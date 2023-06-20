Tủ lạnh mở nhiều vào mùa hè, vệ sinh thế nào?

Một chiếc tủ lạnh sạch không chỉ đảm bảo vệ sinh cho thực phẩm mà còn tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ hơn.

Vào hè, thời tiết những ngày này trở nên nóng hơn, tần suất sử dụng tủ lạnh cao hơn bao giờ hết, tủ lạnh rất dễ bị bẩn cả bên trong lẫn bên ngoài. Các vết bẩn và cặn thức ăn có xu hướng tích tụ trên bề mặt tủ lạnh và các vật lạ tích tụ trên các giá và ngăn kéo, dẫn đến nhiều vết bẩn. Thức ăn thừa nếu để lâu ngày trong tủ lạnh sẽ gây ra mùi khó chịu mỗi khi mở cửa tủ lạnh. Để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và duy trì tình trạng tốt nhất, lý tưởng nhất bạn nên dọn sạch và vệ sinh tủ lạnh 3 đến 4 tháng một lần. Một chiếc tủ lạnh sạch không chỉ đảm bảo vệ sinh cho thực phẩm mà còn tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ hơn Làm thế nào để làm sạch bên trong tủ lạnh từ trên xuống dưới?

Chất tẩy rửa tủ lạnh có thể làm thực phẩm có mùi hóa chất, vì vậy nếu bạn sử dụng hóa chất, hãy cất giữ thực phẩm một cách an toàn nhất có thể và đợi cho đến khi mùi của chất tẩy rửa biến mất. Bạn có thể sử dụng baking soda để an toàn hơn. Sử dụng chất tẩy rửa an toàn như baking soda để vệ sinh tủ lạnh Làm sạch các kệ và tường của tủ lạnh bằng cách ngâm một chiếc khăn rửa chén trong dung dịch gồm 1 muỗng canh baking soda trong một lít nước. Việc vệ sinh được thực hiện từ trên xuống dưới của tủ lạnh. Điều này là do các chất bẩn có thể lại rơi xuống khi vệ sinh ngăn trên nếu bạn thực hiện từ phía dưới. Sử dụng bàn chải đánh răng để làm sạch các kẽ hở mà tay không thể chạm tới hoặc không thể loại bỏ bằng khăn rửa chén. Bạn cũng có thể dùng kem đánh răng nếu vết bẩn khó tẩy. Sau đó, nhúng một chiếc khăn sạch khác vào nước ấm và lau khắp nơi. Cuối cùng, lau khô một lần nữa bằng khăn khô sạch hoặc khăn rửa chén.

Có cần phải tắt nguồn điện khi vệ sinh tủ lạnh? Trước khi vệ sinh bên trong tủ lạnh một cách nghiêm túc, bạn nên lấy tất cả thực phẩm ra ngoài. Xử lý thực phẩm bằng cách kiểm tra tình trạng và hạn sử dụng của thực phẩm là một trong những quy trình vệ sinh tủ lạnh quan trọng nhất. Nếu việc dọn dẹp có thể mất hơn hai giờ, hãy bảo quản thực phẩm trong hộp đá hoặc nơi tương tự trong khi dọn dẹp. Dọn trống tủ lạnh để việc vệ sinh được thuận tiện Lúc này không cần thiết phải tắt tủ lạnh. Nếu bạn không cần giữ nó ở một nhiệt độ cụ thể và bạn chỉ làm sạch bên trong và bên ngoài tủ lạnh, hãy để phích cắm. Nếu phải kéo tủ lạnh ra để vệ sinh các mặt bên, hãy rút dây cắm nếu dây quá ngắn. Ngoài ra, hãy nhớ rút phích cắm khi vệ sinh cuộn dây ngưng tụ ở phía sau tủ lạnh. Nếu chỉ vệ sinh bên ngoài, bạn không cần làm trống tủ lạnh. Lau bên ngoài bằng một miếng vải được làm ẩm bằng chất tẩy rửa baking soda. Nếu có điều kiện, bạn cũng có thể lau sạch bụi bám trên nóc tủ lạnh. Nếu tủ lạnh bằng thép không gỉ, bạn có thể dùng cồn để tẩy dấu vân tay và vết bẩn. Nhỏ vài giọt cồn vào khăn mềm và chà lên vết bẩn, nhớ lau theo chiều vân thép như nhìn thấy ở bên ngoài tủ lạnh.

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