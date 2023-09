Chuyên gia tiết lộ top 11 loại thực phẩm tốt nhất cho làn da của bạn!

Khi nói đến cá hồi, các chuyên gia khuyên bạn nên dùng cá hồi Chile vì hàm lượng omega-3 đáng chú ý của nó. Đồng thời, đây cũng là loại chứa ít thủy ngân, nên chắc chắn là lựa chọn an toàn cho cả gia đình bạn - kể cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Hãy thưởng thức cá hồi nướng hoặc áp chảo trên món salad dùng kèm với các sản phẩm giàu vitamin C và phủ dầu ô liu để có nhiều lợi ích hơn cho làn da của bạn nhé!

2. Quả óc chó

Tương tự như cá, quả óc chó cũng là nguồn cung cấp axit béo omega-3 thiết yếu cho da. Không chỉ vậy, quả óc chó còn là nguồn cung cấp kẽm, một chất dinh dưỡng khác, giúp thúc đẩy làn da. Cụ thể, khoáng chất này có liên quan đến chức năng hàng rào bảo vệ da và chữa lành vết thương, đồng thời cũng phục vụ các chức năng điều hòa viêm và kháng khuẩn. Mặc dù các sản phẩm kẽm bôi ngoài da có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho da nhưng lượng kẽm bạn tiêu thụ cũng có thể có tác động. Bạn có thể dùng quả óc chó như một món ăn nhẹ hoặc kết hợp vào bột yến mạch buổi sáng, hoặc rắc lên trên món salad của bạn để có được những món ăn vừa thơm ngon lại giàu dưỡng chất.

3. Bơ

Phần lớn lượng calo trong bơ đến từ chất béo và thành phần dinh dưỡng này giúp bơ có lợi cho da của bạn. Cụ thể, theo một nghiên cứu, lượng chất béo tổng số và chất béo không bão hòa cao hơn, như chất béo có trong quả bơ, có liên quan đến việc cải thiện độ đàn hồi của da. Nghiên cứu này cũng ghi nhận việc ăn nhiều rau củ có màu xanh và vàng có liên quan đến việc giảm nếp nhăn cho da.

4. Cà chua

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất dinh dưỡng có tác dụng chống oxy hóa và hỗ trợ sản xuất collagen trong cơ thể bạn. Không chỉ vậy, loại protein này còn có thể hỗ trợ độ đàn hồi của da, mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn cho bạn. Đặc biêt, một số hợp chất trong cà chua, như lycopene, cũng có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi tổn thương do tia UV.

5. Trà xanh

Vì quá trình cấp ẩm là một phần quan trọng đối với sức khỏe làn da của bạn, nên các chất lỏng khác ngoài nước có thể giúp tăng cường quá trình bổ sung đủ nước và mang lại thêm lợi ích cho làn da. Trong đó, trà xanh được biết đến với hàm lượng chất chống oxy hóa cao và điều này giúp nó bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy tiêu thụ trà xanh giúp cải thiện độ đàn hồi, kết cấu và độ ẩm của da. Chính vì vậy, hãy thưởng thức trà xanh như một phần trong quá trình bổ sung nước hàng ngày của bạn và cân nhắc thêm một chút chanh để tăng cường vitamin C.

6. Ớt chuông

Với nhiều loại màu sắc xanh, vàng, cam và đỏ, ớt chuông là một loại thực phẩm khác chứa nhiều vitamin C. Một nghiên cứu được đề cập trước đây đã ghi nhận những lợi ích cho làn da của các loại rau xanh và vàng, trong đó có bao gồm ớt chuông. Một nghiên cứu khác cho thấy những phụ nữ hấp thụ nhiều vitamin C hơn có khả năng bị nếp nhăn thấp hơn.

Một chén ớt chuông xanh cắt nhỏ cung cấp 120 miligam vitamin C, một lượng đáp ứng nhu cầu khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Hãy thưởng thức ớt chuông sống với nước chấm, thêm chúng vào món salad của bạn hoặc kết hợp chúng vào các món mặn để tăng thêm độ giòn và vitamin C cho thực đơn của bạn nhé!

7. Kiwi

Quả Kiwi là một loại thực phẩm khác chứa nhiều vitamin C. Với một quả kiwi, bạn không chỉ được cung cấp 64 miligam vitamin C, mà còn nhận được một nguồn vitamin E dồi dào nữa. Loại vitamin này thúc đẩy tính toàn vẹn của da bằng cách bảo vệ lớp biểu bì của bạn khỏi tia UV gây hại và stress oxy hóa. Đồng thời, kiwi cũng chứa chất chống oxy hóa có thể bảo vệ các tế bào da hơn nữa.

8. Bông cải xanh

Tương tự như các loại rau xanh khác, bông cải xanh cũng có tác dụng tốt cho da. Điều này phần lớn là do hàm lượng kẽm, vitamin C và sự hiện diện của lutein. Sắc tố này là một loại caroten chịu trách nhiệm tạo ra màu vàng, đỏ và cam cho các loại thực phẩm. Bên cạnh đó, lutein cũng có tác dụng bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV gây ra. Bông cải xanh có thể được ăn sống hoặc nấu chín, tuy nhiên, nấu ở nhiệt độ cao có thể phá hủy vitamin C, vì vậy hãy lưu ý về cách chế biến bông cải xanh nhé!

9. Trứng

Là nguồn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu protein và chất béo, trứng còn là nguồn cung cấp lutein bảo vệ da.

Ngoài việc chứa lutein, protein trong trứng còn giúp thúc đẩy tính toàn vẹn của da. Trên thực tế, một nghiên cứu đã lưu ý rằng sự thiếu hụt protein-năng lượng có thể gây lãng phí lớp hạ bì và giảm mật độ collagen. Ngoài ra, nghiên cứu được đề cập trước đây ghi nhận tổng lượng chất béo tiêu thụ có thể mang lại lợi ích tích cực cho độ đàn hồi của da. Là nguồn cung cấp protein, chất béo và lutein tiện lợi, trứng có thể được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để tăng cường sức khỏe làn da. Trứng có thể được chiên, luộc, tráng hoặc luộc theo nhiều cách khác nhau và dễ dàng kết hợp với các loại thực phẩm có tác dụng làm đẹp da khác.

10. Dâu tây

Loại quả mọng này là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin C dồi dào. Điều này giúp dâu tây có lợi cho da, đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy những đặc tính chống viêm này có thể điều trị mụn trứng cá. Chính vì vậy, hãy kết hợp dâu tây vào các bữa ăn nhẹ và bữa chính, hoặc đổi món tráng miệng có đường điển hình của bạn lấy loại trái cây này để có vị ngọt tự nhiên.

11. Anh đào

Loại trái cây nhỏ, màu đỏ tươi này là một nguồn chất chống oxy hóa đậm đặc khác. Điều này làm cho quả anh đào trở thành một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe làn da và sức khỏe toàn cơ thể. Không chỉ vậy, quả anh đào cũng chứa vitamin C, E và A, tất cả đều có đặc tính chống oxy hóa. Đặc biệt, quả anh đào chua có hàm lượng melatonin cao, có đặc tính điều hòa giấc ngủ. Ăn quả anh đào và uống nước ép anh đào có thể giúp thúc đẩy giấc ngủ được cải thiện, từ đó hỗ trợ thêm cho làn da. Với nhiều lợi ích đa dạng đối với sức khỏe làn da như vậy, hãy thêm quả anh đào vào thực đơn của bạn ngay hôm nay nhé!

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 11 loại thực phẩm tốt nhất cho làn da của bạn. Bằng việc thêm những loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, việc sở hữu một làn da khỏe đẹp, sáng mịn là hoàn toàn có khả năng nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.