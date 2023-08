7 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn dứa!

82,5 calo

21,6 gam carbs

16,3 gam đường

2,3 gam chất xơ

<1 gam chất đạm

<1 gam chất béo

78,9 miligam vitamin C

19,8 miligam magiê

1,53 miligam mangan

29,7 microgam folate

Như bạn có thể thấy, loại quả này chứa ít calo và chất béo, đồng thời cung cấp một lượng lớn vitamin C, mangan, magiê và folate. Nó cũng có lượng đường khá cao — nhưng đó là điều bình thường đối với hầu hết các loại trái cây. Rất may, tất cả lượng đường này là hoàn toàn tự nhiên, vì vậy bạn có thể thưởng thức một bữa ăn nhẹ ngọt ngào mà không phải lo lắng về lượng đường bổ sung.

Top 7 lợi ích sức khỏe khi bạn ăn dứa

1. Hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn

Dứa đã được chứng minh là giúp ích cho sức khỏe tiêu hóa của bạn. Điều này là do một loại enzyme được tìm thấy trong quả và thân dứa có tên là bromelain. Cụ thể, nó là một loại enzyme tiêu hóa giúp phân hủy thức ăn, đặc biệt là protein và nó cũng giúp tiêu hóa các chất dinh dưỡng.

Đồng thời, cùng với việc kết hợp hàm lượng chất xơ cao, dứa là một lựa chọn tuyệt vời giúp hỗ trợ tiêu hóa chất lượng, giúp ổn định lượng đường trong máu và cuối cùng là cung cấp mức năng lượng bền vững hơn giữa các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ.

2. Hỗ trợ giảm đau nhức, viêm khớp

Viêm khớp là tình trạng các khớp trong cơ thể bạn sưng lên và bị viêm, thường gây ra nhiều đau đớn và khó chịu. Tình trạng này thường xảy ra ở người lớn tuổi và thật đáng buồn là không có cách chữa trị. Bởi vì không có cách chữa trị, điều trị viêm khớp là làm giảm sự khó chịu và đau đớn khi có thể. Thật thú vị, bromelain - loại enzyme có trong dứa cũng giúp tiêu hóa - đã được phát hiện là giúp giảm đau do viêm khớp. Trên thực tế, theo một nghiên cứu được công bố trên Clinical Rheumatology, việc bổ sung bromelain bằng đường uống giúp giảm đau do viêm khớp chỉ sau sáu tuần ở những người tham gia.

3. Nguồn cung vitamin C dồi dào

Mọi người đều biết họ cần vitamin C, nhưng nhiều người thường tìm đến ngay cam hoặc nước cam để có đủ liều lượng hàng ngày. Tuy nhiên, điều bạn có thể không biết là một cốc dứa có nhiều vitamin C (79 miligam) hơn một quả cam thông thường (69 miligam) và gần bằng một cốc cam (96 miligam). Để có quan điểm về mức độ giàu vitamin của dứa, giá trị vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 75 miligam đối với phụ nữ trưởng thành và 90 miligam đối với nam giới trưởng thành.

Từ đó có thể thấy, dứa rất giàu vitamin C và loại vitamin này rất tốt cho sức khỏe của da, giúp sản xuất collagen, hấp thụ sắt và một số quá trình khác trong cơ thể. Không chỉ vậy, Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có thể có mối liên hệ giữa loại vitamin này với việc giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

4. Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Với các vitamin và chất dinh dưỡng dồi dào có trong dứa, loại trái cây này được biết là giúp cơ thể bạn chống lại cảm lạnh và nhiều bệnh khác.

Cụ thể, dứa có lợi trong việc điều trị cảm lạnh và ho nhờ chất bromelain có đặc tính chống viêm và tiêu chất nhầy (gây ho) đáng kể. Và như đã lưu ý trước đây, một lợi ích khác của dứa là nó chứa nhiều vitamin C, đây là loại vitamin có thể giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh.

5. Hỗ trợ giảm cân

Một lợi ích hữu ích khác của dứa là vị ngọt tự nhiên của nó, cho phép loại quả này chinh phục cảm giác thèm ngọt mà không cung cấp quá nhiều calo hoặc thêm đường. Vị ngọt tự nhiên và hàm lượng chất xơ cao khiến nó trở thành một món ăn nhẹ hoàn hảo cho hành trình giảm cân của bạn.

Cụ thể, với lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và nước cao, dứa có thể giúp bạn cảm thấy no và là một lựa chọn tuyệt vời cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh. Điều này có thể giúp ngăn bạn ăn quá nhiều hoặc ăn vặt quá nhiều trong ngày.

Trên thực tế, một chén dứa chỉ có 82 calo, ít hơn 1 gam chất béo, 2 gam chất xơ và 16 gam đường tự nhiên. Nếu bạn kết hợp món này với một ít sữa chua Hy Lạp giàu protein, bạn sẽ có một bữa ăn nhẹ hoàn chỉnh để giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

6. Chứa đầy chất chống oxy hóa

Ngoài việc chứa chất chống oxy hóa bromelain, mangan và vitamin C, dứa còn rất giàu chất được gọi là flavonoid. Chất chống oxy hóa này được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả giúp chống viêm, vi rút và tổn thương do oxy hóa gây ra. Theo một đánh giá được công bố trên Thực phẩm, chất chống oxy hóa có trong dứa được gọi là "chất chống oxy hóa liên kết", có nghĩa là chúng được biết là tạo ra tác dụng kéo dài hơn cả chất chống oxy hóa thông thường.

7. Nhận được một lượng lớn mangan

Mangan là một vi chất dinh dưỡng giúp ích cho sức khỏe của xương, điều hòa lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tật. Cụ thể, một nghiên cứu cho thấy rằng khi kết hợp với kẽm, đồng và magie, mangan góp phần cải thiện sức khỏe của xương và giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ. Ngoài ra, Viện Y tế Quốc gia nói rằng cơ thể bạn cần mangan để giúp phân hủy đường trong máu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng mangan thấp hơn có liên quan đến bệnh tiểu đường - một căn bệnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lượng đường trong máu và insulin. Mangan cũng là một chất chống oxy hóa mạnh đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách chống lại tác hại của các gốc tự do.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn dứa. Với hương vị thơm ngon, dễ ăn cùng những lợi ích tuyệt vời như này, các chị em độc giả của chần chừ gì mà không thêm ngay dứa vào thực đơn nào?! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!