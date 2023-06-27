4 loại thực phẩm 'đốt mỡ trong khi ăn' được xem là 'bí mật sống thọ' của người Nhật, 'rút cạn' chất dư thừa bên trong lại cực kì khỏe khoắn

Dinh dưỡng 27/06/2023 15:29

Chúng ta đã được nghe thật nhiều lần phương châm và thói quen sống thọ của người Nhật. Ở họ, một số nguồn thức ăn được chỉ ra có tác dụng thanh lọc cơ thể, giảm cân, mang lại vóc dáng hoàn hảo, đồng thời còn ngăn ngừa bệnh tật. Hãy cùng tìm hiểu những món ăn nào lại lợi ích như thế nhé!

Bí mật giảm cân và sống thọ của người Nhật

Người Nhật chẳng những sở hữu được làn da trẻ khỏe, hồng hào mà còn có vóc dáng thon gọn, nhẹ nhàng khiến các nước khác phải ghen tị.

Tỷ lệ người béo phì ở Nhật Bản chiếm ít nhất so với các nước khác trên thế giới, thậm chí, Nhật Bản còn là một trong số những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Để duy trì được điều này, người Nhật luôn chú trọng tới chế độ ăn uống hàng ngày và áp dụng theo những bí quyết giảm cân cực hiệu quả. Theo Thanh Niên dẫn nguồn từ Brightside, người Nhật có một số phương pháp như sau:

4 loại thực phẩm 'đốt mỡ trong khi ăn' được xem là 'bí mật sống thọ' của người Nhật, 'rút cạn' chất dư thừa bên trong lại cực kì khỏe khoắn - Ảnh 1
Bí mật sống thọ của người Nhật. Ảnh: Internet

- Dùng đĩa ăn càng nhỏ càng tốt

Ưu tiên nhiều đĩa nhỏ thay vì một đĩa lớn. Nó có thể giúp bạn không ăn quá nhiều và do đó, duy trì cân nặng hợp lý.

Người Nhật tin rằng khẩu phần ăn nhỏ hơn khiến việc ăn uống chậm hơn. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra được bạn đã ăn no hay chưa. Ưu tiên nhiều đĩa nhỏ thay vì một đĩa lớn. Nó có thể giúp bạn không ăn quá nhiều và do đó, duy trì cân nặng hợp lý.

- Ăn cho đến khi no 80%

Không nên ăn quá nhanh vì phải mất khoảng 20 phút kể từ khi bắt đầu ăn để não gửi tín hiệu no. Người Nhật biết thực tế này và áp dụng một quy tắc đơn giản - chỉ ăn cho đến khi no 80% hoặc chỉ ăn 8/10 phần của bữa ăn. Chế độ ăn uống lành mạnh giúp tỷ lệ béo phì ở Nhật Bản thấp một cách ấn tượng. Theo một nghiên cứu được công bố trên BMJ, những người tuân theo chế độ ăn kiêng được khuyến nghị của chính phủ Nhật Bản có tỷ lệ tử vong thấp hơn 15% so với những người không thực hiện.

4 loại thực phẩm 'đốt mỡ trong khi ăn' được xem là 'bí mật sống thọ' của người Nhật, 'rút cạn' chất dư thừa bên trong lại cực kì khỏe khoắn - Ảnh 2
Người Nhật ăn vừa đủ no. Ảnh: Internet

- Ăn mỗi ngày 1 muỗng cà phê dầu ăn và 0,9 gram muối

Một cuộc khảo sát cho thấy từ 50 năm trước, người dân Nagano tiêu thụ rất nhiều muối, và lượng muối này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thế là từ năm 1980, Nagano bắt đầu giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc, và giảm lượng muối tiêu thụ xuống 0,9 gram và chỉ một muỗng cà phê dầu ăn mỗi ngày, theo Bright Side.

Cho đến năm 1990 trở đi, nam giới tỉnh này trở thành những người khỏe mạnh nhất nước Nhật, và phụ nữ của Nagano đã chiếm vị trí cao nhất từ năm 2013. Nagano trở thành vùng sống khỏe mạnh và thọ nhất ở Nhật Bản, với tuổi thọ ở đó là khoảng 80 - 87 tuổi.

- Thích đi bộ hơn tập thể dục: Người Nhật thích hoạt động cả đời, và môn thể thao yêu thích của họ là đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. 

Theo quan niệm của người Nhật, đi bộ đường dài hàng ngày tốt hơn là đi tập thể dục. Điều này nghe có vẻ bất thường, nhưng sự thật, cách sống của họ đã được chứng minh là tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

4 loại thực phẩm người Nhật dùng hàng ngày có tác dụng "đốt mỡ trong khi ăn"

4 loại thực phẩm 'đốt mỡ trong khi ăn' được xem là 'bí mật sống thọ' của người Nhật, 'rút cạn' chất dư thừa bên trong lại cực kì khỏe khoắn - Ảnh 3
Rong biển vốn là món ăn được nhiều người Nhật Bản yêu thích. Ảnh: Internet

- Rong biển

Rong biển vốn là món ăn được nhiều người Nhật Bản yêu thích. Món ăn này rất giàu chất xơ, việc bổ sung đủ chất xơ trong chế độ ăn uống không chỉ có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và lipid máu mà còn hấp thụ chất béo trong chế độ ăn uống.

Nó cũng có thể hỗ trợ nhu động ruột, do đó chất thải có thể được loại bỏ thuận lợi. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng sau khi đường ruột khỏe mạnh, hệ sinh thái thực vật tốt cũng là chìa khóa để không tích trữ chất béo.

- Ớt chuông

Ớt chuông đã được chứng minh là có thể đốt cháy mỡ bụng, bởi chúng có thể làm tăng quá trình trao đổi chất. Thông qua các chất phytochemical, ớt chuông kích thích cơ thể tạo ra các hiệu ứng trao đổi chất khác nhau, giúp chuyển hóa năng lượng và đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên, nếu bạn nhạy cảm với đường tiêu hóa, hãy cẩn thận đừng tiêu thụ quá nhiều ớt chuông.

4 loại thực phẩm 'đốt mỡ trong khi ăn' được xem là 'bí mật sống thọ' của người Nhật, 'rút cạn' chất dư thừa bên trong lại cực kì khỏe khoắn - Ảnh 4
Những món ăn quen thuộc trong bữa ăn của người Nhật. Ảnh: Internet

- Sữa chua

Trong thành phần của sữa chua có chứa nhiều vi khuẩn axit lactic, có thể điều chỉnh sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột, giúp tăng lợi khuẩn. Nếu ăn sữa chua mỗi ngày sẽ giúp bạn điều hòa đường ruột, tăng khả năng miễn dịch, chống được đầy hơi, chướng bụng…

Phụ nữ ăn sữa chua mỗi ngày sẽ có cảm giác no lâu vì loại thực phẩm này đã cung cấp đủ đạm, canxi, vi chất dinh dưỡng… từ đó hỗ trợ giảm cân.

- Giấm táo

Giấm táo (ACV) là một loại "thuốc bổ sức khỏe" phổ biến trong nhiều thế kỷ qua. Nó được làm từ táo lên men và chứa axit axetic, mang lại vị chua và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thức uống này từ lâu đã trở thành "bí mật sống thọ" của người Nhật Bản. Vào buổi sáng, người Nhật rất thích uống giấm táo pha loãng để thanh lọc cơ thể, giảm cân và đặc biệt là ổn định đường huyết.

Theo nghiên cứu thực hiện bởi Đại học Bang Arizona, giấm có thể làm tăng cảm giác no. Điều này có thể dẫn đến việc ăn ít calo hơn và thúc đẩy giảm cân.

 

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