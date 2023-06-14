Bên cạnh việc kiềm chế cơn đói của chúng ta và là một lựa chọn ăn vặt lành mạnh, đậu phộng còn là một nguồn tuyệt vời của protein, carb, chất béo lành mạnh, chất xơ và axit béo. Theo các chuyên gia, thời điểm vào sáng sớm ăn đậu phông sẽ phát huy được tối đa tác dụng.

Lão hóa sớm là do một số thiếu hụt và trở nên tồi tệ hơn bởi các gốc tự do. Đậu phộng rang là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa có thể chống lại các gốc tự do và cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa lão hóa sớm.

Thực tế là đậu phộng rất tốt cho tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học khác nhau. Đậu phộng chứa chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu như mangan và kali.

Trong số những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của kali và mangan là giúp kiểm soát lượng natri quá mức có thể dẫn đến các bệnh tim mạch khác nhau. Tuy nhiên, chỉ nên ăn đậu phộng rang thông thường thay vì đậu phộng rang muối, vì đậu phộng rang muối chứa nhiều natri hơn.

Một bài báo trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ chỉ ra rằng những người khỏe mạnh ăn nhiều đậu phộng có thể giảm 35% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nguyên nhân được cho là do axit béo trong đậu phộng sẽ làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, có lợi cho tim và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Loại hạt quen thuộc hàng ngày. Ảnh: Internet

- Ngăn ngừa tiểu đường, thiếu máu

Lạc là thực phẩm rất tốt cho người thiếu máu. Bởi vì nó giàu sắt và cung cấp thêm nhiều vitamin, chất dinh dưỡng phục hồi cơ thể.

Ngoài ra, lạc còn giúp chống lại bệnh tiểu đường. Nghiên cứu tại Mỹ phát hiện ra rằng nếu sử dụng lạc trong chế độ ăn uống thay cho thịt đỏ, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể giảm 21%.

Điều này là do lạc có thể làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate của cơ thể. Đặc biệt ăn một ít lạc vào buổi sáng có thể cải thiện cảm giác no. Nó cũng có thể ngăn chặn lượng đường tăng quá mức.

Sữa hạt làm từ đậu phộng. Ảnh: Internet

- Giảm nguy cơ mắc ung thư

Ăn nhiều lạc và các loại hạt khác có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Lý do là vì isoflavone, resveratrol và axit phenolic cùng chất oxy hóa được tìm thấy trong lạc có đặc tính chống ung thư.

Một nghiên cứu được thực hiện ở Hà Lan cho thấy rằng ăn lạc cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú sau mãn kinh. Lạc cũng được công nhận về khả năng ngăn ngừa ung thư dạ dày và thực quản ở người lớn tuổi ở Mỹ.

Các nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ ăn lạc ít nhất 2 lần 1 tuần có nguy cơ mắc ung thư ruột kết thấp hơn 58%, còn đàn ông thì giảm 27%. Các nhà khoa học nhận ra có thể là do axit folic đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa loại ung thư này.

- Có lợi cho việc giảm cân

Đậu phộng là món ăn nhẹ có hàm lượng protein và chất xơ cao, giúp giảm cân. Cả hai chất dinh dưỡng này đều có hiệu quả trong việc quản lý cân nặng.

Rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên nên ăn một ít lạc để kiểm soát sự thèm ăn khi giảm cân.

Nếu bạn muốn giảm cân mà vẫn khỏe mạnh thì lạc là một lựa chọn tuyệt vời. Bởi vì lạc giúp bạn nhanh no nhưng lại duy trì cảm giác no lâu hơn.

Ăn đậu phộng còn giúp giảm cân. Ảnh: Internet

- Giúp giảm viêm

Đậu phộng là một nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, đến từ axit oleic - một hợp chất tương tự được tìm thấy trong dầu ô liu.

Đặc tính đặc biệt này trong đậu phộng giúp chống lại chứng viêm và các gốc tự do trong tế bào.

- Tăng cường sức khỏe của tóc

Những người bị thiếu hụt biotin rất dễ bị rụng tóc. Biotin là một trong những vitamin B-complex thiết yếu và folate có trong đậu phộng cũng rất tốt để thúc đẩy tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Bạn nên ăn bao nhiêu đậu phộng trong một ngày?

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn khoảng 42 gram, tức là khoảng 16 hạt đậu phộng mỗi ngày. Một số người thậm chí còn đề xuất ăn một nắm tay (handful) đậu phộng mỗi ngày, đặc biệt là khi bạn đói và bạn không muốn ăn một thứ gì đó có thể khiến bạn tăng cân, theo Times of India.

Lưu ý khi ăn đậu phộng

3 người này nên tránh xa đậu phộng:

1, Người đã cắt bỏ túi mật: Dịch mật có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiêu hóa và hấp thu chất béo. Sau khi ăn, túi mật co lại, thực phẩm giàu protein và chất béo rất kích thích túi mật rất mạnh, khiến một lượng lớn dịch mật được thải ra. Sau khi cắt túi mật, dịch mật không được lưu trữ, điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa chất béo như đậu phộng.

2, Bệnh nhân bị gút: Bệnh gút là bệnh do rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, bệnh nhân bị tăng axit uric máu. Vì đậu phộng là thực phẩm giàu chất béo, ăn quá nhiều sẽ làm giảm bài tiết axit uric và làm nặng thêm tình trạng bệnh.

3, Loét dạ dày, viêm dạ dày mạn tính: Những bệnh nhân này bị đau bụng kinh niên, khó tiêu… chế độ ăn uống nên ăn với số lượng ít và chia làm nhiều bữa. Đậu phộng là loại hạt, giàu protein và chất béo, khó tiêu hóa và hấp thụ.