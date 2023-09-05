Top 10 loại carbohydrate không lành mạnh mà bạn cần tránh xa!

Khi bạn nghe thấy từ "carbs", rất có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến các loại thực phẩm như mì ống và bánh mì, hoặc những chế độ ăn kiêng yêu cầu loại bỏ tất cả carbs để hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Nhưng carbohydrate có nhiều dạng và chúng đóng vai trò là nguồn năng lượng chính cho hệ thần kinh của bạn. Trước khi chọn loại carbs nào để kết hợp vào bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ của bạn, điều quan trọng là phải biết rằng chúng không được tạo ra như nhau. Ví dụ, cơ thể bạn sẽ phản ứng với lượng carb trong soda khác với lượng carb trong trái cây hoặc đậu. Tất cả các loại carbs đều có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng có một số loại bạn nên hạn chế trong thói quen ăn uống hàng ngày. Vậy đó là những loại Carbohydrate nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 10 loại carbohydrate không lành mạnh mà bạn cần tránh xa ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mứt đóng lọ có thể là nguồn cung cấp đường bổ sung đậm đặc. Mặc dù những sản phẩm này thường được làm từ trái cây, nhưng bạn sẽ thấy một số thương hiệu sử dụng nhiều đường bổ sung trong sản phẩm của họ hơn là trái cây thực tế. Với một số lựa chọn chứa 50 calo mỗi muỗng canh, tất cả đều đến từ carbohydrate, những lượng calo rỗng này khó có thể khiến bạn no sau khi ăn bánh mì nướng buổi sáng. Hãy bỏ qua các lọ mứt mua ở cửa hàng và thay vào đó, hãy thử tự làm ở nhà. Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách đun nóng quả mọng đông lạnh, trộn hạt chia và nghiền bằng nĩa. Chỉ với một vài thao tác này, bạn đã tạo ra một hỗn hợp có vị ngọt tự nhiên, dai, chứa nhiều chất dinh dưỡng và không cần thêm đường.

2. Sữa chua có hương vị

Sữa chua nguyên chất có thể là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng tuyệt vời như canxi, protein và men vi sinh. Thật không may, nhiều loại sữa chua có hương vị cũng được bổ sung thêm đường. Mặc dù điều này không phủ nhận những đặc tính tích cực của sữa chua, nhưng nó làm cho sữa chua có hương vị trở thành một lựa chọn kém lý tưởng hơn. Thay vì sữa chua có hương vị, hãy mua sữa chua nguyên chất và thêm hương vị của riêng bạn với trái cây tươi (hoặc một thìa mứt tự làm của bạn!). Nếu bạn thích sữa chua có hương vị mua ở cửa hàng, hãy tìm những loại sữa chua không thêm đường.

3. Bánh nướng

Ai lại không thích những chiếc bánh nướng xốp hoặc bánh donut chứ? Trong khi hàm lượng đường trong một số loại bánh rán tráng men hoặc bánh sừng bò nhân sô cô la rõ ràng hơn nhiều, bạn có thể ngạc nhiên về hàm lượng đường trong các loại bánh ngọt khác. Bánh nướng xốp được chế biến trên thị trường là một nguồn bổ sung đường khét tiếng và nhiều loại có hàm lượng chất béo đặc biệt cao. Điều này khiến chúng trở thành nguồn cung cấp carbs không lành mạnh và là thực phẩm bạn nên hạn chế trong chế độ ăn uống của mình. Thay vì bánh nướng xốp mua ở cửa hàng, hãy thử tự làm bánh nướng xốp ở nhà bằng bột mì nguyên hạt và mật ong thay cho đường bổ sung truyền thống. Đồng thời, bạn có thể cho thêm một ít cà rốt hoặc bí xanh cắt nhỏ để tăng thêm chất xơ, khiến món bánh nướng của bạn thêm healthy hơn nhé.

4. Bánh mì trắng

Không thể phủ nhận bánh mì mềm là món ăn rất tiện dụng, nhưng lại thiếu nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Cụ thể, trong hầu hết các loại bánh mì trắng, bạn sẽ không tìm thấy chất xơ hoặc nhiều protein, thậm chí bạn có thể thấy một ít đường được thêm vào. Mặc dù một lát bánh mì trắng thường có lượng calo thấp hơn một lát bánh mì nguyên hạt, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều dưỡng chất tốt. Bởi các lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt thường có hàm lượng chất xơ và protein cao hơn và có thể chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu hơn, như vitamin B chẳng hạn. Khi chọn bánh mì nguyên hạt, hãy chú ý đến lượng đường bổ sung và chọn các loại có ít nhất 2 gam chất xơ.

5. Ngũ cốc có đường

Với rất nhiều loại ngũ cốc có sẵn trên thị trường, việc phân biệt tốt và xấu có thể rất khó khăn. Khi chọn ngũ cốc, trước tiên hãy xem hàm lượng đường được thêm vào. Lý tưởng nhất là con số này thấp hơn 5 gam trong mỗi khẩu phần và càng gần bằng 0 càng tốt. Ngoài việc chú ý đến lượng đường bổ sung, hãy tìm những lựa chọn có chứa ít nhất 2 gam chất xơ, và nhiều hơn nữa sẽ tốt hơn. Ngũ cốc có đường có thể giúp bạn có một bữa sáng nhanh chóng, nhưng chúng có thể khiến năng lượng tăng vọt và giảm nhanh chóng, dẫn đến cảm giác thèm ăn nhiều đường hơn.

6. Các loại kẹo

Là một nguồn đường không có gì đáng ngạc nhiên, kẹo có thể là một trong những nguồn cung cấp carbohydrate tồi tệ nhất. Kẹo có hương vị trái cây và sô cô la không chỉ chứa nhiều đường bổ sung mà bạn còn tìm thấy thuốc nhuộm và chất tạo màu thực phẩm, chất béo bão hòa và lượng calo cao trong nhiều lựa chọn. Ngoài ra, kẹo thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất, khiến nó trở thành nguồn cung cấp ít calo. Thỉnh thoảng ăn kẹo cỡ nhỏ cũng được, nhưng hãy thay đổi thói quen ăn kẹo hàng ngày của bạn bằng những lựa chọn lành mạnh hơn để thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn.

7. Kem

Tương tự như kẹo, kem chứa nhiều calo, đường bổ sung và chất béo bão hòa. Một khẩu phần nửa cốc có thể chứa hơn 200 calo và hãy thành thực mà nói, hầu hết chúng ta đang tự phục vụ cho mình một phần lớn hơn. Chính bởi vậy, thay vì làm kem truyền thống, hãy thử làm "kem ngon" tại nhà bằng cách trộn chuối đông lạnh với một ít bơ hạt và phủ sô cô la chip ít đường lên trên.

8. Cà phê ngọt

Một tách cà phê đen đơn giản rất ít calo và không chứa đường. Tuy nhiên, nếu thêm hương liệu và siro, bạn sẽ có được một thức uống chứa nhiều đường. Đồ uống cà phê có đường phổ biến có thể chứa hàng trăm calo và nhiều đường hơn mức có lợi cho sức khỏe để tiêu thụ trong cả ngày. Nếu cà phê đen không phù hợp với bạn, hãy thử latte không đường, đây là một lựa chọn tuyệt vời cung cấp protein mà không thêm đường, tạo nên một thức uống cà phê lành mạnh hơn.

9. Trái cây đóng hộp

Là nguồn cung cấp trái cây tiện lợi, trái cây đóng hộp cũng là một nguồn bổ sung đường phổ biến khác. Một số lựa chọn không chỉ có thể chứa hơn 20 gam đường trong một khẩu phần ăn mà hầu hết các lựa chọn đều có ít chất xơ so với trái cây tươi. Điều này khiến trái cây đóng hộp trở thành nguồn cung cấp carb không lành mạnh. Trái cây tươi là tốt nhất nhưng trái cây đông lạnh cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Trong hầu hết các trường hợp, trái cây được đông lạnh vẫn giữ nguyên chất dinh dưỡng, cung cấp cho bạn lựa chọn bổ dưỡng hơn nhiều so với các loại đóng hộp.

10. Nước ép

Một nguồn cung cấp calo rỗng khác, nước ép trái cây đều là carbohydrate và có nhiều lựa chọn chứa nhiều đường bổ sung. Nước trái cây không chỉ không có khả năng làm tăng cảm giác no của bạn trong bữa ăn mà bạn còn có thể gặp phải hiện tượng lượng đường trong máu tăng vọt và giảm xuống tương tự như thường thấy ở các thực phẩm chứa nhiều đường khác, như ngũ cốc. Nếu bạn không thể bắt đầu ngày mới mà không có ly nước ép trái cây buổi sáng, hãy chọn những lựa chọn mới vắt. Những loại này thường không chứa thêm đường nên tốt hơn hầu hết các loại nước trái cây được chế biến sẵn trên thị trường. Thậm chí tốt hơn, hãy chọn trái cây tươi nguyên quả thay vì nước ép để có được nhiều chất xơ, giúp no hơn nhé!

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 10 loại carbohydrate không lành mạnh mà bạn cần tránh xa. Bằng cách hạn chế những loại carbohydrate không lành mạnh này, sức mạnh toàn diện và cân nặng khỏe mạnh của bạn sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!