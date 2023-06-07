Lợi ích tuyệt vời của TRÁI QUÁCH mang lại cho sức khỏe người dùng

Dinh dưỡng 07/06/2023 09:49

Quách là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu những công dụng mà nó mang lại nhé!

Thông tin về trái quách

Trái quách có nguồn gốc từ vùng sinh thái Indomalaya, có hình dạng giống như quả bưởi, bên ngoài có có lớp vỏ màu trắng ngả xám, dày và sần sùi. Khi tách ra sẽ có phần thịt dạng sợi và có hạt dáng dẹt, những trái còn sống thì có phần thịt màu trắng, khi chín sẽ chuyển sang màu nâu đậm và dần thành màu đen.

Hương vị của trái quách có vị ngọt ngọt, chua chua và mùi thơm hấp dẫn. Khi thưởng thức sẽ có phần hạt giòn giòn ăn rất lạ miệng.

Lợi ích tuyệt vời của TRÁI QUÁCH mang lại cho sức khỏe người dùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của trái quách

Chống côn trùng, ong đốt

Một loại hợp chất được chiết xuất từ rễ cây quách để làm thuốc chống côn trùng, đặc biệt là muỗi. Hợp chất này cũng có thể trộn chung với các loại thuốc chống côn trùng khác để xịt nhằm ngừa sốt rét hay sốt xuất huyết. Bột vỏ trái quách có khả năng chống ong đốt hiệu quả.

Điều hòa lượng đường trong máu

Điều hòa đường huyết rất quan trọng đối với hoạt động khỏe mạnh của cơ thể. Florua là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức đường huyết. Florua làm tăng khả năng dung nạp glucose của máu dẫn đến lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết do Fluoride).

Trái quách rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường huyết gây ra bởi florua. Vì lớp bột phủ ngoài vỏ của nó có chứa các hợp chất như saponis, phytosterol, flavonoid, polyphenol và axit ascoricic được biết đến với khả năng kiểm soát lượng đường trong máu cao.

Vì vậy, ăn trái quách giúp bạn điều chỉnh lượng đường trong máu cao do fluoride.

Lợi ích tuyệt vời của TRÁI QUÁCH mang lại cho sức khỏe người dùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt cơ thể

Trái quách chín chứa hàm lượng vitamin C và khoáng chất dồi dào, đây sẽ là một loại thực phẩm giúp cân bằng nồng độ chất lỏng, giữ nước cho cơ thể, điện giải, duy trì các hoạt động bình thường và thanh nhiệt cơ thể hằng ngày.

Chữa tiêu chảy và một số đường tiêu hoá

Trong trái quách tiết ra chất tanin được dùng trong việc điều trị chứng tiêu chảy, lỵ và các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa khác.

Lợi ích tuyệt vời của TRÁI QUÁCH mang lại cho sức khỏe người dùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính chống vi khuẩn

Trái quách cũng được biết đến với đặc tính chống vi khuẩn. Chiết xuất của lá cây quách và vỏ quả chứa một số hợp chất như estragole, coumarin, xanthotoxin có khả năng kháng khuẩn chống lại một số vi khuẩn và nấm.

Ngoài ra, một số nghiên cứu về chiết xuất vỏ cây quách đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm.

Trị viêm loét dạ dày 

Trái quách được dùng để điều trị và bảo vệ dạ dày khỏi lượng axit dư thừa, nước ép từ trái quách có hàm lượng chất nhầy giúp giảm đau và kháng viêm hiệu quả.

Lợi ích tuyệt vời của TRÁI QUÁCH mang lại cho sức khỏe người dùng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chữa nấc cụt

Trong dân gian, những chồi non của cây quách được làm thành một xi-rô và được dùng làm phương thuốc chữa nấc cụt.

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