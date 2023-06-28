Cô gái 30 tuổi bị suy buồng trứng, rất thích ăn một món được các bác sĩ chỉ ra chứa lượng thủy ngân quá lớn, thậm chí gây thoái hóa não

Bác sĩ Wang quyết định cho bệnh nhân đi kiểm tra hàm lượng kim loại nặng trong cơ thể. Kết quả không ngờ rằng trong cơ thể bệnh nhân nữ này có chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá tiêu chuẩn, dẫn đến mãn kinh sớm.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam dẫn nguồn từ bác sĩ Wang Chengwei (Phó chủ tịch Trung tâm Y tế Sinh sản Huayu, Trung Quốc) chia sẻ trên trang cá nhân về trường hợp mới 30 tuổi đã bị suy buồng trứng. Cô gái đến khám với nhiều dấu hiệu mãn kinh, sau khi làm các xét nghiệm và siêu âm cần thiết, bác sĩ Wang nhận định người bệnh bị suy buồng trứng sớm.

Nếu cơ thể nạp quá nhiều thủy ngân, độc tính quá cao sẽ gây tổn hại đến hệ thần kinh trung ương, dễ xảy ra các triệu chứng như giảm thính lực, thị lực, ảnh hưởng đến thoái hóa não.

Bác sĩ Wang Chengwei cho biết, cô gái này chia sẻ rằng bản thân rất thích ăn sashimi (món cá, hải sản sống). Đáng nói, cá biển tươi sống có chứa hàm lượng thủy ngân cao. Một khi thủy ngân đi vào cơ thể thì rất khó đào thải ra ngoài.

Bác sĩ cho rằng chị em vẫn có thể ăn cá nhưng không nên ăn quá nhiều cụ thể từng loại cá nào mà nên ăn đa dạng. Nên chọn các loại cá nhỏ, thay vì cá to thì các loại cá nhỏ chứa ít thủy ngân hơn.

cá cũng nên được nấu chín, hạn chế ăn sống để không bị nhiễm thủy ngân như cô gái trên. Ảnh: Internet

Ngoài ra, cá cũng nên được nấu chín, hạn chế ăn sống để không bị nhiễm thủy ngân như cô gái trên. Đó là còn chưa kể đến nguy cơ nhiễm giun sán do tiêu thụ cá sống.

Những loại cá chứa nhiều thủy ngân cần tránh

Theo thông tin từ Báo Gia đình và Xã hội, Cá rất tốt cho sức khỏe tuy nhiên bạn cần tránh ăn những loại cá dưới đây.

- Cá rô phi

Cá rô phi không chứa nhiều axit béo có lợi cho sức khỏe mà tập trung các axit béo có hại không khác gì mỡ lợn. Ăn quá nhiều cá rô phi có thể làm tăng cholesterol trong máu, đặc biệt không phù hợp với người có bệnh tim mạch, viêm khớp, hen suyễn.

- Cá da trơn

Cá da trơn là loại thực phẩm quen thuộc với nhiều người. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy loại cá này được bày bán ở nhiều nơi. Tuy nhiên, khi mua cá da trơn bạn cần lưu ý một điểm: Bản thân loại cá này đã có kích thước khá to nếu thấy con cá có kích thước bất thường thì không nên mua. Đó có thể là cá được cho ăn hormone tăng trưởng. Chỉ nên chọn những con cá da trơn có kích thước vừa phải. Như vậy sẽ ngon và an toàn hơn.

Những loại cá chứa nhiều thủy ngân cần tránh. Ảnh: Internet

- Cá "ngoại cỡ"

Người mua thường thích những con cá nặng cân, ngoại cỡ. Tuy nhiên, các chuyên gia lại không đánh giá cao về dinh dưỡng của loại cá này. Chúng có thể chứa hormone tăng trưởng hoặc tích tụ nhiều kim loại nặng do sống lâu năm. Khi ăn vào, con người cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ các chất độc này.

Khi mua cá, bạn nên chọn những con cá có kích thước vừa phải. Ví dụ, cá trắm cỏ chỉ nặng khoảng 3-5kg, cá chép khoảng 1,5kg, cá diếc nhỏ 0,5-1kg.

- Cá khô

Cá khô thường được dùng để tích trữ trong thời gian dài. Những con cá tươi sau khi đánh bắt sẽ được làm sạch, tẩm ướp với muối hoặc các loại gia vị khác để tăng thời gian bảo quản rồi đem phơi hoặc sấy khô.

Mặc dù có hương vị hấp dẫn nhưng dùng loại cá này trong thời gian dài lại không hề tốt cho sức khỏe.

Thường xuyên ăn cá khô nghĩa là bạn đã nạp vào cơ thể một lượng muối lớn. Lượng natri trong cơ thể tăng cao sẽ dẫn tới nguy cơ mắc bệnh về huyết áp cao hơn. Huyết áp tăng cao có thể làm tắc nghẽn hoặc vỡ các động mạch, khiến các cơ quan bị thiếu oxy, đặc biệt là não và gây ra hiện tượng tai biến.

Ngoài ra, các loại động vật sau khi chết 1 giờ sẽ bắt đầu quá trình phân giải, đạm bị phân giải sẽ tạo ra histamine. Nếu bảo quản không tốt, lượng histamin càng nhiều, độc tố càng cao, con người ăn vào càng dễ bị dị ứng.

Bên cạnh đó, quá trình phơi sấy không đảm bảo có thể khiến cá bị nhiễm khuẩn, nấm mốc. Các chất độc hại mà chúng sinh ra có thể không gây phản ứng ngay lập tức nhưng nếu tích tụ lâu ngày và với số lượng đủ lớn thì có thể gây các bệnh nan y.

Làm sao để phòng tránh thủy ngân trong thực phẩm?

Thực chất thủy ngân là một nguyên tố tự nhiên được tìm thấy trong đất, nước và không khí. Mặc dù một lượng nhỏ trong thực phẩm có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhưng quá nhiều có thể gây ngộ độc. Hầu hết mọi người đều nghĩ nhiễm độc thủy ngân là do ăn cá, nhưng tiếp xúc quá nhiều với thủy ngân cũng có thể xảy ra theo những cách khác nhau. Mọi người cũng có thể tiếp xúc với thủy ngân thải ra từ các vật chứa hoặc thiết bị bị lỗi có chứa thủy ngân, chẳng hạn như nhiệt kế đo nhiệt độ và chất hàn răng. Thủy ngân đôi khi cũng được tìm thấy trong thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và chất bảo quản.

Hai loại thủy ngân chính - thủy ngân metyl và thủy ngân nguyên tố (kim loại) gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ảnh: Internet

Mặt khác, là một nguyên tố tự nhiên của trái đất, vì vậy một số sẽ xuất hiện tự nhiên trong môi trường biển và đại dương. Cá và động vật có vỏ hấp thụ và tích tụ thủy ngân, và khi những con cá lớn hơn ăn những con cá nhỏ có chứa thủy ngân, nó có xu hướng tích tụ trong cơ thể chúng.

Những người ăn cá cần phải lo lắng về điều này?

Nói chung, lợi ích của việc ăn cá lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến thủy ngân. Vì vậy, hãy lựa chọn hải sản thông minh có thể giúp giảm nguy cơ hấp thụ thủy ngân cao.

Hiếm khi nhiễm độc thủy ngân do ăn hải sản cao đến mức có thể gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc tử vong. Mặc dù rất hiếm trường hợp tử vong hoặc các trường hợp ngộ độc thủy ngân có triệu chứng, nhưng việc tiếp xúc với thủy ngân nói chung có thể ảnh hưởng đến tim và các bộ phận khác của cơ thể (ngoài não) nếu nồng độ đủ cao.

Nếu bạn chỉ ăn hải sản một hoặc hai lần một tuần, bạn không nên quá lo lắng về thủy ngân. Chỉ khi bạn đang tiêu thụ một lượng lớn các loại cá lớn hơn (cá ngừ, cá mập, cá kiếm) thì bạn mới nên lo lắng. Lưu ý rằng nhiễm độc thủy ngân sẽ tích tụ theo thời gian. Vì vậy, liên tục ăn cá có hàm lượng thủy ngân cao, với số lượng nhiều hơn mức khuyến nghị, có thể là một vấn đề. Lưu ý rằng nhiễm độc thủy ngân có liên quan đến các tác động thần kinh và suy giảm nhận thức ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

Chọn cá nhỏ, có nguồn gốc bền vững giúp đảm bảo lượng axit béo omega-3 cao hơn và lượng thủy ngân thấp hơn. Các lựa chọn tuyệt vời bao gồm cá hồi (tốt nhất là Alaska hoang dã hoặc đóng hộp trong bao bì không chứa BPA), cá hồi vân, cá mòi, cá trích, cá hồi chấm hồng và cá thu Bắc Mỹ.

Hãy nhớ rằng, trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai và hoặc đang cho con bú nên tránh ăn các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá ngói, cá thu vua và cá ngừ mắt to.

Nếu bạn ghi nhớ tất cả những điều này và không ăn quá nhiều cá có hàm lượng thủy ngân cao, bạn sẽ không bị ngộ độc thủy ngân.