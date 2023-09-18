Khẩu phần ăn khuyến nghị (RDA) cho một người trưởng thành ít vận động là 0,8 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể hoặc 0,36 gam protein cho mỗi pound trọng lượng cơ thể. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), điều đó tương đương với lượng tiêu thụ trung bình hàng ngày là 46 gam protein đối với phụ nữ và 56 gam protein đối với nam giới.

Có lý do tại sao những người tập thể hình và tập gym lại bổ sung đầy đủ protein vào đĩa của mình. Lợi ích của protein là rất lớn và ăn nhiều chất đạm này có thể giúp bạn giảm cân, duy trì quá trình trao đổi chất diễn ra tốt đẹp, đồng thời vừa xây dựng vừa duy trì cơ nạc, điều này giúp cơ thể có nhiều sức mạnh hơn và ít mỡ hơn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 9 lợi ích tuyệt vời từ việc ăn các thực phẩm giàu protein ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những lợi ích tuyệt vời từ việc ăn những thực phẩm giàu protein

1. Protein hỗ trợ giảm cảm giác thèm ăn

Protein có tác dụng lên các hormone điều chỉnh cơn đói của chúng ta, đặc biệt là các hormone ghrelin và peptide YY (PYY). Nghiên cứu cho thấy rằng ăn một bữa ăn giàu protein có thể giúp ức chế ghrelin (hormone gây đói) đồng thời tăng PYY (giúp ngăn chặn sự thèm ăn), hoạt động như một tác nhân kép chống lại cảm giác thèm ăn.

2. Protein có thể giúp bạn giảm cân thừa

Protein là chất dinh dưỡng tạo cảm giác no, nghĩa là nó có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và nếu bạn không cảm thấy đói như thường lệ, bạn có thể sẽ ăn ít calo hơn.

Cụ thể, protein có tác dụng sinh nhiệt của thực phẩm (TEF) cao hơn so với carbohydrate và chất béo, nghĩa là cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng protein. Bởi vì khối lượng cơ có khả năng trao đổi chất hiệu quả hơn khối lượng mỡ, nên chúng ta càng có nhiều khối lượng cơ, chúng ta càng đốt cháy nhiều calo khi nghỉ ngơi so với người có thể có nhiều khối lượng mỡ hơn.

Đó là lý do tại sao việc bổ sung đủ chất đạm khi bạn đang cố gắng giảm cân lại quan trọng đến vậy. Ăn đủ chất đạm có thể hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp, dẫn đến đốt cháy calo cao hơn khi nghỉ ngơi so với những người giảm khối lượng cơ trong hành trình giảm cân.

3. Protein có thể giúp bạn phát triển và duy trì cơ bắp

Một trong những lợi ích nổi tiếng nhất của protein là khả năng hỗ trợ xây dựng cơ bắp. Xây dựng cơ bắp là chìa khóa để giữ cơ thể săn chắc và khỏe mạnh, và bạn không thể phát triển hoặc duy trì cơ bắp của mình bằng chế độ ăn ít protein. Cụ thể, protein đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì cơ bắp thông qua một quá trình gọi là tổng hợp protein cơ bắp (MPS).

Quá trình tổng hợp protein cơ bắp đúng như tên gọi của nó: Đó là việc tạo ra các phân tử protein cơ bắp mới để sửa chữa và phát triển mô cơ. Theo các chuyên gia: “Việc kết hợp lượng protein đầy đủ với việc rèn luyện sức đề kháng và thời gian ăn hợp lý có thể tối ưu hóa quá trình tổng hợp protein trong cơ và góp phần phát triển cơ cũng như sức mạnh tổng thể”. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên tập gym, đừng để nỗ lực của mình trở nên lãng phí khi bỏ qua lượng protein.

4. Protein có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn

Ngày nay mọi người đều đang tìm cách tăng cường trao đổi chất, nhưng điều đó thực sự có ý nghĩa gì? Nói một cách đơn giản, tăng cường trao đổi chất" đề cập đến việc tăng tốc độ cơ thể bạn đốt cháy calo hoặc tiêu hao năng lượng. Điều này có thể giúp hỗ trợ quản lý cân nặng, mức năng lượng, sử dụng chất dinh dưỡng và kiểm soát lượng đường trong máu.

Trong đó, Protein có thể góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất thông qua tác dụng sinh nhiệt của thực phẩm cao hơn so với carbohydrate và chất béo, cũng như vai trò của nó trong việc duy trì cơ bắp. Do tác dụng sinh nhiệt cao cao và khả năng giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, protein có thể giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi, điều này cho thấy sự trao đổi chất tăng lên.

5. Protein có thể giúp bạn ngăn ngừa chấn thương khi già đi

Protein giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, điều đó đặc biệt quan trọng khi bạn già đi do hiện tượng đáng tiếc gọi là thiểu cơ. Trong đó, thiểu cơ là sự mất dần khối lượng cơ bắp bắt đầu ở độ tuổi 30 và tiếp tục kéo dài đến tuổi già.

Nhưng việc cung cấp đủ chất đạm có thể giúp ích cho quá trình tự nhiên này bằng cách đảm bảo cơ bắp của chúng ta có đủ các khối cơ cần thiết. Và đây là nguyên nhân: Mất khối lượng cơ có thể góp phần làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động cơ bản, chẳng hạn như leo cầu thang và mang hàng tạp hóa, cũng như tăng nguy cơ chấn thương.

Cung cấp đủ chất đạm có thể giúp bạn duy trì khối lượng cơ và sức mạnh để tiếp tục thực hiện các hoạt động cơ bản mà không bị chấn thương. Và việc kết hợp chế độ ăn giàu protein với rèn luyện sức đề kháng sẽ giúp xây dựng nhiều cơ bắp hơn — một tác động kép chống lại tình trạng thiểu cơ.

6. Protein có thể hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn

Protein đóng vai trò giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh và điều đó đặc biệt quan trọng khi chúng ta bước vào mùa cảm lạnh và cúm. Cụ thể, protein là thành phần cấu tạo nên những nhân tố chính trong phản ứng miễn dịch của chúng ta, như tế bào T, tế bào B và kháng thể phát hiện các tế bào có hại và tiêu diệt chúng trước khi chúng có thể bắt đầu lây nhiễm vào cơ thể.

Bên cạnh đó, protein cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp glutathione, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp ngăn ngừa căng thẳng trong các tế bào miễn dịch.

7. Protein tốt cho sức khỏe đường ruột của bạn

Trong khi chất xơ và men vi sinh được cho là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe đường ruột, thì protein cũng rất cần thiết để giữ cho hệ vi sinh vật của bạn ở trạng thái tốt.Theo các chuyên gia, protein là nền tảng cho niêm mạc ruột của chúng ta, bao gồm cả nhung mao và vi nhung mao, giúp hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn của chúng ta và thúc đẩy tình trạng dinh dưỡng hợp lý. Trong khi đó, sức khỏe đường ruột không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến những thứ khác như quá trình trao đổi chất, làn da và sức khỏe não bộ.

8. Protein là chìa khóa để có làn da khỏe mạnh

Nhận đủ chất protein trong chế độ ăn uống có thể giúp sản xuất collagen, chữa lành vết thương và cấu trúc da. Theo các chuyên gia, collagen là loại protein có nhiều nhất trong da và rất cần thiết để duy trì sức mạnh, độ đàn hồi và độ ẩm của da. Ăn thực phẩm giàu protein (như bít tết nạc, đậu nành Nhật Bản, đậu phụ và gà tây) cung cấp các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

Khi nói đến việc chữa lành vết thương, protein rất quan trọng đối với khả năng sửa chữa và tái tạo các mô của cơ thể, bao gồm cả da. Khi bạn bị vết thương hoặc chấn thương, cơ thể bạn cần protein để tạo ra các tế bào và mô da mới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chữa lành và giảm thiểu sẹo.

9. Protein giúp xương của bạn chắc khỏe hơn

Chắc chắn, collagen là chìa khóa cho làn da khỏe mạnh, nhưng loại protein này cũng hỗ trợ bộ xương của bạn. Cụ thể, collagen là protein chính trong xương của bạn, cung cấp sự hỗ trợ về cấu trúc và tính linh hoạt, đặc biệt trong việc duy trì sức mạnh của xương và ngăn ngừa gãy xương. Không chỉ vậy, lượng protein của bạn có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi trong cơ thể, một khoáng chất quan trọng cho sức khỏe của xương.

Trên đây là tổng hợp top 9 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn các thực phẩm giàu protein. Với một chế độ ăn giàu protein, kết hợp cùng một chế độ tập luyện hợp lý, bạn sẽ dễ dàng sở hữu một vóc dáng cân đối và một sức khỏe tổng thể khỏe mạnh nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.