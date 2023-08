Không phải khoai nhưng ăn bùi, ngọt, giúp giảm cân, làm đẹp cho phụ nữ chẳng kém mỹ phẩm đắt đỏ: Sự kì diệu của loại củ xấu xí chỉ cần ăn 50-200gr là đủ

Củ ấu chứa nhiều carbohydrate, không cholesterol, ít chất béo, giúp thanh lọc cơ thể, kháng viêm. Ảnh: Internet

Theo Đông y, củ ấu vị ngọt, tính mát; vào tỳ, vị. Có tác dụng ích khí kiện tỳ (ăn chín); thanh thử giải nhiệt lương huyết, trừ phiền chỉ khát (ăn sống). Dịch chiết bằng rượu của củ ấu non ăn sống có tác dụng phòng ung thư, u bướu. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng chống nắng, giải độc say rượu, trừ rôm sảy; trái ấu già có tác dụng kiện tỳ bổ khí, dùng cho trường hợp tỳ hư tiết tả, kinh nguyệt quá nhiều, trĩ xuất huyết, chống suy nhược. Thân cây vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm giải độc.