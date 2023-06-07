Mùa hè rủ bạn bè, người thân đi ăn món này đảm bảo vừa thanh lọc, sạch mỡ máu, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Chọn thực phẩm 07/06/2023 07:23

Mùa hè mà dùng thử món ăn ''quốc dân'' này đảm bảo sẽ có một có thể khỏe mạnh, vừa rẻ tiền mà vừa dễ kiếm.

Tàu phớ là món ăn ''quốc dân'' đối với tất cả mọi người, hầu như ai cũng có thể ăn được và phần đông đều yêu thích.  Tào phớ là món ăn cực dân dã, giúp làm sạch mỡ máu xấu, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ ngừa ung thư. Theo truyền thuyết, tào phớ được tạo ra trong quá trình điều chế "tiên dược" cho vua chúa thời xưa.  

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (Cơ sở 3) cho hay, tào phớ là món ăn ngon được làm từ đậu nành, có màu trắng ngà, mịn tan, vị không quá ngọt và phảng phất hương vị của đậu nành.

Theo truyền thuyết, các vua chúa thời xưa mong có loại thuốc trường sinh nên đã yêu cầu các thầy thuốc dùng đậu nành và nước muối để tinh chế "thuốc tiên".

Dù tào phớ không phải là một loại "tiên dược" kỳ diệu, nhưng nó rất ngon và có một hương vị độc đáo, nhanh chóng trở nên phổ biến khắp thế giới.

Ở nước ta, tào phớ là món ăn giải nhiệt ngày hè được nhiều người yêu thích. Tào phớ được bán quanh năm suốt tháng, nếu là mùa hè thì có thể thưởng thức tào phớ ăn kèm với đá, còn khi mùa đông trời lạnh thì đã có chén tào phớ ấm nóng hoà với nước gừng cay nồng. 

Mùa hè rủ bạn bè, người thân đi ăn món này đảm bảo vừa thanh lọc, sạch mỡ máu, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 1
Tào phớ là món ăn dân dã tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Vũ cho hay, trong Đông y, tào phớ được xem là món ăn giải nhiệt, bổ dưỡng, giúp hạ nhiệt bên trong và bồi bổ cơ thể. 

Theo nguyên lý Đông y, cơ thể con người có sự cân bằng âm dương, mất cân bằng sẽ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Tào phớ được coi là một món ăn mang tính âm, có thể giúp cân bằng dương quá mức trong cơ thể. 

Những công dụng của tào phớ dành cho cơ thể: 

Giúp làm đẹp da: Tào phớ là món ăn được làm từ đậu nành nên chứa hàm lượng các chất chống oxy hóa cao, các nhóm vitamin A, C có tác dụng giúp làm đẹp da, dưỡng da rất hiệu quả.

Chắc khỏe xương: Do được làm từ đậu nành(đậu tương) nên tào phớ có chứa hàm lượng canxi rất cao, giàu protein nến giúp xây dựng một hệ thống xương chắc khỏe cho cơ thể.

Ngăn ngừa ung thư: Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, nên tào phớ có tác dụng giúp ngăn ngừa ung thư. Nghiên cứu từ các chuyên gia sức khỏe Hoa Kì đã chỉ ra rằng, nếu bạn ăn tào phớ một cách hợp lí sẽ giúp giảm đến 25% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới

Giải nhiệt: Tào phớ là một món ăn thanh mát, có tác dụng giải nhiệt rất tốt nên rất thích hợp thưởng thức vào những ngày hè nóng bức.

Giúp giảm cân: Tào phớ tạo ra cảm giác no lâu nhờ hàm lượng chất xơ cực cao(100 gam tào phớ  có chứa tới gần 9 gam chất xơ) từ đó làm giảm cảm giác thèm ăn, làm giảm cảm giác nạp các đồ ăn có đường vào cơ thể từ đó giúp giảm cân hiệu quả. 

Mùa hè rủ bạn bè, người thân đi ăn món này đảm bảo vừa thanh lọc, sạch mỡ máu, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 2
Tào phớ có nhiều công dụng tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có tác dụng rất tốt, những các chuyên gia khuyên bạn không nên ăn quá 200g tào phớ mỗi ngày, vì điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe như: gây đầy bụng, khó tiêu; gây xơ vữa động mạch; ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng (ở nam giới); gây thiếu hụt i-ốt; suy giảm chức năng thận,…. 

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