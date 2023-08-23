Không có nhiều người không thích thịt xông khói. Loại thịt chế biến này có giá cả phải chăng và đầy đủ hương vị, đó là lý do tại sao nó rất được yêu thích và được kết hợp vào các bữa ăn vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Tuy nhiên, nghiên cứu trong những năm gần đây đã chỉ ra rằng thịt chế biến sẵn thường đi kèm với một số tác dụng phụ có hại. Vì vậy, điều đó có nghĩa là thịt xông khói có hại cho bạn? Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn thịt xông khói? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá ngay thôi nào!

Trong một lát thịt xông khói thịt xông khói trung bình, bạn sẽ tìm thấy lượng chất béo và natri cao hơn, nhưng bạn cũng sẽ có một lượng protein và các vitamin chính. Các mức này tùy thuộc vào loại và nhãn hiệu bạn mua, nhưng theo USDA, một lát thịt xông khói chứa:

110 calo

3,8 gam chất đạm

10,4 gram chất béo

3,5 gam chất béo bão hòa

0 gram carbohydrate

0 gam chất xơ

210 miligam natri

Để tìm hiểu thêm về những gì xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn thịt xông khói và liệu thịt xông khói có thực sự không tốt cho bạn hay không, hãy cùng đọc tiếp nhé!

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn thịt xông khói?

1. Bạn có thể nhận được nhiều protein hơn

Một trong những lợi ích của việc ăn thịt xông khói là loại thịt đã được xử lý này có thể giúp bạn tăng cường protein nhanh chóng và dễ dàng trong bất kỳ bữa ăn nào trong ngày. Cụ thể, chỉ một lát thịt xông khói dày vừa phải có khoảng 3 đến 4 gam protein. Đối với những người ăn một bữa ăn hoặc chế độ ăn kiêng tương đối ít protein, thêm một lát thịt xông khói có thể làm tăng lượng protein và cảm giác no của bữa ăn đó.

2. Bạn có thể tiêu thụ chất bảo quản có khả năng gây hại

Thịt xông khói được coi là thịt chế biến, có nghĩa là nó thường chứa chất phụ gia và chất bảo quản. Thật không may, nhiều thành phần trong số này đã được phát hiện là có tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Ví dụ, natri photphat là một trong những chất phụ gia phổ biến nhất bạn tìm thấy trong thịt xông khói và nó có liên quan đến việc lão hóa nhanh hơn và có thể gây tổn thương mạch máu. Một thành phần phổ biến khác được thêm vào thịt xông khói và thịt chế biến là natri nitrat, có liên quan đến ung thư vú, đại trực tràng và tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, những người yêu thích thịt xông khói sẽ rất vui khi biết rằng có một số thương hiệu sản xuất thịt xông khói không có chất bảo quản này. Tìm kiếm cụm từ "không được xử lý" trên bao bì và kiểm tra danh sách thành phần trước khi mua để tìm thịt xông khói không có chất phụ gia nhé.

3. Bạn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Các loại thịt đỏ đã qua chế biến — bao gồm cả thịt xông khói — đã được phát hiện là có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch khi tiêu thụ thường xuyên.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation, việc tiêu thụ thường xuyên những loại thịt này có liên quan cụ thể đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành tăng 42% và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng 19%.

Một báo cáo thậm chí còn mới hơn, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, cho thấy ăn hơn 150 gam thịt chế biến sẵn mỗi tuần (khoảng 5 lát thịt xông khói) có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên gần 46% so với khi không ăn thịt chế biến.

4. Ăn thường xuyên có thể là vấn đề với người bị cao huyết áp

Đối với những người đã được chẩn đoán tăng huyết áp hoặc những người đang ở ngưỡng giới hạn, việc ăn thịt xông khói thường xuyên có thể là một thói quen nguy hiểm. Điều này là do thực tế là "Thịt xông khói có hàm lượng natri cao, có thể góp phần làm tăng huyết áp bằng cách thúc đẩy quá trình giữ nước và làm co mạch máu."

Ngoài hàm lượng natri cao hơn, thịt xông khói còn thường chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao hơn và đôi khi là chất béo chuyển hóa. Trong đó, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa trong thịt xông khói cũng có thể dẫn đến tích tụ mảng bám động mạch, làm hẹp thêm các mạch máu và có khả năng làm tình trạng tăng huyết áp trở nên trầm trọng hơn.

5. Tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư

Thịt xông khói là một loại thịt đã qua chế biến nên nguy cơ mắc bệnh ung thư của bạn có thể tăng lên. Đó là vì thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích và thịt nguội được phân loại là chất gây ung thư Nhóm 1, nghĩa là những sản phẩm này đã được chứng minh đôi khi dẫn đến tăng nguy cơ ung thư. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients, thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản, đại trực tràng và tuyến tụy. Tuy nhiên, những phát hiện này không đơn lẻ mà còn phụ thuộc vào các yếu tố lối sống khác.

6. Bạn sẽ nhận được một số chất béo tốt và một số chất béo không tốt

Không có gì bí mật khi thịt xông khói chứa nhiều chất béo. Vị ngon ngọt, béo ngậy của một miếng thịt xông khói đẹp mắt là điều khiến nó trở nên ngon tuyệt! Nhưng thịt xông khói được làm từ loại chất béo nào? Thịt xông khói chủ yếu được làm từ 50% chất béo không bão hòa đơn, 40% chất béo bão hòa và 10% chất béo không bão hòa đa, và theo Tạp chí Nutrients, cả ba loại chất béo này đều có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Như The Nutrition Journal giải thích, chất béo không bão hòa đơn thực sự có thể giúp cân bằng mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong khi đó, chất béo bão hòa đôi khi có xu hướng bị mang tiếng tiêu cực, nhưng chúng không đến nỗi tệ đến thế. Bạn sẽ tìm thấy những chất béo này chủ yếu trong các sản phẩm động vật và chúng chắc chắn nên được tiêu thụ với số lượng vừa phải. Còn chất béo không bão hòa đa, được tìm thấy trong nhiều sản phẩm cá, cũng tốt cho tim và mức cholesterol của bạn.

7. Bạn sẽ tiêu thụ một số loại vitamin

Hầu hết mọi người không nhận ra điều này, nhưng thịt xông khói thực sự chứa rất nhiều vitamin. Vì vậy, khi ăn thịt xông khói, bạn sẽ được cung cấp nhiều vitamin, bao gồm B6 và B12 cùng với sắt, kẽm, magie và selen.

8. Chất béo có thể gây mất cân bằng đường ruột

Các sản phẩm động vật và thực phẩm giàu chất béo đã được biết là giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột của bạn và giúp làm dịu niêm mạc dạ dày. Đây là một trong nhiều lý do khiến mọi người bị ám ảnh bởi nước hầm xương! Nhưng theo Tạp chí Thế giới về Tiêu hóa, một lượng lớn chất béo bão hòa hoặc thực phẩm nhiều dầu mỡ thực sự có thể phá hủy sự cân bằng tự nhiên của hệ vi sinh vật đường ruột của bạn.

Khi chúng ta ăn những chất béo lành mạnh hơn như chất béo từ cá hoặc bơ, chúng ta đang giúp cân bằng các axit béo trong cơ thể. Nhưng khi chúng ta tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm nhiều dầu mỡ, chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe, nó thực sự có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Điều này xảy ra vì chất béo và dầu đã qua chế biến có thể tạo ra nhiều vi khuẩn đường ruột hơn, gây hại cho các vi khuẩn cần thiết mà đường ruột của chúng ta phát triển một cách tự nhiên.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn thịt xông khói?” Có thể nói, thịt xông khói không quá tệ đối với bạn vì nó có thể giúp cung cấp một cách dễ dàng và hợp lý để cung cấp protein và một số vitamin bổ sung. Tuy nhiên, tiêu thụ loại thịt chế biến này ở mức độ vừa phải là tốt nhất và nếu bạn hiện đang có vấn đề về sức khỏe tim mạch hoặc huyết áp, tốt nhất bạn nên thận trọng và nói chuyện với bác sĩ của mình. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!