

4 bài thuốc quý từ gấc

Theo Người Đưa Tin, là một thực phẩm rất nhiều công dụng, ngoài để lấy cùi ruột quả đồ xôi, bóc lấy lớp màng hạt để chế dầu, người dân còn tận dụng hạt gấc đem phơi và sấy khô để dùng làm thuốc.

- Bài thuốc chữa khô mắt, mờ mắt

Mỗi khi mắt bị khô, mờ hoặc muốn bổ sung vitamin A để làm sáng mắt, sạm da, bạn có thể sử dụng dầu gấc trộn vào thức ăn đã nấu chín hoặc uống, mỗi ngày khoảng 10g (2 muỗng cà phê) tương đương 700 microgram vitamin A.

Nếu là dầu gấc nguyên chất ép từ màng gấc đã phơi, sấy khô thì liều dùng cho trẻ em hàng ngày chỉ cần 8 giọt.

- Bài thuốc chữa quai bị

Khi trẻ nhỏ bị quai bị, bạn có thể sử dụng 3 - 4 hạt gấc. Sau đó đốt thành than cùng quai bị cói hoặc chiếu rách 5g đốt thành than.

Cứ thế, trộn đều 2 thứ trên với nhau rồi hòa với dầu vừng bôi vào chỗ viêm sưng chỉ vài hôm là khỏi.

Loại quả dễ mọc ở Việt Nam, được ưa chuộng làm xôi, bánh lại là 'thuốc thần' cho mắt, chống ung thư, ngừa oxy hóa: Biết dùng là vô vàn lợi ích - Ảnh 3
Tận dụng mọi lợi ích trong các bộ phận của gấc. Ảnh: Internet

- Bài thuốc chữa sưng đau

Khi bị sưng đau, để giảm bớt tình trạng này, bạn nên dùng 2-3 hạt gấc đem mài nhỏ. Sau đó, cho hạt gấc vào giấm hay rượu bôi nhiều lần vào chỗ sưng đau.

Hoặc bạn có thể làm cách khác bằng cách sử dụng 3 - 4 hạt gấc đốt thành than, trộn đều với dầu vừng hoặc giấm thanh hay rượu. Sau đó bôi đều lên chỗ sưng ngày 3 - 4 lần sẽ có tác dụng giảm đau, tiêu sưng rất tốt.

- Bài thuốc làm đẹp da

Trong lớp màng đỏ bao quanh hạt gấc chứa rất nhiều vitamin E chống oxy hóa. Do đó, chúng còn được coi như một loại kem dưỡng da cho làn da mịn màng hoặc dưỡng môi, dưỡng tóc vô cùng hiệu quả.

 

Sử dụng quả gấc chín, tách bỏ hạt, lấy phần thịt gấc xay nhuyễn. Sau đó thêm 10g bột mỳ, 10ml sữa tươi, trộn đều hỗn hợp. Dùng hỗn hợp này đắp lên vùng da trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Một cách khác bạn có thể tận dụng: Xay nhuyễn phần cùi và thịt gấc, cho thêm 5ml nước cốt chanh vào trộn đều. 

Dùng hỗn hợp này thoa lên vùng da và để khoảng 15 phút thì rửa lại với nước ấm. Thực hiện đều đặn trong tuần 2 lần bạn sẽ có làn da sáng mịn, trắng hồng.

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