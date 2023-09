Đâu là những loại rau ít carb tốt nhất mà bạn nên ăn mỗi ngày?

Carbs trong 1/2 cốc bông cải xanh, nấu chín và cắt nhỏ: 5,6 gam (1,1 gam đường, 2,6 gam chất xơ)

Rau là nguồn cung cấp carbohydrate lành mạnh vì chúng cung cấp chất xơ, rất nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt, bông cải xanh lại nằm ở mức thấp hơn khi nói đến lượng carb.

Cụ thể, bông cải xanh rất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và mang lại cảm giác no, khiến nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để kiểm soát cân nặng. Đồng thời, bông cải xanh cũng chứa nhiều vitamin C, vitamin K và folate, hỗ trợ chức năng miễn dịch, sức khỏe của xương và sức khỏe tổng thể.

2. Đậu que

Carbs trong 1/2 cốc đậu que (đã nấu chín): 7 gam (3,3 gam đường, 2,7 gam chất xơ)

Đậu que là một lựa chọn thực phẩm ít carb tuyệt vời vì chúng cũng cung cấp folate và kali, đó là lý do tại sao Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết đậu que rất tốt cho sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp của bạn.

3. Ớt chuông đỏ

Carbs trong 1 cốc ớt chuông đỏ thái lát: 5,5 gam (3,9 gam đường, 1,9 gam chất xơ)

Mọi người thường nghĩ đến cam khi nghĩ đến việc tăng cường vitamin C, nhưng ớt chuông đỏ lại là nguồn cung cấp vitamin quan trọng này rất phong phú. Theo các chuyên gia, ớt chuông đỏ là một loại thực phẩm ít carb lành mạnh và hàm lượng vitamin C cao của chúng là một lý do đáng chú ý. Trên thực tế, những quả ớt này cung cấp hơn 100% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày chỉ trong một khẩu phần ăn.

Trong khi đó, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe làn da và hỗ trợ chữa lành vết thương. Ngoài ra, ớt chuông đỏ có hàm lượng carbohydrate thấp nên phù hợp với chế độ ăn kiêng low-carb trong khi vẫn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no.

4. Rau chân vịt

Carbs trong 1 cốc rau chân vịt (đã nấu chín): 6,8 gam (0,8 gam đường, 4,3 gam chất xơ)

Giống như tất cả các loại rau lá xanh, rau chân vịt chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Nó chứa ít carbohydrate nhưng có tỷ lệ chất xơ cao và cũng chứa hàm lượng đáng kể vitamin A, K và C, cũng như canxi và sắt. Một nghiên cứu cũng cho thấy ăn rau chân vịt thường xuyên có thể giúp giảm và kiểm soát mức huyết áp.

5. Súp lơ trắng

Carbs trong 1 cốc súp lơ trắng nấu chín: 5,1 gam (2,6 gam đường, 2,9 gam chất xơ)

Súp lơ trắng có hàm lượng carbohydrate thấp đáng kể, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người theo chế độ ăn kiêng low-carb, đồng thời rất giàu chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giúp ổn định lượng đường trong máu.

Các chuyên gia cũng cho biết thêm, ngoài việc chứa ít carbs, loại rau này còn cung cấp một loạt các vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm vitamin C, vitamin K và folate, góp phần mang lại sức khỏe tổng thể. Nhiều người cũng yêu thích món rau này khi họ đang cố gắng kiểm soát lượng carb nạp vào vì nó rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau như một chất thay thế ít carb cho các nguyên liệu có hàm lượng carb cao hơn.

6. Cần tây

Carbs trên 1 cốc cần tây, cắt nhỏ: 3 gam (1,4 gam đường, 1,6 gam chất xơ)

Cần tây chủ yếu được tạo thành từ nước, nhưng nó cũng được biết là có lượng chất chống oxy hóa cao có thể giúp giảm huyết áp và kiểm soát mức cholesterol trong máu. Vì vậy, cho dù bạn dùng loại rau này như một món ăn hay uống dưới dạng nước ép, bạn sẽ không chỉ giữ được lượng carb ở mức thấp mà còn cung cấp cho cơ thể một số chất dinh dưỡng mạnh mẽ.

7. Cải xoong

Carbs trên 1 cốc cải xoong sống: 0,4 gam (0,1 gam đường, 0,1 gam chất xơ)

Nếu bạn không kết hợp cải xoong vào chế độ ăn uống thường xuyên của mình, bạn có thể muốn suy nghĩ lại.

Các chuyên gia cho biết, cải xoong không chỉ chứa ít carbohydrate mà còn được cả CDC và Chỉ số mật độ dinh dưỡng tổng hợp coi là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. Cụ thể, món rau chứa nước này chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng, như vitamin K. Nó cũng chứa một hợp chất độc đáo gọi là phenethyl isothiocyanate (PEITC), được chứng minh là có tác dụng ức chế sự tiến triển của ung thư và có thể làm giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 loại rau củ ít carb tốt nhất mà bạn nên ăn mỗi ngày. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!