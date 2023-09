Top 10 loại thực phẩm giàu collagen nhất!

Bò là một trong những nguồn cung cấp collagen hàng đầu trên thị trường. Và nếu bạn đang tìm kiếm thêm collagen loại I (loại collagen có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của da, tóc và móng), thì nước hầm xương bò là lựa chọn đáng thử vì đây là nguồn cung cấp collagen loại I tuyệt vời.

2. Thịt gà còn da

Theo một nghiên cứu năm 2019 trên Các liệu pháp thay thế trong sức khỏe và y học, khi phụ nữ trung niên (từ 39 đến 59 tuổi) uống thực phẩm bổ sung collagen làm từ sụn gà, sẽ cải thiện các nếp nhăn, vết chân chim và độ đàn hồi của da. Vì vậy, nếu bạn muốn áp dụng phương pháp ưu tiên thực phẩm, hãy chọn thịt gà có da. Hoặc, nếu bạn thích món gà xay, hãy hỏi người bán thịt xem thịt gà xay có bao gồm da hay không, nếu không, hãy yêu cầu họ xay từ da trên đùi hoặc ức cho bạn.

3. Nước hầm xương heo

Một nguồn collagen phổ biến và phong phú khác là các sản phẩm phụ từ lợn hoặc lợn. Điều thú vị là collagen lợn gần giống với collagen của con người, đó là lý do tại sao nó thường được sử dụng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe để sửa chữa và củng cố da, vết thương và gân.

4. Cá mòi

Không giống như những nguồn collagen động vật khác, collagen cá tập trung ở xương, da và vảy. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng toàn bộ nguồn thực phẩm để bổ sung collagen, hãy chọn loại cá mà bạn thực sự sẽ ăn hầu hết hoặc toàn bộ số cá, chẳng hạn như cá mòi. Ngoài ra, nếu bạn nấu các loại cá khác — như phi lê cá hồi — còn nguyên da và sau đó ăn da, bạn cũng sẽ nhận được một chút collagen từ đó.

5. Nội tạng động vật

Collagen loại I tập trung tự nhiên trong các cơ quan. Nếu các cơ quan nội tạng động vật, như gan, tim, não và thận, không phải là một phần trong chế độ ăn uống của bạn, đừng lo lắng: Có nhiều cách khác để đưa collagen loại I vào chế độ ăn uống của bạn, vì nó cũng có trong da, xương và dây chằng..

6. Kẹo dẻo

Đây không phải là cách lành mạnh nhất để bổ sung collagen — bởi vì nó đi kèm với một lượng đường bổ sung vừa phải, vì vậy đừng biến đây thành thực phẩm bổ sung collagen thường xuyên của bạn. Nhưng rất nhiều loại kẹo dẻo được làm bằng gelatin và gelatin được làm từ collagen thủy phân một phần. Không phải tất cả các chất tạo gel đều có nguồn gốc động vật và những gì được sử dụng để làm kẹo dẻo dành cho người ăn chay và thân thiện với người ăn chay sẽ không chứa collagen. Gelatin thuần chay được làm từ agar-agar hoặc các nguồn có nguồn gốc thực vật khác.

7. Các loại quả mọng

Hãy đưa quả việt quất, quả mâm xôi, dâu tây hoặc dâu tằm vào thực đơn mỗi ngày của bạn nhé. Tất cả chúng đều là một cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống của bạn, một chất dinh dưỡng giúp cơ thể bạn tạo ra collagen.

Bên cạnh đó, vitamin C cũng là một loại vitamin chúng ta phải bổ sung vì cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được nó. Trong đó, một cốc dâu tây cung cấp gần 100% mục tiêu vitamin C hàng ngày của bạn và một cốc quả mâm xôi hoặc dâu tằm có khoảng 35% mục tiêu vitamin C hàng ngày của bạn. Ngoài ra, vitamin C đã được chứng minh là có lợi ích riêng cho sức khỏe làn da, có thể làm giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

8. Bông cải xanh

Một cách ngon miệng và dễ dàng khác để bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống của bạn là bông cải xanh. Một chén bông cải xanh nấu chín hoặc sống cung cấp lượng vitamin C cả ngày, đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng collagen. Và mặc dù vitamin C cần thiết để tổng hợp collagen nhưng bạn không nhất thiết phải tiêu thụ nó cùng lúc với thực phẩm giàu collagen hoặc thực phẩm bổ sung collagen. Bao gồm cả hai loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn trong ngày là đủ.

9. Lô hội

Bôi gel lô hội rất hữu ích khi đối phó với vết cháy nắng, nhưng tiêu thụ lô hội là một cách khác để nhận được lợi ích cho làn da của chúng ta. Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Da liễu cho thấy liều lượng lô hội thấp làm tăng hàm lượng collagen ở lớp hạ bì của da (lớp giữa). Nghiên cứu cho thấy rằng uống 40 microgam lô hội hàng ngày giúp tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ da, độ ẩm và độ đàn hồi.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 9 loại thực phẩm giàu collagen nhất mà bạn nên bổ sung hàng ngày. Bằng việc bổ sung những loại thực phẩm này vào thực đơn, bạn sẽ nhận được đầy đủ những lợi ích tuyệt vời từ collagen mang lại cho sắc đẹp và sức khỏe tổng thể nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.