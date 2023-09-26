Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nếu bạn bị cao huyết áp, cholesterol trong máu cao hoặc tiểu đường, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Tuy nhiên, có những biện pháp phòng ngừa mà bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ lối sống lành mạnh hơn, bao gồm hoạt động thể chất và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết top 6 thực phẩm lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà bạn cần biết ở ngay vài viết dưới đây nhé!

Nghiên cứu mô hình ăn uống lành mạnh khuyến nghị nên ăn 2-3 phần trái cây mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trái cây không chỉ tốt cho tim, mà thực phẩm giàu chất xơ còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột của bạn và chất chống oxy hóa của nó còn có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư.

Mặc dù tất cả các loại trái cây đều có những chất dinh dưỡng có lợi riêng nhưng các chuyên gia cho rằng các loại quả mọng, đu đủ và nho đỏ là một số loại trái cây mà bạn nên tập trung vào nếu đang muốn cải thiện sức khỏe tim mạch. Đối với bữa sáng, hãy thử yến mạch với quả mọng hoặc một ly sinh tố chất lượng để bắt đầu một ngày mới nhé!

2. Các loại rau củ

Điều này không có gì ngạc nhiên, nhưng trong trường hợp bạn cần xác nhận thêm: rau củ hoàn toàn có lợi cho sức khỏe tim mạch của bạn vì chúng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và huyết áp. Nghiên cứu khuyến nghị nên tiêu thụ 2-3 phần rau mỗi ngày, điều này cũng có thể giúp giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Bên cạnh đó, các loại rau không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn dễ dàng thêm vào bất kỳ bữa ăn nào. Bạn có thể thưởng thức món Trứng tráng rau chân vịt trong 10 phút cho bữa sáng, bánh mì kẹp rau củ cho bữa trưa và món salad ăn kèm trong bữa tối để dễ dàng có được khẩu phần rau được khuyến nghị trong ngày.

3. Các loại đậu

Nghiên cứu về sức khỏe tim mạch đề xuất nên bao gồm ba đến bốn phần các loại đậu trong kế hoạch ăn uống hàng tuần của bạn. Vì đậu có chứa chất xơ hòa tan nên chỉ cần ăn ½ cốc mỗi ngày đã có thể giúp giảm mức cholesterol hiệu quả rồi nhé.

Có nhiều loại đậu để bạn lựa chọn phù hợp với khẩu vị của từng người. Cho dù bạn thích đậu đen, đậu tây hay đậu lăng, việc bổ sung một khẩu phần ăn vào chế độ ăn uống cách ngày là một cách bền vững để cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn

4. Các loại hạt

Các loại hạt là nguồn cung cấp protein và chất chống oxy hóa tuyệt vời. Ngoài ra, chúng rất tốt cho tim và hệ tiêu hóa của bạn, đồng thời ăn các loại hạt mỗi ngày có thể giúp giảm cân nếu đó là mục tiêu của bạn. Nghiên cứu gợi ý nên ăn khoảng một nắm hạt mỗi ngày để có chế độ ăn uống lành mạnh cho tim.

Từ các loại hạt giàu protein như đậu phộng và hạnh nhân đến các loại hạt ít béo như quả phỉ và quả hồ đào, hãy cân nhắc việc bổ sung các loại hạt vào thói quen hàng ngày của bạn.

5. Các loại cá béo

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại protein nạc có thể tốt cho tim mạch thì cá chính là lựa chọn phù hợp. Cá béo giàu omega-3 không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà chỉ cần ăn 2-3 khẩu phần mỗi tuần đã có thể giúp hạ huyết áp, giảm viêm và cải thiện chức năng nhận thức.

6. Sữa nguyên kem

Đây có thể là điều đáng ngạc nhiên nhất, nhưng nghiên cứu mới gần đây do Hiệp hội Tim mạch Châu Âu công bố đã khuyến nghị rằng ăn hoặc uống 14 khẩu phần sữa nguyên chất mỗi tuần có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Ngoài ra, sữa, đặc biệt là sữa không đường lên men như sữa chua và kefir, là nhóm thực phẩm giàu protein, tốt cho đường ruột, có thể được đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh nếu bạn không mắc chứng không dung nạp lactose.

Tóm lại, một chế độ ăn uống cân bằng là cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Hy vọng những thông tin về top 6 thực phẩm lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé.