Sữa chua, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp hoặc sữa chua Iceland, có thể rất tốt để cung cấp lượng protein với lượng đường và chất béo thấp. Ví dụ: trong hộp sữa chua Hy Lạp không béo nặng 5,3 ounce, bạn sẽ nhận được 14 gam protein.

Giàu chất dinh dưỡng như protein, canxi và men vi sinh, sữa chua từ lâu đã được cho là có liên quan đến sức khỏe của xương, sức khỏe đường ruột và kiểm soát cân nặng. Nhưng bạn có biết những lợi ích và tác dụng phụ tiềm ẩn khác của việc ăn sữa chua mỗi ngày không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “ Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn sữa chua mỗi ngày? ” ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Vì protein có thể giúp bạn no bằng cách giảm hormone gây đói và giảm thiểu cảm giác thèm ăn, nên thực phẩm giàu protein như sữa chua có thể là bữa ăn lý tưởng cho buổi sáng, bạn có thể ăn kèm trái cây, granola hoặc các loại hạt hoặc bữa ăn nhẹ giữa buổi chiều có thể giúp bạn no lâu hơn cho đến bữa tối.

2. Hỗ trợ ổn định huyết áp

Các nghiên cứu cho thấy sữa chua tốt cho tim và có thể giúp hạ huyết áp.

Theo đó, một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Tạp chí Tăng huyết áp cho thấy việc tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa hơn - đặc biệt là sữa chua - có liên quan đến việc ít trường hợp mắc bệnh cao huyết áp hơn ở người lớn. Cụ thể là ăn nhiều sữa chua và tuân thủ chặt chẽ hơn "Chế độ ăn kiêng Dash" là sự kết hợp có liên quan đến việc giảm 30% nguy cơ bị huyết áp cao.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng lượng protein hấp thụ cao hơn cũng có thể liên quan đến việc giảm huyết áp, đây là một cách khác mà sữa chua có thể giúp ích.

3. Hỗ trợ giảm mức cholesterol “xấu”

Cùng với khả năng giúp giảm huyết áp, sữa chua cũng có thể giúp ích cho tim của bạn bằng cách giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Sữa đã xem xét tác dụng của sữa chua chứa men vi sinh đối với những người tham gia mắc bệnh tiểu đường loại 2. Những gì họ phát hiện ra là việc tiêu thụ loại sữa chua này hàng ngày có liên quan đến việc giảm LDL và cholesterol toàn phần.

4. Hỗ trợ bổ sung Canxi

Ngoài protein, một chất dinh dưỡng hữu ích mà sữa chua có thể cung cấp cho cơ thể bạn là canxi, cần thiết cho các chức năng liên quan đến cơ bắp, dây thần kinh, mạch máu và xương của bạn. Ví dụ, xương của bạn chứa một phần lớn canxi và khi bạn không tiêu thụ đủ canxi thông qua thực phẩm bạn ăn, cơ thể bạn thực sự bắt đầu lấy canxi từ xương. Đó là một lý do tại sao canxi trong chế độ ăn uống rất quan trọng.

Tất cả các sản phẩm từ sữa, bao gồm cả sữa chua, đều là nguồn giàu canxi, vì vậy ăn sữa chua từ sữa một cách thường xuyên là cách hiệu quả để cung cấp đủ canxi cho cơ thể.

5. Hỗ trợ tiêu hóa

Mặc dù từ "vi khuẩn" có thể tự động gây ra những liên tưởng tiêu cực, nhưng có những vi khuẩn "tốt" rất cần thiết để đảm bảo đường tiêu hóa của bạn hoạt động bình thường. Một cách để bạn có thể tăng mức độ của những vi khuẩn tốt đó là tiêu thụ men vi sinh: vi sinh vật sống được tìm thấy trong một số loại thực phẩm và chất bổ sung, và tất nhiên là sẽ có trong món sữa chua yêu thích của bạn.

Theo các chuyên gia, việc duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh (tập hợp các vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm men và vi rút, sống trong ruột già của bạn) sẽ giúp thúc đẩy hoạt động đi tiêu đều đặn, làm giảm đầy hơi và khó chịu ở đường tiêu hóa nói chung, đồng thời giảm thiểu các triệu chứng liên quan đến bệnh Crohn, viêm loét đại tràng và IBS.

6. Hỗ trợ cải thiện hệ thống miễn dịch

Theo các chuyên gia, hệ vi sinh vật của chúng ta ngăn chặn vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập vào cơ thể chúng ta, từ đó hỗ trợ chức năng miễn dịch. Và bởi vậy, vì sữa chua có chứa men vi sinh giúp đường ruột khỏe mạnh hơn và ruột điều chỉnh chức năng miễn dịch nên ăn sữa chua có thể cải thiện khả năng miễn dịch.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng chế phẩm sinh học đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy quá trình tổng hợp kháng thể tự nhiên và các tế bào miễn dịch như tế bào lympho và tế bào Natural Killer T, có thể tấn công virus và độc tố xâm nhập.

7. Cải thiện sức khỏe tâm thần

Bạn có tin được không? Men vi sinh không chỉ tác động đến sức khỏe thể chất của bạn, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bạn nữa đấy!

Ngày càng nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng mối liên hệ giữa ruột và não chắc chắn tồn tại — và một số nghiên cứu đã tìm thấy men vi sinh có tác dụng giúp cải thiện sự lo lắng, trầm cảm, căng thẳng, tâm trạng và trí nhớ. Mặc dù bạn có thể sẽ không nhận thấy những tác dụng này chỉ sau một khẩu phần sữa chua, nhưng nếu bạn ăn nó thường xuyên, nó chắc chắn có thể tạo ra sự khác biệt theo thời gian.

8. Bạn sẽ nhận được rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng

Ngoài men vi sinh, sữa chua còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác mà cơ thể bạn có thể được hưởng lợi. Ví dụ, bạn sẽ nhận được một lượng vừa đủ phốt pho (cho sức khỏe của xương), magie (hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giấc ngủ và tâm trạng) và kali (điều hòa huyết áp, khả năng vận động của cơ và phục hồi) và nhiều chất dinh dưỡng khác nữa.

Tuy sữa chua có thể cung cấp cho cơ thể bạn lượng protein và các chất dinh dưỡng hữu ích khác, nhưng nhiều loại sữa chua mua ở cửa hàng lại chứa lượng đường bổ sung quá mức. Chính vì vậy, nếu bạn đang cố gắng hạn chế ăn đồ ngọt, hãy thử dùng sữa chua nguyên chất và làm ngọt nó bằng trái cây tươi hoặc một chút mật ong hoặc xi-rô cây phong. Một chút vani hoặc một chút quế cũng có tác dụng kỳ diệu trong việc tạo ra cảm giác ngọt ngào mà không cần thêm đường.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn sữa chua mỗi ngày?” Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!