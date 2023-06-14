Ăn chao, sữa chua, thực phẩm chứa men vi sinh... người mắc cholesterol cao nhận về những lợi ích không tưởng

Theo Medlatec, cholesterol máu cao là một trong những yếu tố dẫn đến xơ vữa động mạch và nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm như: nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tăng huyết áp, bệnh mạch máu ngoại biên,… Do vậy, kiểm soát ngăn ngừa cholesterol máu cao có vai trò quan trọng trong nâng cao sức khỏe tim mạch.

Hầu hết bệnh nhân cholesterol máu cao do nguyên nhân từ chế độ ăn uống, sinh hoạt thiếu lành mạnh khiến cholesterol tích tụ trong máu và gây ảnh hưởng đến tim mạch. Cụ thể những thói quen xấu gây ra tình trạng này bao gồm:

Cholesterol trong máu gồm 2 loại chính gồm: LDL cholesterol và HDL cholesterol, trong đó LDL cholesterol tăng cao trong thời gian dài sẽ thúc đẩy hiện tượng lắng đọng mỡ thành mạch máu dẫn đến xơ vữa động mạch.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bị cholesterol cao. Ảnh: Internet

- Chế độ ăn uống không lành mạnh

Người ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều chất béo xấu, khó tiêu hóa như: thịt đỏ, kem, bơ, sữa, bánh ngọt, phô mai, gan, các loại nội tạng động vật, chocolate, các loại thực phẩm chế biến,… cũng nạp vào cơ thể lượng lớn cholesterol xấu. Những cholesterol xấu này khó có thể được cơ thể hấp thu, chuyển hóa hoàn toàn nên vẫn được lưu hành trong máu lượng, từ đó gây hình thành mảng xơ vữa mạch máu.

- Thói quen lười vận động

Ngoài chế độ ăn uống kém lành mạnh thì những người ngồi, nằm quá nhiều, lười vận động thể thao có nguy cơ tăng Cholesterol máu cao hơn những người sinh hoạt thể thao thường xuyên. Những người bị cholesterol máu cao cũng được khuyên nên vận động hàng ngày để cơ thể tiêu hao bớt lượng chất béo dư thừa trong cơ thể.

- Thói quen hút thuốc

Nhiều người cho rằng, hút thuốc chỉ gây hại đến phổi do các hóa chất độc hại có trong thuốc, tuy nhiên các nghiên cứu đã chỉ ra, khói thuốc lá còn gây giảm cholesterol tốt trong máu. Từ đó dẫn đến mất cân bằng cholesterol với lượng cholesterol xấu chiếm ưu thế, nguy cơ biến chứng mạch máu vì vậy cũng cao hơn.

Khi nghi ngờ bị cholesterol máu cao, bạn sẽ được yêu cầu làm một số xét nghiệm mỡ máu để xác định nồng độ cholesterol trong máu. Từ đó, bác sĩ có thể tư vấn phương pháp điều trị hoặc kiểm soát nồng độ cholesterol này một cách an toàn.

Các thực phẩm chứa men vi sinh có lợi

Mới đây, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, nghiên cứu mới cho thấy ngoài việc ăn lành mạnh và vận động thường xuyên, ăn những món có men vi sinh cũng giúp bạn hạ cholesterol máu đáng kể.

Có ba tác động chủ yếu: Tác động lên quá trình chuyển hóa cholesterol ở gân, điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột giúp chúng xử lý các thực phẩm nhiều cholesterol nhất, đồng hóa cholesterol ở cấp độ tế bào để triệt tiêu bớt.

Chao và các thực phẩm lên men có lợi. Ảnh: Internet

Các thực phẩm chứa men vi sinh rất đa dạng, bao gồm nhiều món phổ biến ở châu Á: Chao và các thực phẩm từ đậu nành lên men khác, sữa chua, kim chi, miso, sữa chua kefir, rau củ ngâm ví dụ dưa leo, ô liu ngâm...

Nhóm nghiên cứu khuyến nghị cách tốt nhất vẫn là ăn đa dạng các thực phẩm chứa men vi sinh, vì chúng sẽ cung cấp nhiều chủng lợi khuẩn khác nhau, tác động đến cơ thể theo nhiều mặt.

Ăn chao và sữa chua như thế nào là đúng cách?

Chao còn có tên gọi khác là đậu phụ nhự (đậu hũ nhũ), là một loại đậu phụ lên men dùng làm món ăn trong ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam. Ở nước ta, chao phổ biến hơn ở miền Trung và miền Nam. Nhiều người cảm thấy sản phẩm này có vị thơm ngon, béo ngậy đặc trưng, kích thích ăn ngon miệng. Nó còn được nhắc đến là "phô mai châu Á" vì có lớp mốc bên ngoài béo như phô mai Roquefort hay Camembert.

Quá trình lên men chao được tiến hành bằng cách cấy bào tử của các loại nấm mốc vào những miếng đậu hũ. Trong cách sản xuất chao truyền thống, đậu hũ được cắt thành từng miếng cỡ 20 × 20 × 20 mm, làm ráo nước rồi ủ cho lên men tự nhiên, sau đó cho thêm gia vị vào.

Chao là một trong những món ăn quen thuộc. Ảnh: Internet

Chao thường được dùng trong các món ăn chay. Tuy nhiên, ít người biết chao còn sử dụng như một loại gia vị ướp thịt, cá, tôm mực, các món xào. Người ta cho rằng nhờ hàm lượng muối có sẵn trong lúc lên men và hương vị đặc trưng, nó có tác dụng kích thích ăn ngon.

Vì chao là một loại thực phẩm được lên men, do đó chúng chứa khá nhiều rượu, este và các axit hữu cơ.

Chao cũng là loại thực phẩm chứa nhiều protein thủy phân (khoảng 12 - 22%), axit amin tự do và chất béo. Không những vậy, chao còn là nguồn cung cấp carbohydrate, thiamine, axit oxalic và riboflavin vô cùng dồi dào. Chúng còn chứa phốt pho, các thành phần dinh dưỡng khác và đặc biệt không chứa cholesterol. Bạn có thể ăn 1 lượng vừa phải để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh.

Sữa chua chứa rất nhiều lợi khuẩn giúp tăng sức đề kháng, chống lại các bệnh thông thường. Tuy nhiên, việc ăn sữa chua với số lượng bao nhiêu là đủ không phải ai cũng biết.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa chua cũng giống như các loại thực phẩm khác, khi ăn hay uống quá nhiều sẽ khiến bạn có cảm giác khó chịu. Vì vậy, đối với người khỏe mạnh mỗi ngày chỉ nên ăn 100 – 250g (tương đương 1 – 2 hộp) sữa chua là hợp lí.

Với một số người có thói quen ăn sữa chua sau bữa ăn sẽ rất có khả năng gây tăng cân. Bởi vì trong sữa chua có chứa một nhiệt lượng nhất định. Ăn cơm rồi lại ăn thêm sữa chua như vậy có nghĩa là nạp vào cơ thể quá nhiều nhiệt lượng, dẫn đến tăng trọng lượng cơ thể.

Thời điểm ăn sữa chua tốt nhất là buổi tối, hoặc có thể sau bữa trưa 1-2 giờ.

Lưu ý, không ăn sữa chua lúc bụng đói, đề phòng axit dịch vị tăng quá mức, ảnh hưởng đến dạ dày.