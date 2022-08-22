Bún ốc Hà Thành ngon nức tiếng, công thức đơn giản, ai cũng nấu được!

Dinh dưỡng 22/08/2022 16:54

Các món bún luôn hấp dẫn người ăn bởi sự nóng hổi của nước dùng và vị ngon của các nguyên liệu ăn kèm. Dưới đây là công thức món bún ốc Hà Nội ngon trứ danh, đổi món cho bữa cơm gia đình.

Nguyên liệu (cho 4 người):

- Ốc nhồi 1 kg

- Bún 500gram 

- Hành tím băm nhuyễn (2 muỗng canh)

- Cà chua: 3 quả

- Ớt khô: 3 thìa

- Dấm bỗng nếp 200ml

- Hành khô phi

- Tía tô, hành lá, mùi tầu, xà lách…

- Dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, mắm tôm

 

Cách chế biến:

Bước 1: ngâm ốc nhồi khoảng 4 - 6 tiếng với nước vo gạo, cắt vài quả ớt vào cùng, cho ốc nhả nhớt và bùn bẩn, rồi sau đó rửa sát lại ốc 3 - 4 lần nước cho thật sạch, thấy nước trong là được.

Bước 2: Đổ ốc vào nồi, đổ nước vào ngập mặt ốc. Đặt lên bếp luộc ốc cho đến khi nước xôi, lấy đũa đảo vài lần cho vảy ốc bung ra là ốc chín. Tắt bếp, đổ ốc ra rổ cho ráo nước, phần nước ốc để riêng 1 lúc cho cặn lắng lại, sau đó chắt lấy phần nước trong để làm nước dùng.

 

Bún ốc Hà Thành ngon nức tiếng, công thức đơn giản, ai cũng nấu được! - Ảnh 1

 

Bước 3: Khều thịt ốc và rửa sạch lại.

 

Bún ốc Hà Thành ngon nức tiếng, công thức đơn giản, ai cũng nấu được! - Ảnh 2

 

Bước 4: Lấy 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm, rồi cho ốc vào đảo nêm 1 chút mắm, hạt nêm cho vừa vặn, đổ ốc ra bát. 

Bước 5: Cà chua bổ múi cau, cho nốt 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm cùng với dầu ăn, cho cà chua vào xào cùng với chút mắm, đảo nhẹ tay để cà chua giữ nguyên miếng.

Sau đó đổ cà chua chín vào nồi nước ốc luộc, thêm khoảng 300-500ml nước tuỳ mức để nồi nước dùng chan đủ 4 bát bún. Nêm 1 thìa mắm, 1 thìa đường, 2 thìa bột nêm, 1 thìa cà phê muối.

Bước 6: Đun sôi nước dùng, sau đó cho bỗng rượu vào, cho từ từ nêm nếm sao cho vừa vị nhất.

Nước dùng bún ốc phải đảm bảo vị ngọt, chua thanh dịu nhẹ, thơm mùi bỗng rượu, màu đỏ đẹp của cà chua, không bị béo ngậy.

Bước 7: Hành lá, mùi tàu, tía tô thái nhỏ để vào bát bún. Xà lách, tía tô để riêng thái nhỏ để ăn kèm.

Chưng ớt khô với chút dầu ăn rồi đổ ra bát.

Bước 8: Bún chần qua nước sôi để ráo nước, rồi gắp ra từng bát tô, cho ốc, hành lá, mùi tàu, tía tô. Rồi chan nước dùng đang sôi vào bát bún cùng miếng cà chua. Rắc chút hành khô vào bát bún. Thưởng thức ngay khi còn nóng, và ăn kèm cùng rau sống.

 

Bún ốc Hà Thành ngon nức tiếng, công thức đơn giản, ai cũng nấu được! - Ảnh 3

 

Bún ốc Hà Thành ngon nức tiếng, công thức đơn giản, ai cũng nấu được! - Ảnh 4

 

Bún ốc Hà Thành ngon nức tiếng, công thức đơn giản, ai cũng nấu được! - Ảnh 5

 

Bún ốc Hà Thành ngon nức tiếng, công thức đơn giản, ai cũng nấu được! - Ảnh 6

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Nhung Do

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