Không phải khoai nhưng ăn bùi, ngọt, giúp giảm cân, làm đẹp cho phụ nữ chẳng kém mỹ phẩm đắt đỏ: Sự kì diệu của loại củ xấu xí chỉ cần ăn 50-200gr là đủ

Củ nhiều sắt bổ sung cho người thiếu máu, canxi và photpho giúp xương chắc khỏe. Thêm magie và mangan để cơ thể sản xuất enzyme làm giảm stress, bổ sung kẽm để tăng cường hệ thống miễn dịch và nhiều kali tốt cho tim mạch, giảm huyết áp.

Củ ấu chứa rất nhiều carbohydrate tốt, không chứa cholesterol và rất ít chất béo. Củ này cũng chứa nhiều protein và chất xơ để thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn probiotic, loại vi khuẩn giúp sản sinh enzyme tiêu hóa tốt cho đường ruột.

Theo Đông y, củ ấu vị ngọt, tính mát; vào tỳ, vị. Có tác dụng ích khí kiện tỳ (ăn chín); thanh thử giải nhiệt lương huyết, trừ phiền chỉ khát (ăn sống). Dịch chiết bằng rượu của củ ấu non ăn sống có tác dụng phòng ung thư, u bướu. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng chống nắng, giải độc say rượu, trừ rôm sảy; trái ấu già có tác dụng kiện tỳ bổ khí, dùng cho trường hợp tỳ hư tiết tả, kinh nguyệt quá nhiều, trĩ xuất huyết, chống suy nhược. Thân cây vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm giải độc.

Theo thống kê, 100g củ ấu chứa 4,5g albumin, 0,1g chất béo, 19,7g chất đường các loại, 0,19g vitamin B1, 0,06g B2, 1,5mg PP, 13mg C, 7mg Ca, 0,7mg sắt, 19mg Mn, 93mg P là những chất có lợi cho vóc dáng và da dẻ phụ nữ.

Củ ấu chứa nhiều vitamin. Ảnh: Internet

- Iốt

Củ ấu nhiều iốt có tác dụng ngăn ngừa bệnh bướu cổ và các bệnh tuyến giáp khác.

- Vitamin B

Vitamin B trong củ ấu có lợi để cải thiện tinh thần và tăng sức sống.

- Vitamin C

Củ ấu chứa vitamin C, hỗ trợ cơ thể ngăn ngừa cảm lạnh, hen và một số bệnh khác.

- Các chất chống oxy hóa

Củ ấu chứa rất nhiều chất chống oxy hóa quan trọng để phòng bệnh, ngăn ngừa chữa lành các tổn thương DNA và phục hồi mô. Một nghiên cứu tại Ấn Độ phát hiện củ ấu có thể bảo vệ hệ thần kinh khỏi những tổn thương oxy hóa, do đó làm chậm quá trình lão hóa.

- Thanh lọc

Củ ấu giúp thanh lọc cơ thể, đặc biệt là gan, giúp mang lại sức khỏe tốt cũng như chữa lành tiêu chảy.

Loại củ xấu xí chứa nhiều công dụng. Ảnh: Internet

- Tinh bột kháng bệnh

Củ ấu chứa một số tinh bột kháng thuốc dưới dạng amyloza không bị phân hủy trong ruột non, được lên men và trở thành thức ăn cho vi khuẩn tốt trong đại tràng, giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể.

- Bệnh Eczema

Để điều trị bệnh eczema, cho hỗn hợp củ ấu đã nấu chín với một ít nước, nước chanh rồi thoa lên vùng da nhiễm bệnh.

- Kháng khuẩn, chống viêm

Củ ấu có khả năng kháng khuẩn mạnh, làm lành các nhiễm trùng do vi khuẩn. Chúng cũng giúp giảm viêm khớp, đau, sưng tấy và đỏ.

- Dạ dày

Một nghiên cứu trên chuột cho thấy củ ấu có khả năng chữa loét dạ dày.

- Giúp giảm cân, làm đẹp da

Vì củ ấu không chứa gluten và rất ít chất béo, vì vậy mọi người không sợ việc ăn nhiều sẽ tăng cân. Ngoài ra, trong củ ấu có rất nhiều vitamin C, B1, B2… giúp làm đẹp da.

Củ ấu ăn dạng hầm xương. Ảnh: Internet

Các chuyên gia lưu ý rằng dù củ ấu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều công dụng tốt song để tận dụng được công dụng của củ ấu, bạn cần lưu ý:

Không nên ăn quá nhiều một thời điểm vì củ ấu có tính mát dễ gây ra tình trạng đầy hơi, trướng bụng và đau bụng. Có thể dùng 50 - 200g/ngày dưới dạng ăn sống hoặc nấu canh, cháo…

Ăn nhiều sẽ gây trệ khí, do đó những người có u cục ở ngực bụng cần thận trọng khi ăn. Người tỳ vị hư nhược, đại tiện tiêu lỏng không nên dùng dạng sống. Sau khi ăn củ ấu không nên uống nước liền vì sẽ có cảm giác khó chịu.

Theo Health, tiến sĩ về thảo dược Paul Haider cho biết, củ ấu tươi chứa một số vi sinh không tốt cho sức khỏe, đôi khi còn cả những sán nước chưa được loại bỏ. Do vậy củ bắt buộc phải được nấu chín trước khi ăn. Loại củ này nên nấu trong nước sôi 20-25 phút, thêm một chút muối giúp vị ngon hơn. Chúng cũng có thể được chiên, sấy khô hoặc chế biến thành bột mì giàu chất gluten để làm các loại bánh.