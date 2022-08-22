Công thức làm nước uống lên men Kombucha cho những ngày nắng nóng

Thử ngay món thức uống lên men Kombucha tại nhà vô cùng đơn giản lại tốt cho sức khoẻ.

Nguyên liệu:

- Trà đen (Mình sử dụng trà đen như mình dùng trong trà đá ủ lạnh đợt trước nha)

- Trà xanh

- Nước đun sôi ( 2 lít)

- Đường mía (1 cup)

- SCOBY

- Syrup hoa quả ( Dâu, mâm xôi đen và đỏ)

- Nụ hoa hồng

Cách làm:

- Pha 2 loại trà với nước sôi và đường rồi để nguội hẳn.

- Cho SCOBY vào.

- Để ủ lên men 1 tuần.

- Làm syrup cho Kombucha. Mình làm 4 loại nhưng một loại dùng việt quất làm syrup nên lên men lâu nên chai vỡ (việt quất chứa lượng đường nhìu hơn những quả kia nha). Cho các loại quả bạn chọn vào đun nóng với chút đường và các nguyên liệu đi kèm

- Các loại syrup mình làm là: mâm xôi đen với vani, mâm xôi đỏ với gừng, dâu tây với hoa hồng. Cuối cùng là các loại berries có mâm xôi đen, đỏ, dâu tây và việt quất

- Đóng chai: Cho syrup vào lọ trước rồi đổ trà đã lên men vào. Nhớ bỏ SCOBY ra trước nha, cất vào hộp kín với trà thừa, để trong chỗ tối để dùng cho lần sau nhé

- Để thêm vào chỗ tối 3-10 ngày để Kombucha lên bọt (kiểm tra mỗi ngày để thả hơi ga trong chai)

- Đem cất tủ lạnh uống dần

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Nhung Trinh

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-lam-nuoc-uong-len-men-kombucha-cho-nhung-ngay-nang-nong-494506.html