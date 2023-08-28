Nếu có một thay đổi tích cực mà mọi người đều có thể tạo ra cho sức khỏe tổng thể thì đó là giảm tình trạng viêm mãn tính. Quá trình vật lý này là gốc rễ của tất cả các loại vấn đề sức khỏe không mong muốn, từ đau khớp đến các tình trạng tự miễn dịch như viêm loét đại tràng. Ngay cả bệnh tim và các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng có liên quan đến mức độ viêm nhiễm toàn thân cao! Tuy nhiên, rất may mắn, ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp ích cho tình trạng này. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về top 7 loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt nhất để giảm viêm ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tất cả các loại quả mọng đều giàu chất chống oxy hóa, vì vậy bạn không thể bỏ qua dâu tây, quả mâm xôi, quả mâm xôi, v.v., nhưng quả việt quất là một lựa chọn đặc biệt tuyệt vời để giảm viêm. Các hợp chất anthocyanin mang lại cho chúng màu xanh tím đặc trưng có liên quan đến việc ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường.

Trong đó, một số nghiên cứu cho thấy quả việt quất dại chứa chất chống oxy hóa cao gấp 3 đến 5 lần so với quả việt quất thông thường. Cụ thể, ăn một cốc quả việt quất dại cung cấp tổng cộng 13.427 chất chống oxy hóa, gấp khoảng 10 lần lượng chất chống oxy hóa được khuyến nghị của USDA.

2. Cà chua

Cắt lát, xốt hoặc xào chúng — bất kỳ cách nào bạn chế biến cà chua, chúng đều có rất nhiều chất chống oxy hóa. Những loại trái cây màu đỏ này rất giàu một số hợp chất chống gốc tự do, bao gồm lycopene, vitamin C, beta-carotene và nhiều flavonoid.

Sức mạnh của lycopene trong cà chua đã được nghiên cứu như một chất chống ung thư tiềm năng. Cụ thể, một đánh giá nghiên cứu năm 2022 đã xác nhận rằng hầu hết các nghiên cứu xem xét lycopene và ung thư đều mang lại kết quả tích cực, trong đó ung thư tuyến tiền liệt là mục tiêu phòng ngừa có khả năng nhất.

3. Trà xanh

Trà xanh là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời. Cho dù bạn nhâm nhi đá hay nóng, bạn sẽ nhận được một số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Theo nghiên cứu năm 2017, chất chống oxy hóa được gọi là catechin trong trà xanh có đặc tính chống ung thư và chống viêm.

4. Cam

Như bạn có thể đã biết, trái cây họ cam quýt chứa nhiều vitamin C. Điều bạn có thể không nhận ra là loại vitamin dùng hàng ngày này là một chất chống oxy hóa mạnh có thể có vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, rối loạn chức năng mạch máu và một số bệnh ung thư. Cho dù bạn uống một ly nước ép cam buổi sáng hay thưởng thức những lát cam trộn với món salad, bạn đang bổ sung thêm vào nguồn chất chống oxy hóa của mình.

5. Rau chân vịt

Rau chân vịt nổi tiếng với các chất dinh dưỡng như sắt và vitamin K, nhưng thành phần dinh dưỡng của những loại rau lá xanh này còn đi xa hơn thế. Rau chân vịt chứa nhiều chất chống oxy hoá, bao gồm kaempferol, quercetin, lutein và zeaxanthin. Trong đó, lutein và zeaxanthin có liên quan đến việc cải thiện thị lực và sức khỏe của mắt, kaempferol có thể thúc đẩy phòng chống ung thư và quercetin thường được cho là có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch.

6. Cà phê

Ly cà phê buổi sáng của bạn là một nguồn chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác. Khả năng chống viêm của nó có liên quan đến axit chlorogen, caffeic, ferulic và n-coumaric. Một nghiên cứu cho thấy những chất chống oxy hóa đặc biệt này phổ biến trong cà phê hơn các loại đồ uống chống viêm khác như trà xanh và rượu vang đỏ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hạt cà phê đều có tác dụng chống viêm như nhau. Nghiên cứu tương tự cho thấy hạt Robusta chứa nhiều chất chống oxy hóa nhất - gần gấp đôi lượng hạt Arabica. Nếu chất chống oxy hóa là thứ bạn muốn có trong cà phê của mình, hãy kiểm tra nhãn trên bao bì hạt cà phê để đảm bảo bạn đang mua loại này.

7. Socola đen

Thật tuyệt vời khi món tráng miệng của bạn mang lại lợi ích cho sức khỏe phải không? Socola đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid. Những chất này có thể có vai trò trong sức khỏe tim mạch và phòng chống ung thư.

Socola càng sẫm màu (nghĩa là hàm lượng ca cao càng cao) thì càng có nhiều chất chống oxy hóa. Nhưng nếu bạn không thể chịu được vị đắng của socola siêu đen, hãy tìm tỷ lệ cacao từ 70% trở lên. Bạn vẫn sẽ nhận được các lợi ích chống oxy hóa trong một gói socola ngon miệng và dễ thưởng thức hơn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt nhất để giảm viêm. Với những loại thực phẩm này, tình trạng viêm của bạn và sức khỏe tổng thể cũng sẽ được cải thiện, bạn còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn nào? Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!