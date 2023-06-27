Hai bộ phận của gà được ví như 'thuốc quý' giúp cải thiện thị giác, dưỡng khí, bổ huyết: Biết tận dụng càng tăng hiệu quả

Trong gà rất giàu tryptophan, một loại axit amin được biết đến mang lại cảm giác thoải mái. Sau khi ăn các món từ gà, sẽ làm tăng mức serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng đáng kể.

Là một trong những loại gia cầm ít chất béo, ít calo và giàu protein, gà có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và rất tốt cho sức khoẻ. Protein từ thịt gà được coi là chất cần thiết cho sự phát triển cơ bắp và phát triển tối ưu. Loại đặc tính này sẽ giúp chúng ta có một trọng lượng khỏe mạnh và giảm cân.

Ngoài thịt gà, Còn có 2 bộ phận cực kỳ bổ dưỡng đó là: Mề gà, tim gà , nếu biết tận dụng đúng cách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.

Gà có thể giúp chúng ta chống lại sự mất xương nhờ các protein trong nó được hấp thụ vào cơ thể của chúng ta. Gà lại rất giàu phốt pho, được coi là một khoáng chất thiết yếu có trách nhiệm nuôi dưỡng xương và răng của chúng ta. Ngoài ra, nó giúp thận, gan và duy trì mức độ hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta một cách thích hợp.

Mề gà

Y học Trung Quốc có câu: "Một mề gà bằng 3 vị thuốc", nhằm phần nào khẳng định lợi ích khi tiêu thụ mề gà đúng cách. Mề gà thực chất chính là phần dạ dày của gà, bộ phận này có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp lượng protein và axit amin dồi dào.

Theo y học cổ truyền, mề gà có chứa nhiều dinh dưỡng giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giảm chứng khó tiêu, bổ dạ dày, giảm thiếu máu... Mề gà cũng giàu sắt, đặc biệt là heme - loại chất sắt mà cơ thể rất dễ hấp thụ. Việc ăn mề gà có tác dụng điều chỉnh, ngăn ngừa và giảm thiếu máu do thiếu sắt.

Y học Trung Quốc có câu: "Một mề gà bằng 3 vị thuốc". Ảnh: Internet

Mề gà chứa một lượng lớn vitamin A, do đó ăn mề gà có tác dụng cải thiện thị lực, nhất là giảm mệt mỏi thị giác.

Trong y học cổ truyền, phần màng mề gà hay còn gọi kê nội kim là bộ phận duy nhất được sử dụng làm thuốc. Các bộ phận còn lại không có tác dụng chữa bệnh. Màng mề gà chứa hoạt chất như ventriculin, keratin, bilatriene, vitamin B1, B2. Trong Đông y, chúng được dùng để trị bệnh bụng chướng đầy, nôn mửa, lỵ, viêm ruột già, tiểu tiện ra máu, khó tiêu...

Trẻ em tỳ suy yếu, suy dinh dưỡng dùng kê nội kim với bạch truật, sơn dược và phục linh. Sỏi bàng quang và sỏi đường tiết niệu dùng kê nội kim với kim tiền thảo và hải kim sa trong bài tán kim thang. Hai cách tận dụng màng mề gà như sau:

- Màng mề gà hấp trứng: Món ăn này rất ngon và đặc biệt tốt cho người già, trẻ nhỏ, những người dạ dày yếu, có tác dụng bổ lá lách, tiêu hóa tốt. Cách làm món giống với hấp trứng thông thường.

Đánh đều trứng với chút muối và bột màng mề gà, thêm ít nước sôi rồi khuấy đều để tăng độ xốp mềm của món ăn. Sau đó cho vào nồi hấp khoảng 20 phút, đến khi gần chín thì cho hạt kỷ tử vào rồi tắt bếp, ăn nóng ấm.

- Cháo màng mề gà: Đây cũng là món ăn giúp cải thiện hệ tiêu hóa và dễ thực hiện, dễ ăn. Nên kết hợp cùng lươn, cho thêm gừng và khoai mỡ vào hầm khoảng 1,5 giờ. Sau đó thêm chút gạo vào ninh nhỏ lửa đến khi gạo chín mềm thành cháo, thêm gia vị hành hoa cho vừa miệng.

Một số món ăn, bài thuốc từ màng mề gà kết hợp với các vị thuốc trong Đông y, chữa các bệnh ho gà, đau dạ dày, tiêu chảy, suy dinh dưỡng... liều lượng nên được thầy thuốc kê đơn phù hợp.

Tim gà

Tim gà là bộ phận cực kỳ quý giá của con gà. Bởi nó bổ dưỡng và cũng là độc nhất vô nhị trong cơ thể con gà. Đôi khi ra chợ chưa chắc bạn có tiền đã mua được những quả tim gà tươi ngon vì số lượng tim gà vốn không nhiều.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, tim gà có tác dụng bổ huyết, dưỡng khí, có thể hỗ trợ điều trị chứng thiếu máu, da sạm, tay chân lạnh và nhiều bệnh khác.

Tim gà là nguồn giàu vitamin B12, một chất dinh dưỡng thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp DNA, hình thành tế bào hồng cầu. Ảnh: Internet

Theo Healthline, tim gà là nguồn giàu vitamin B12, một chất dinh dưỡng thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp DNA, hình thành tế bào hồng cầu. Bên cạnh đó, tim gà cũng chứa nhiều kẽm, cần thiết cho sự phát triển của tế bào, hỗ trợ việc chữa lành vết thương và giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Tim gà cũng là "thuốc" chống lão hóa, không chỉ chứa nguyên tố vi lượng selen, chất chống oxy hóa flavonoid mà còn giàu vitamin A. Những chất này có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, mà còn có tác dụng trì hoãn lão hóa, làm giảm nếp nhăn...

Bạn có thể đem nướng, xào hoặc hầm đều rất ngon. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại tim gà khác nhau. Để mua được loại tươi ngon bạn nên:

- Màu sắc: Chọn những quả tim có màu đỏ tươi, sáng. Nếu thấy màu quá nhợt nhạt hoặc thâm đen thì tuyệt đối không nên mua.

- Kích thước: Tim gà thường không quá to vì thế bạn nên chọn những quả có kích thước vừa phải.

- Độ đàn hồi: Chạm nhẹ tay vào bề mặt của tim gà. Nếu thấy không bị nhớt, lớp vỏ nhẵn mịn, đàn hồi tốt thì đó là tim gà tươi.

Những lưu ý khi ăn lòng mề gà và tim

Tim gà hay mề gà đều là một bộ phận thuộc nội tạng gia cầm, khi ăn, bạn nên chú ý những điều sau để bảo vệ sức khỏe:

- Nội tạng động vật rất tốt nhưng lại có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và các chất độc dư thừa tích tụ lâu ngày. Hãy chắc chắn rằng bạn phải chế biến món ăn kỹ lưỡng trước khi ăn. Tuyệt đối không được ăn nội tạng chưa nấu chín.

Hãy luôn nhớ chế biến các món nội tạng chín kỹ, ăn nóng ấm là tốt nhất.

- Chọn nguyên liệu tươi mới, tránh nội tạng cũ hỏng, ôi thiu

Trong thực tế, các cơ quan nội tạng của động vật sẽ không tốt như vậy, nếu chúng không được lấy ra từ những động vật khỏe mạnh. Vì vậy, trong việc lựa chọn các bộ phận động vật, bạn phải chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tươi mới, từ động vật khỏe mạnh. Nếu bạn không chắc chắn về nguồn thực phẩm, tốt nhất là hạn chế ăn.

- Một trong những cách ăn quan trọng nhất đối với nội tạng động vật chính là nấu trộn với các thực phẩm khác.

Việc sử dụng các thành phần khác khi ăn nội tạng động vật để đảm bảo lượng chất dinh dưỡng cân bằng hơn sau khi ăn. Ví dụ như bạn có thể chế biến nội tạng với tỏi tây, bắp cải hoặc cần tây, có thể làm giảm sự hấp thụ cholesterol vào cơ thể, đồng thời có thể khiến các thực phẩm tiếp tục bổ sung cho nhau về dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe .

- Mỗi người có thể ăn một mức khác nhau, không ai giống ai

Không phải tất cả mọi người đều thích hợp để ăn nội tạng động vật, bởi trong gan và thận động vật chứa rất nhiều cholesterol, vì vậy mà những người có bệnh về lipid máu cao cố gắng ăn ít hoặc không ăn, nếu không bệnh của bạn sẽ tồi tệ hơn. Bệnh nhân gút cần kiêng ăn nội tạng gà vì thành phần có purin.