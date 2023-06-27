Bộ phận này của quả cam có tác dụng 'thần kỳ' giúp dưỡng tâm, an thần: Kết hợp với 4 thứ sau chẳng khác 'thuốc quý'

Nếu bạn thích nước cam, thì đây là cách rất tốt để bổ sung citrate giúp làm chậm tiến trình hình thành sỏi thận và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận.Cam tự hào về khả năng chống lão hóa mạnh mẽ nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại từ tia UVA và UVB, kích thích sản xuất collagen, ngăn ngừa nám và tình trạng viêm da.

Bạn luôn biết cam là loại quả giàu các chất dinh dưỡng như: vitamin C, chất xơ, folate, chất chống oxy hóa nhưng rất ít calo và đường.

Trong quả cam, vỏ lại được tận dụng một cách có hiệu quả. Vỏ cam có chất xơ gấp bốn lần các múi cam bên trong. Trong đó, 100 g vỏ cam chứa 25 g carbohydrate, 11 g chất xơ, 1,5 g protein và khoảng 1 g dầu cam. Vỏ cam giàu vitamin C và các khoáng chất khác như sắt, kẽm, magiê và đồng. Bạn có thể sử dụng vỏ cam ở dạng khô hoặc dạng bột.

Cam rất giàu kali, một khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Mức độ kali thấp có thể dẫn đến nhịp tim bất thường, đặc biệt là nếu bạn bị bệnh tim. Thiếu kali là một vấn đề phổ biến hiện nay, nên đó là lý do rất quan trọng để tiêu thụ các thực phẩm giàu kali. Cam là một trong số thực phẩm đó.Tiêu thụ thực phẩm giàu polyphenol có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, do đó sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm virus. Cam có chứa rất nhiều polyphenol là một chất phòng chống virus, chống viêm, chống dị ứng, chống ung thư và chống tăng sinh.

Những lợi ích của vỏ cam

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Boldsky, lợi ích của vỏ cam được chỉ ra như sau:

- Ngăn ngừa ung thư

Đây là một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của vỏ cam. Chất flavonoid và vitamin C trong vỏ cam rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư. Vỏ cam có lượng cholesterol thấp và giàu hợp chất hesperidin tốt cho tim mạch.

- Giảm cân

Vỏ cam giàu chất xơ, ít calo và có khả năng tăng tỷ lệ trao đổi chất giúp giảm cân hiệu quả.

Vỏ cam tươi có rất nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

- Cải thiện tiêu hóa

Các đặc tính chống viêm của vỏ cam sẽ điều trị đau dạ dày liên quan đến rối loạn tiêu hóa.

- Điều trị táo bón

Thành phần pectin trong vỏ cam giúp việc đi tiêu dễ dàng và điều trị táo bón hiệu quả.

- Cải thiện khả năng miễn dịch

Giàu vitamin C, vỏ cam hoạt động như một nguồn bảo vệ tự nhiên và làm tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể bạn.

- Tăng năng lượng

Vỏ cam có thể được thêm vào thức uống hàng ngày để cơ thể luôn năng động và tràn đầy sinh lực. Đun sôi một ít vỏ cam trong nước và uống có thể giải rượu hiệu quả.

- Giảm viêm phế quản

Bạn có thể dùng vỏ cam luộc trong nước và xông hơi thường xuyên để điều trị viêm phế quản.

- Trị hôi miệng

Muốn loại bỏ mùi hôi miệng nhanh chóng, bạn có thể nhai một miếng nhỏ vỏ cam.

- Chăm sóc da

Bột vỏ cam được sử dụng để điều trị hiệu quả các vấn đề về da nhờn và mụn trứng cá.

Vỏ cam kết hợp với 4 thứ sau sẽ tạo thành thức uống cực tốt

1. Vỏ cam + hoàng kỳ

Sự kết hợp giữa vỏ cam và hoàng kỳ có thể điều hòa khí và tăng cường sinh lực cho lá lách. Thích hợp cho người hay bị tiêu chảy, toàn thân suy nhược.

Theo y học hiện đại, thành phần hóa học của hoàng kỳ gồm: Chất đường, chất bột, chất keo, glucoza, chất xơ, nguyên tố vi lượng như selennium, sắt, calci, phospho, magnesium… có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, làm chậm sự lão hóa của tế bào và có tác dụng ngăn ngừa oxy hóa. Qua nhiều nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm cho thấy hoàng kỳ có các tác dụng tiêu viêm, diệt khuẩn, lợi tiểu, bảo vệ gan, phòng chống ung thư…

Vỏ cam tận dụng với 4 thứ sau cực kì tốt. Ảnh: Internet

2. Vỏ cam + gừng

Nếu bạn là một người thường xuyên bị ho, kèm theo cảm giác buồn nôn và nôn mửa, đầy bụng có thể dùng gừng kết hợp với vỏ cam. Sự kết hợp này có tác dụng giải đờm và xua tan cảm lạnh, thúc đẩy lưu thông khí.

Kinh nghiệm dân gian cho thấy, gừng là một phương thuốc thảo dược cổ xưa được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý thông thường như viêm khớp, ho, cảm lạnh, cảm cúm, đau dạ dày, đau bụng kinh và buồn nôn. Nó không chỉ giúp làm tăng hương vị cho các món ăn mà còn có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

Nước sắc từ vỏ cam và vài lát gừng có thể chữa được chứng lạnh bụng và nôn mửa.

3. Vỏ cam + táo gai

Đối với người tỳ vị hư nhược, dạ dày khó tiêu có thể dùng thức uống từ vỏ cam và táo gai, không những có thể giải trừ tỳ vị hư nhược, còn có thể bồi bổ dạ dày.

Những lợi ích tận dụng từ vỏ cam. Ảnh: Internet

4. Vỏ cam + chà là đỏ

Đối với những người tinh thần mệt mỏi, toàn thân suy nhược, hay mất ngủ về đêm có thể dùng trà vỏ cam kết hợp chà là đỏ. Món này có tác dụng điều khí, bổ tỳ, dưỡng tâm, an thần.

Một số cách tận dụng vỏ cam khác

- Chống say tàu xe

Trong vỏ cam tươi chứa loại tinh dầu thơm rất đặc biệt có tác dụng bổ não, hạn chế và ngăn ngừa cảm giác khó chịu, buồn nôn và chóng mặt khi đi xe. Vì vậy rất nhiều người coi vỏ cam là "bảo bối" để chống say tàu xe hiệu quả.

- Khử mùi hôi, chống muỗi

Vỏ cam tươi có chứa một lượng lớn hợp chất flavonoid, có tính hấp phụ mạnh có thể hút hết mùi khó chịu trong không khí lên. Vì vậy, chúng ta có thể đặt trong phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn… để khử hết mùi hôi khó chịu nếu có một cách hiệu quả, đem lại không gian thơm tho trong lành và lại tốt cho sức khỏe cả nhà.

- Làm chất tẩy rửa

Bạn hãy lấy một vật đựng như chai lọ đóng hộp, cho vỏ cam vào và thêm hai thìa kiềm ăn được, sau đó đổ đầy nước, đậy kín nắp và cho vào tủ lạnh ủ lên men từ một đến hai tuần là có thể dùng được. Dùng thành phẩm này để rửa bộ dụng cụ ăn uống vừa sạch sẽ, thân thiện với môi trường lại có mùi thơm của vỏ cam rất sảng khoái.

Bên cạnh đó bạn có thể kết hợp vỏ cam với rượu cồn để làm nước tẩy rửa theo tỉ lệ: 20gr vỏ cam tươi cắt nhỏ, ½ lít nước, 15ml rượu. Cách làm: Đầu tiên cho vỏ cam trộn với nước vào máy sinh tố xay nhuyễn thành dạng hồ nhão. Khâu cuối cùng là đổ hỗn hợp vào chai cùng 15 ml rượu cồn, trộn đều. Mỗi lần sử dụng bạn chỉ cần tráng sơ chén đĩa với nước rồi dùng hỗn hợp này rửa bình thường.