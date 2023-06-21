 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê

Mẹo vặt trong bếp 21/06/2023 05:00

Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian phương Đông, được tổ chức vào giờ Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Âm Lịch hàng năm. Năm nay 2023 thì nhằm ngày thứ 5 - 22/06 dương lịch.

Hôm nay mình gợi ý chút xíu danh sách cần chuẩn bị nha:

Trong Văn hoá Việt Nam ngày Tết Đoan Ngọ được gọi cái tên là “ Tết giết sâu bọ “. Nếu Tết Nguyên Đán là Tết khởi đầu cho một năm mới, thì Tết Đoan Ngọ là khởi đầu cho mùa vụ. Người Việt thường làm lễ cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu không bị sâu bọ quấy nhiễu. Ngày nay cuộc sống lao động sản xuất thay đổi thì nó còn mang thêm ý nghĩa là thời điểm để gia đình sum họp, cùng nhau trừ bỏ các bệnh sâu bọ, kí sinh trong con người.

- Lễ cúng là những thứ quả chua, rượu nếp, bánh tro... để diệt trừ" sâu bọ", xua đuổi hết bệnh tật… Gợi ý những thứ mình chuẩn bị để cúng Tết Đoan Ngọ, cúng ngày này thì ưu tiên mùa nào thức nấy.

 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê - Ảnh 1
 

 

 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê - Ảnh 2
Lễ cúng là những thứ quả chua, rượu nếp, bánh tro, 'mùa nào thức nấy'. Ảnh: Nguyễn Thơ Thơ

- Trái cây : Vải, mận, đào … đang vào chính vụ, ko những ngon rẻ mà còn giúp diệt trừ sâu bọ trong cơ thể

- Rượu nếp : Theo quan niệm dân gian, vị nồng của rượu nếp và vị cay của men rượu giúp diệt kí sinh trong cơ thể người

- Bánh Gio ( Tro ), Xôi ( hoặc cốm ) , Chè bà cốt, bánh xu xê.

 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê - Ảnh 3
 

 

 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê - Ảnh 4
Mẹ đảm đang chuẩn bị Tết Đoan Ngọ 2023. Ảnh: Nguyễn Thơ Thơ

- Nước sạch, vàng mã, hương, ấm trà, trầu cau, nến.

- Mâm Phật Thủ ( lúc nào nhà Thơ cũng có )

- Hoa sen (đang giữa mùa), hoa cau, hoa cúc, hoa trang trí thêm nếu thích.

- Hoa thơm bầy mâm : Hoa nhài, hoa ngọc lan, hoa móng rồng.

... Mình làm 1 mâm chính to, đầu mâm cắm đĩa hoa, xếp hoa quả, rượu nếp, bánh trái, trầu cau.

 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê - Ảnh 5
Các loại hoa tươi thơm phức cầu mong những điều an lành. Ảnh: Nguyễn Thơ Thơ

- Một mẹt hoa tươi những loại hoa thơm phức vì mình được hướng dẫn rằng thắp hương thì thắp những thứ dậy mùi thơm, vì phần thực họ không dùng được, nên thưởng thức mùi hương tự nhiên ngon lành toả ra từ đồ dâng lễ. Trên bàn thờ phật chỉ thờ đồ chay, không để rượu vợ chồng dễ mẫu thuẫn …

 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê - Ảnh 6
 

 

 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê - Ảnh 7
Xung quanh bầy thêm bát chè, đĩa xôi gấc, đĩa cốm, ấm trà, lư trầm. Ảnh: Nguyễn Thơ Thơ

** Xung quanh bầy thêm bát chè, đĩa xôi gấc, đĩa cốm, ấm trà, lư trầm.

***Gợi ý nấu chè bà cốt rất dễ :

Gạo nếp, Gừng, Đường mía, Đường nâu, Muối.

Nướng gừng lên lửa cho thơm. Thái sợi 1/2 củ còn lại đập dập lọc lấy nước.

Đun nước sôi cùng đường nâu, thả gạo ( tỉ lệ như nấu cháo loãng ), nước cốt gừng, một xíu muối trắng để thêm đậm đà, nấu trên lửa nhỏ đến khi gạo bung nhẹ, sau đó thả gừng sợi vào và thêm mật mía cho đủ ngọt. Thế là xong.

 Tết Đoan Ngọ cần chuẩn bị những gì? Mẹ đảm đang tự tay chuẩn bị mâm cúng đẹp như tranh vẽ, ai nhìn cũng phải thích mê - Ảnh 8
Hũ trầm xinh xắn, nó làm phòng thờ trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Vào phòng thờ tự nhiên tâm tinh hẳn. Ảnh: Nguyễn Thơ Thơ

Tản mạn một chút về sự tích ngày Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam :

Truyền thuyết kể lại rằng Vào một ngày sau vụ mùa, nông dân ăn mừng vì trúng mùa nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo dày ăn mất hết. Nhân dân đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản có bánh tro, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo chỉ một lúc sau, sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượi. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng.

Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày "Tết diệt sâu bọ", có người gọi nó là "Tết Đoan ngọ" vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.

Chúc mọi người một ngày Tết truyền thống vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh bên người thân yêu!

Nguồn: Nguyễn Thơ Thơ 

Luộc trứng bỏ thêm thứ này giúp trứng bùi ngậy thơm ngon, dễ bóc vỏ, người già hay trẻ nhỏ đều dễ ăn

Luộc trứng bỏ thêm thứ này giúp trứng bùi ngậy thơm ngon, dễ bóc vỏ, người già hay trẻ nhỏ đều dễ ăn

Trứng là nguồn cung cấp các loại vitamin, protein và một số dưỡng chất thiết yếu. Việc ăn trứng luộc lại là cách đơn giản giúp giữ được nguồn dinh dưỡng lành mạnh nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tết Đoan Ngọ 2023 mâm cúng Tết Đoan Ngọ Cách làm mâm cúng Tết Đoan Ngọ

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 30 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 30 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?