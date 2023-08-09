Ngày nay, siêu thực phẩm là một chủ đề thời thượng, nhưng đó là lý do chính đáng. Đúng như tên gọi, loại thực phẩm này chứa trái cây, rau, ngũ cốc và các loại đậu cực kỳ tốt cho sức khỏe và giàu chất dinh dưỡng. Mặc dù tất cả chúng đều có những lợi ích sức khỏe độc đáo riêng, nhưng một số siêu thực phẩm là món ăn nhẹ hoàn hảo để ăn giữa các bữa ăn vì chúng có thể giúp bạn cảm thấy no và tràn đầy năng lượng hơn trước khi đến bữa ăn tiếp theo. Cụ thể là những siêu thực phẩm nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về top 6 món ăn nhẹ dinh dưỡng, giúp bạn no cả ngày dài ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đối với người mới bắt đầu, thực phẩm giàu chất xơ và protein sẽ mang lại cảm giác no hơn. Cụ thể, thực phẩm giàu chất xơ không được tiêu hóa giống như các loại carbohydrate khác, vì vậy ăn những thực phẩm này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa của cơ thể, khiến bạn ít đói hơn. Trong khi đó, thực phẩm giàu protein vừa có thể giúp điều chỉnh hormone gây đói cũng như giảm cảm giác thèm ăn.

Do cách thức mà chất xơ và protein giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, chúng cũng có thể giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn vì bạn sẽ không bị đói hoặc thiếu chất dinh dưỡng thiết yếu trong suốt cả ngày. Những món ăn nhẹ này cũng có thể giúp mang lại cho bạn nhiều năng lượng hơn vì bạn sẽ tránh được những món ăn vặt có liên quan đến việc khiến bạn cảm thấy đói và uể oải hơn, chẳng hạn như thực phẩm có nhiều đường bổ sung — có thể gây ra tình trạng hạ đường huyết nghiêm trọng và được biết là có thể gây ra các vấn đề sức khỏe.

Top 6 món ăn nhẹ dinh dưỡng, giúp bạn no cả ngày dài

1. Hạt dẻ cười

Để có một bữa ăn nhẹ nhanh chóng, dễ dàng và tốt cho sức khỏe, các chuyên gia khuyên dùng một ít hạt dẻ cười.

Hạt dẻ cười là nguồn cung protein dồi dào, đồng thời chúng cũng cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu ở dạng có nguồn gốc thực vật. Những axit amin thiết yếu này - mà cơ thể bạn không thể tự tạo ra - được gọi là "khối xây dựng protein" và cần thiết để cơ thể bạn thực sự tạo ra protein. Trong khi protein từ động vật chứa tất cả các axit amin thiết yếu, khiến chúng được gọi là "protein hoàn chỉnh". Thì hầu hết các protein từ thực vật được coi là không đầy đủ vì chúng không chứa mọi axit amin, nhưng hạt dẻ cười (cũng như tempeh, đậu nành và diêm mạch) là một ngoại lệ ngon miệng.

Bên cạnh đó, hạt dẻ cười còn là nguồn cung cấp chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp mọi người luôn cảm thấy no.

2. Dưa hấu

Nhiều siêu thực phẩm trong danh sách này có hàm lượng protein hoặc chất xơ cao hơn vì đó là những thành phần chính giúp bạn no và tràn đầy năng lượng hơn sau khi ăn. Nhưng dưa hấu, là một trong những loại thực phẩm cung cấp nhiều nước nhất hiện có và được làm từ 92% nước và chứa nhiều chất điện giải, lại là một món ăn nhẹ có thể giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng vì chất lượng nước của nó.

Đôi khi, mọi người có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn khi họ không bị mất nước và ăn dưa hấu có thể giúp đạt được mục tiêu này. Ngoài ra, do lượng calo thấp hơn và lượng nước cao hơn, bạn có thể cảm thấy no hơn khi ăn nhiều dưa hấu hơn mà không vượt quá mục tiêu calo của mình.

3. Sữa chua Hy Lạp với quả mọng

Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng sữa chua Hy Lạp là một siêu thực phẩm ăn nhẹ tuyệt vời, vì nó chứa nhiều protein, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn, cảm giác no và duy trì cơ bắp, đồng thời nó cũng chứa men vi sinh giúp tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

Nhưng nếu bạn muốn bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa trong bữa ăn nhẹ của mình để giúp xua tan cảm giác uể oải vào buổi chiều, thì hãy thêm một ít quả mọng và hạnh nhân cắt nhỏ vào sữa chua của mình. Bởi các loại quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa và chất xơ cho quá trình tiêu hóa và hạnh nhân bổ sung thêm chất béo và chất xơ tốt cho một bữa ăn ngon miệng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể phủ lên trên một ít mật ong, để tăng thêm vị ngọt tự nhiên. Chất làm ngọt tự nhiên này chứa đầy chất chống oxy hóa và vitamin, có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp.

4. Sữa tươi

Với carbohydrate tự nhiên và 8 gam protein mỗi cốc, sữa là thức uống giàu chất dinh dưỡng, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận, cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần trong một cốc. Cụ thể, một ly sữa cung cấp carbohydrate, protein và trong một số trường hợp là chất béo và những macro này giúp mọi người cảm thấy no và ngon miệng chỉ bằng cách nhấp một ngụm.

Không chỉ vậy, sữa còn chứa 13 chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm protein chất lượng cao, vitamin B, canxi, vitamin D, i-ốt, kali điện giải, selen chống oxy hóa và nhiều hơn nữa,... đều là các dưỡng chất rất cần thiết cho cơ thể của bạn!

5. Trứng luộc chín

Khi bạn thực sự bận rộn và không có nhiều thời gian để chuẩn bị một bữa ăn nhẹ chu đáo, hãy làm một vài quả trứng luộc chín và bảo quản trong tủ lạnh để dùng khi cần.

Thật vậy, trứng là một món ăn nhẹ tuyệt vời vì chúng thực sự là vitamin tổng hợp của tự nhiên, cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất, cộng với protein có giá trị sinh học cao, giúp bạn luôn no và tràn đầy năng lượng.

Cụ thể, trứng có hàm lượng protein cao với khoảng 6 gam mỗi quả trứng, sẽ trực tiếp giúp bạn cảm thấy no hơn trước bữa ăn tiếp theo. Nhưng trứng không chỉ chứa protein mà còn chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng hữu ích, có nghĩa là chúng có thể giúp bạn no đồng thời cung cấp cho cơ thể bạn một số chất dinh dưỡng thiết yếu.

Bên cạnh đó, trứng là nguồn cung cấp choline dồi dào, giúp tăng cường chức năng ghi nhớ và rất cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Cùng với choline, trứng cũng chứa vitamin D, có thể giúp cải thiện sức khỏe cơ và xương của bạn.

6. Táo và bơ hạt

Một quả táo cắt lát với bơ hạt là món ăn vặt hoài cổ đối với nhiều người, nhưng nó cũng là món kết hợp nhiều loại siêu thực phẩm và có thể giúp bạn cảm thấy no hơn giữa các bữa ăn. Thứ nhất, táo là loại trái cây giàu chất xơ, nghĩa là cơ thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa nó. Và thứ hai, sử dụng bơ hạt như hạnh nhân, hạt điều hoặc bơ đậu phộng sẽ cung cấp cho bạn một số protein và chất béo lành mạnh, điều này cũng sẽ góp phần tạo cảm giác no hơn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 6 món ăn nhẹ dinh dưỡng, giúp bạn no cả ngày dài. Hãy thêm ngay những món ăn nhẹ thơm ngon, đầy dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe này vào thực đơn hàng ngày của bạn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!