Ăn bánh trung thu nhớ kết hợp cùng 4 loại thực phẩm: Vừa tốt cho sức khỏe lại còn không lo bị béo

Ăn quá nhiều bánh trung thu sẽ khiến dạ dày khó chịu, chướng bụng. Bạn có thể ăn cháo ngũ cốc để kích thích dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa. Trong cháo ngũ cốc còn có lượng chất dinh dưỡng toàn diện và các loại axit béo, vitamin, kali, kẽm, canxi, sắt, chất xơ,… tăng cường chất xơ nạp vào cơ thể cũng như kích thích tiêu hóa, đốt chát mỡ vào cơ thể. Vì vậy, bạn nên ăn cháo ngũ cốc nóng sau khi thưởng thức bánh trung thu để đánh bay lượng dầu mỡ đã tiêu thụ.

Không ít người tiêu dùng hiện giờ vẫn cho rằng, nước trà xanh mới là “đối tác vàng” của bánh trung thu. Một miếng bánh, một ngụm trà sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn, lại tăng thêm nhã hứng và đặc biệt là loại bỏ chất béo có thể tích tụ lại trong cơ thể.

Trong trà đặc và cà phê có chứa khá nhiều caffeine, còn nước giải khát, coca hoặc nước trái cây giàu calo và đường, nếu ăn bánh trung thu với các đồ uống trên sẽ không có lợi cho sức khỏe, hơn nữa còn cảm thấy ngấy hơn. Trong trà xanh chứa nhiều EGCG - một chất giúp kích thích hệ thần kinh và tăng cường quá trình đốt chất béo trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Rượu vang đỏ

Đây là một sự kết hợp thời thượng rất được thịnh hành hiện nay. Xét theo góc độ dinh dưỡng, trong rượu vang chứa rất nhiều axit amin, khoáng chất và vitamin, có thể loại bỏ sự béo ngậy của bánh, hai thứ này có thể hỗ trợ cho nhau. Ngoài ra, cũng giống như các loại bánh mặn khác, uống rượu vang có vị chát nhẹ có thể giảm bớt độ ngấy của bánh trung thu, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây

Trái cây chính là một trong những loại trái cây không thể thiếu trong mâm cỗ tết trung thu. Bạn nên ăn bánh trung thu kèm với bưởi hoặc cam. Vị chua của các loại trái cây này có tác dụng khiến bạn giảm ngấy và kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm lượng mỡ tích tụ.